Thị trường “nóng” trở lại, nhu cầu tìm mua đất và căn hộ tăng cao

Theo báo cáo Bất động sản Quý 4/2021 vừa được chuyên trang bất động sản Chợ Tốt Nhà công bố, thị trường đã "ấm" trở lại nhờ sự tăng nhiệt của hầu hết loại hình bất động sản, đặc biệt là đất nền khi nguồn cầu phục hồi gần 77% và nguồn cung tăng 5,7 lần so với giai đoạn giãn cách xã hội vào cuối quý 3/2021.

Các dự án, căn hộ chung cư và sản phẩm nhà liền thổ cũng sôi động không kém với mức tăng cung cầu ấn tượng chỉ trong vòng 1- 2 tháng mở cửa trở lại.

Con số ghi nhận về số lượt tìm kiếm theo nhu cầu và số tin đăng bán đều có sự tăng trưởng mạnh mẽ ở các loại hình. Cụ thể, nhu cầu tìm kiếm nhà liền thổ vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất với mức tăng 38,5% so với cuối quý 3/2021. Trong khi đó, số lượt tìm kiếm đất nền tăng 76,6% và căn hộ chung cư tăng 30,5%.

Ở một số địa phương, trong quý 4/2021 đã ghi nhận nhu cầu mua đất ở tăng mạnh so với cuối quý 3/2021, và đã đạt, thậm chí vượt tỷ lệ so với trước giãn cách. Ví dụ như Bà Rịa- Vũng Tàu có mức tăng 182%; Đồng Nai tăng 134%; Long An tăng 131%; Bình Dương tăng 110%; Hà Nội tăng 104%; Đà Nẵng tăng 74%...

Về số tin đăng bán với nhà liền thổ cũng chiếm tỷ lệ lớn nhất với mức tăng 7,4 lần so với cuối quý 3/2021. Tiếp đó là đất nền với mức tăng 5,7 lần và căn hộ chung cư tăng 4,3 lần.

Nhu cầu mua đất ở một số tỉnh thành phố

Chia sẻ về mức tăng nguồn cầu của thị trường căn hộ chung cư tại các tỉnh thành, đại diện chuyên trang bất động sản Chợ Tốt Nhà cho biết, nhu cầu tìm kiếm phục hồi tích cực, tập trung chủ yếu ở các tỉnh thành khu vực miền Nam, đặc biệt nổi bật trong quý này là Bình Dương.

Mặc dù số lượng căn hộ tại đây chiếm chưa đến 20% tổng thị phần các dự án được phân bổ ở miền Nam, nhưng Bình Dương là thị trường tiềm năng với mức tăng nguồn cầu 75%, cao nhất cả nước so với quý 3/2021. Để đón lấy nguồn cầu lớn này, các dự án tại Bình Dương cũng đẩy nhanh tiến độ mở bán trong quý 4/2021 với mức tăng ấn tượng, gấp 4,5 lần.

Một số tỉnh thành khác cũng ghi nhận có mức tăng nguồn cầu mạnh trong quý 4 như Thành phố Hồ Chí Minh tăng 30%, Đồng Nai tăng 27%, Bà Rịa- Vũng Tàu tăng 15%, Hà Nội tăng 14%...

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau một thời gian dài phải dời lịch mở bán do dịch bệnh Covid-19, cuối năm là thời điểm bùng nổ của thị trường căn hộ. Các giao dịch được hâm nóng giúp "giải nhiệt" nhu cầu bất động sản đang tăng lên của người mua. Phần lớn các dự án dự kiến mở bán nằm ở Thành phố Thủ Đức và hai thành phố là Dĩ An và Thuận An của Bình Dương.

Nếu cách đây 2- 3 tháng, nguồn cung ở các khu vực này chỉ cung cấp được khoảng hơn 350 căn hộ, thì sang quý 4/2021, tổng số dự án được dự kiến mở bán giúp mang lại nguồn cung cho thị trường hơn 12.680 căn.

Mức tăng nguồn cầu của căn hộ chung cư ở các tỉnh thành phố

Với vị trí thuận lợi giáp ranh khu vực trung tâm, cùng nhiều chính sách nâng cấp về hạ tầng giao thông đang được đẩy nhanh thực hiện, các dự án và căn hộ chung cư tại Quận 2- Thành phố Thủ Đức ghi nhận giá rao bán trung bình hiện nay khoảng 52- 53 triệu đồng/m2 (tăng 3% chỉ trong vòng 2- 3 tháng). Trong khi đó, hai khu vực còn lại của Thành phố Thủ Đức là Quận Thủ Đức và Quận 9 ghi nhận giá bán tăng nhẹ quanh mức 36 triệu đồng/m2 và 42 triệu đồng/m2.

Còn ở Thành phố Dĩ An, giá bán trung bình là 30,3 triệu đồng/m2 và tại thành phố Thuận An là khoảng 26 triệu đồng/m2.

Khi tình hình dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh giáp ranh được kiểm soát chặt chẽ, nhu cầu mua bất động sản để ở và đầu tư bắt đầu tăng trở lại. Số liệu ghi nhận từ chuyên trang Chợ Tốt Nhà, top 3 khu vực có số lượt quan tâm tăng cao sau dịch là Quận 12, Quận 9 và thành phố Thủ Đức. Đất Củ Chi có mức "tăng nhiệt" sau dịch khiêm tốn nhưng vẫn giữ vị thế dẫn đầu trong khu vực khi nhận được sự quan tâm lớn từ người mua.

Theo biểu đồ nguồn cầu đất thổ cư các quận huyện vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh, đất quận Gò Vấp có mức tăng cao nhất trong quý 4 (268%); tiếp đó là quận 12 (tăng 248%); quận 9- Thành phố Thủ Đức (tăng 215%); huyện Nhà Bè (tăng 203%). Các quận huyện khác như Bình Tân, Hóc Môn, Bình Tân, Bình Chánh… cũng có mức tăng mạnh nguồn cầu.

Ngoài ra, đơn vị này cũng ghi nhận xu hướng người mua tìm về các tỉnh lân cận Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, trong quý 4/2021, nhu cầu tìm mua đất nền và đất thổ cư ở hầu hết các tỉnh thành trọng điểm đều có sức bật mạnh mẽ sau dịch. Đặc biệt, những thị trường là các tỉnh vệ tinh Thành phố Hồ Chí Minh như Bà Rịa- Vũng Tàu và Đồng Nai có sự tăng trưởng lớn về số lượt người tìm mua đất, với lượng tìm kiếm sau dịch cao hơn cả giai đoạn trước giãn cách.