Thu giữ hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc tại Trung tâm thương mại Saigon Square

Chiều 29/5/2025, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã triển khai kiểm tra đồng loạt tại Trung tâm thương mại Saigon Square (quận 1, TP. HCM), qua đó, thu giữ hàng hóa vi phạm lên tới hàng nghìn sản phẩm.

Tổ công tác được chia thành 6 nhóm, tập trung kiểm tra các gian hàng kinh doanh quần áo, túi xách, đồng hồ, mắt kính, vali... Các mặt hàng này mang thương hiệu nổi tiếng nhưng có giá rẻ hơn đáng kể so với sản phẩm chính hãng cùng loại trên thị trường.

NHIỀU KI - ỐT ĐÓNG CỬA ĐỂ NÉ TRÁNH KIỂM TRA

Sự xuất hiện đột ngột của lực lượng chức năng khiến nhiều tiểu thương vội vã đóng cửa gian hàng nhằm né tránh kiểm tra. Hệ thống bộ đàm và loa nội bộ tại Saigon Square lập tức được kích hoạt để cảnh báo, gây khó khăn cho quá trình kiểm tra và xử lý vi phạm.

Tại các điểm kinh doanh, các Tổ kiểm tra bước đầu ghi nhận hàng loạt sản phẩm bày bán mang các thương hiệu nổi tiếng như đồng hồ Rolex, Longines, Patek Philippe; túi xách, ví của Louis Vuitton, Gucci, Dior, YSL, Celine, Goyard, Chanel, Hermès, Bottega Veneta, Prada... cùng nhiều mẫu kính mang tên các thương hiệu lớn.

Điều đáng nói, toàn bộ số hàng hóa trên đều có dấu hiệu giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và uy tín các thương hiệu đã đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

Thậm chí, tại thời điểm Tổ công tác có mặt, nhiều ki-ốt đóng cửa, ngưng hoạt động, né tránh sự kiểm tra.

Ông Trần Việt Hùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước), khẳng định: "Thực trạng buông lỏng trong công tác quản lý địa bàn không chỉ dẫn đến các hành vi vi phạm trong kinh doanh hàng hóa, mà còn gây tổn hại đến niềm tin của người tiêu dùng, đồng thời làm xấu đi hình ảnh của TP. HCM. Điều này cũng tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp chân chính".

"Hoạt động kiểm tra tại Saigon Square sẽ tiếp tục được Cục thực hiện trong thời gian tới, bởi đây là khu vực trung tâm, thu hút lượng lớn du khách trong nước và quốc tế khi đến TP Hồ Chí Minh", ông Hùng thông tin.

Trước đó, trong đợt kiểm tra vào cuối năm 2024 tại Trung tâm thương mại Saigon Square, hàng nghìn sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng cũng đã bị lực lượng chức năng thu giữ, cho thấy tình trạng vi phạm vẫn diễn ra phức tạp và có dấu hiệu tái diễn dù đã được xử lý nhiều lần.

HÀNG HÓA BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI DIỄN BIẾN PHỨC TẠP

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 TP. HCM, trong 5 tháng đầu năm 2025, tình hình buôn lậu, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, an toàn vệ sinh thực phẩm, vi phạm các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố còn diễn biến phức tạp; phần lớn các đối tượng vi phạm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu, hàng cấm gồm: Thuốc tân dược, mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, đồ điện tử, linh kiện điện tử, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử…

Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm 2025, đã thanh tra, kiểm tra 5.111 vụ (giảm 0,34% so với cùng kỳ năm trước); trong đó phát hiện, bắt giữ 1.044 vụ vi phạm về hàng cấm, hàng lậu, 3.935 vụ vi phạm về gian lận thương mại và 132 vụ vi phạm về hàng giả; số tiền thu nộp ngân sách là 1.128 tỷ 600 triệu 190 ngàn đồng (giảm 0,17 % so với cùng kỳ năm trước); khởi tố 34 vụ với 83 đối tượng (tăng 0,26% so với cùng kỳ năm trước).

Ngoài ra, nhiều đối tượng vi phạm lợi dụng sàn giao dịch thương mại điện tử, mua, bán online, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Tiktok...) để kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; lợi dụng hoạt động giao hàng từ các công ty giao hàng bằng ứng dụng công nghệ để giao hàng nên khó kiểm soát, xác định địa điểm kinh doanh, kho hàng để kiểm tra, xử lý khi phát hiện hành vi vi phạm…

Thực tế hiện nay, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa hoạt động có tổ chức chặt chẽ theo đường dây, trên địa bàn rộng, liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, thường xuyên thay đổi; các đối tượng hoạt động trên môi trường thương mại điện tử luôn am hiểu và có trình độ về công nghệ thông tin, sử dụng cùng một lúc với nhiều tài khoản mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử để xóa thông tin, dấu vết...

Tại buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia với UBND TP.HCM vào chiều 29/5, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Thành phố, cho biết sẽ tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Thành phố đẩy mạnh công tác phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng trong việc tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Thành phố; tiếp nhận, giải quyết hiệu quả tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại, hàng giả; kịp thời chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu hình sự…

Thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường TP. HCM đã chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn mới về hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các cảng hàng không dân dụng, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, các chợ đầu mối, các trung tâm thương mại, các khu vực buôn bán trong nội địa nhằm phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu…