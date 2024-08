Thị trường quay đầu giảm, khối ngoại bán ròng hơn 1100 tỷ

Đà tăng bị bẻ gãy trong phiên chiều khi áp lực bán có dấu hiệu mạnh lên. Đặc biệt nhóm blue-chips VN30 tỏ ra yếu ớt khi đại đa số cổ phiếu hạ độ cao đáng kể trong đó bao gồm cả các trụ. Nhóm cổ phiếu nhỏ cũng bị xả nhiều, một số xuất hiện thanh khoản rất cao ở giá sàn.

VN-Index đóng cửa giảm 7,56 điểm tương đương -0,62%. Đáng chú ý là độ rộng đã thay đổi: Chốt phiên sáng HoSE có 206 mã tăng/183 mã giảm nhưng đóng cửa chỉ còn 161 mã tăng/257 mã giảm. Sự khác biệt này phản ánh diễn biến quay đầu giảm giá đã xuất hiện diện rộng, không chỉ đơn giản là các trụ ép xuống.

Dù vậy điểm số vẫn chủ đạo mất đi do các trụ suy yếu. VN30-Index đóng cửa cũng giảm 0,82%, mạnh nhất trong số các chỉ số nhóm vốn hóa. TCB tiếp tục chứng kiến mức thanh khoản rất lớn chiều nay, tới 488,7 tỷ đồng và giá giảm thêm 1,88% nữa. Đóng cửa TCB mất 4,36% giá trị. Chỉ trong 5 phiên gần nhất TCB đã giảm tới 11,3%, xuống đáy 4 tháng. HPG chốt phiên sáng cũng mới giảm nhẹ 0,38% nhưng buổi chiều giảm thêm 1,35% nữa, đóng cửa mất tổng cộng 1,73%. HPG cũng đạt thanh khoản cao thứ 2 rổ VN30 phiên chiều với 299,6 tỷ đồng. BID cũng là trụ lớn thứ 2 của VN-Index xuất hiện nhịp giảm đáng kể 1,29% so với giá phiên sáng, quay đầu rơi xuống dưới tham chiếu 0,86% lúc chốt phiên. GVR riêng chiều cũng rơi sâu thêm 2,3%, chốt dưới tham chiếu 2%. Thống kê rổ VN30 có tới 12 cổ phiếu chiều nay giảm trên 1% so với giá chốt buổi sảng.

Sự thiếu đồng thuận của nhóm trụ ngay từ sáng đã là yếu tố cản trở về quán tính phục hồi. Đến chiều sự suy yếu rõ nét hơn, bẻ chỉ số quay đầu tạo áp lực tâm lý lên phần còn lại. Độ rộng cho thấy đã có hiện tượng bán ra trên diện rộng. VN-Index tạo đáy sâu nhất chỉ 7 phút trước khi kết thúc đợt khớp lệnh liên tục, giảm tối đa tới 13,3 điểm. Đáy của chỉ số là 1.202,58 điểm coi như quay lại kiểm định ngưỡng tâm lý 1200 điểm. Ít phút cuối phiên chỉ số có hồi lại không đáng kể, chốt tại 1.208,32 điểm.

Dưới áp lực bán nặng hơn trong buổi chiều, VN-Index ghi nhận 102 cổ phiếu giảm quá 1% so với tham chiếu lúc đóng cửa trong khi phiên sáng mới có 48 mã. Nhóm này chiếm 45% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. HAG, TCH, HVN thanh khoản cả trăm tỷ đồng và giá giảm kịch biên độ. Khoảng 20 mã khác cũng xuất hiện giao dịch trên trăm tỷ đồng, đặc biệt lớn là TCB với 866,4 tỷ, HPG với 566 tỷ, VNM với 425,3 tỷ, SSI với 337,3 tỷ, MBB với 237,1 tỷ, DGC với 210,8 tỷ…

Tổng thanh khoản phiên chiều trên HoSE cũng ghi nhận tăng 27,6% so với buổi sáng, đạt 7.593 tỷ đồng. Điều này tương đồng với diễn biến độ rộng hẹp lại, cùng là biểu hiện của áp lực bán hạ giá mạnh lên.

Không nhiều cổ phiếu thanh khoản cao có thể đi ngược dòng hôm nay.

Nhóm đi ngược dòng cũng khá nhiều về số lượng (66 mã) nhưng đại đa số thanh khoản quá thấp, chỉ 13 mã khớp được quá 10 tỷ đồng. Giao dịch rất ổn là MSN tăng 2,05%, VHM tăng 1,08%, GAS tăng 2,9%, VCG tăng 5,65%, TCM tăng 1,96%, HHV tăng 6,97%. Đây là các mã giao dịch được hơn 100 tỷ đồng mỗi mã, nhưng trừ HHV, còn lại giá đều lùi lại ít nhiều trong buổi chiều. Các mã thanh khoản trung bình có CII, PVT, LCG, MSH, GIL tăng khá mạnh.

Nhà đầu tư nước ngoài tăng đáng kể quy mô giao dịch trong phiên chiều, nhưng là tăng cả hai chiều. Cụ thể, tổng giá trị bán ra ở HoSE tăng 39% so với phiên sáng, đạt 1.689,8 tỷ đồng. Bên mua vào tăng 3,3 lần đạt 1.341,9 tỷ đồng, mức ròng tương ứng -347,9 tỷ. Như vậy tính chung cả phiên khối ngoại bán ròng 1.165,3 tỷ đồng trên sàn này. Mức bán này lớn nhưng cũng thấp hơn hôm qua một chút (-1.331 tỷ đồng chỉ riêng với cổ phiếu). Dù vậy tuần này rất có thể sẽ xác lập bán ròng kỷ lục trong vòng 4 tuần khi mới chỉ có 4 phiên đã tới -3.866 tỷ đồng ở HoSE.

Những cổ phiếu bị bán ròng rất lớn hôm nay là VJC -334 tỷ, VHM -315,6 tỷ, TCB -213,5 tỷ, HPG -136,8 tỷ, VPB -72,6 tỷ, SSI -61,6 tỷ, MWG -57,2 tỷ. Bên mua có HDB +323,4 tỷ, VNM +78,2 tỷ, MSN +77,4 tỷ, GAS +53,2 tỷ.

VN-Index đóng cửa hôm nay tạm thời thoát được giá thấp nhất phiên cho thấy cũng vẫn có lực cầu bắt đáy xuất hiện. Hôm nay là phiên T+3 của lượng hàng bắt đáy hôm 5/8 nhưng cũng là phiên T+2 của ngày 6/8, phiên có nhịp giảm buổi sáng kiểm định lại đáy thấp nhất.