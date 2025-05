Sức mua tăng với những mặt hàng giải nhiệt

Những ngày vừa qua, miền Bắc đã trải qua đợt nắng nóng diện rộng, với cường độ cao nhất tập trung ở khu vực trung du và đồng bằng. Tương tự, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở nhiều khu vực trong cả nước, đặc biệt tại phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và các tỉnh miền Trung. TP HCM cũng được dự báo tiếp tục duy trì nắng nóng cao điểm.

Do thời tiết oi bức khó chịu, một trong những thực phẩm giải nhiệt được nhiều người ưa chuộng là dừa tươi. Tại TP.HCM, giá mặt hàng này hiện phổ biến ở mức 20.000 đồng/quả, cao gấp đôi bình thường. Còn tại các siêu thị, hàng quán giá bán lẻ từ 25.000 - 30.000 đồng/quả.

Chủ nhiều vựa phân phối dừa tươi ở TP.HCM cho biết trong khoảng 1 tháng qua lượng hàng bán ra tăng gần gấp đôi so với bình thường. Nhiều người rất thích uống nước dừa vào mùa nắng nóng vì cho rằng đây là sản phẩm thuần tự nhiên, đảm bảo an toàn.

Cùng với dừa tươi, một mặt hàng cũng được tiêu thụ mạnh trong khoảng thời gian đầu hè là cam sành Vĩnh Long. Ghi nhận dọc các tuyến đường Võ Nguyên Giáp (TP. Thủ Đức), đường Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận), đường Phổ Quang (quận Tân Bình, TP.HCM)… nhiều điểm đổ đống cam sành trên vỉa hè, xe đẩy và bán ra với giá 5.000 - 10.000 đồng/kg tùy loại. Một số nơi bán theo dạng túi 10 kg với giá chỉ 55.000 đồng.

Bà Lê Thị Bích, một tiểu thương buôn cam tại đường Võ Nguyên Giáp (TP. Thủ Đức) cho biết, năm nay giá nhập cam sành Vĩnh Long đã tăng đáng kể so với năm trước, nhưng nếu so với mặt bằng chung của thị trường, thì vẫn còn thấp. Nguyên nhân là do cam đang vào mùa, nguồn cung dồi dào, lượng hàng đổ về nhiều.

Bên cạnh đó, tại các chợ truyền thống, những loại rau quả giải nhiệt, chứa nhiều vitamin cũng được tiêu thụ mạnh; nguồn cung dồi dào và giá cả rất tốt. Cụ thể một số loại trái cây như dưa hấu, ổi, dứa, xoài, thanh long… chỉ có giá phổ biến từ 15.000 - 30.000 đồng/kg, được tiêu thụ mạnh.

Nhiều bà nội trợ cũng rất thích mua những bó thảo mộc giải nhiệt để nấu nước sâm. Mỗi bó có giá từ 20.000 - 30.000 đồng, với nhiều loại gồm lá dứa, mã đề, mía lau, râu bắp… có thể phối hợp thêm bí đao hay la hán quả để thơm ngon hơn.

Tại các hệ thống siêu thị, ghi nhận thực tế cho thấy các quầy trái cây, nước uống, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng… thu hút khách hơn hẳn so với trước. Điển hình với siêu thị Co.opXtra Phạm Văn Đồng (TP. Thủ Đức), nhiều loại trái cây như dưa hấu, quýt, xoài, táo… đang được siêu thị giảm giá mạnh và rất thu hút người tiêu dùng. Chẳng hạn bơ sáp (bơ 034) chỉ còn 65.900 đồng/kg; quýt vàng giảm còn 40.000 đồng/kg; dưa hấu đỏ loại 1 Co.op Select giảm còn 15.900 đồng/kg; dưa lưới ruột cam Hạ Uyên chỉ 52.900 đồng/kg…

Việc người tiêu dùng ưu tiên chọn những loại thực phẩm và sản phẩm giải nhiệt đã và đang kéo sức mua ở nhiều siêu thị tăng cao. Điển hình là hệ thống siêu thị thuộc Saigon Co.op, những ngày qua, sức mua của các điểm bán có dấu hiệu khởi sắc. “Sức mua các các mặt hàng chống nóng, giải nhiệt mùa hè như nước giải khát, trái cây, quạt điện mini, mũ chống nắng… tại Co.opmart, Co.op Food tăng 30 - 40% so với ngày thường”, đại diện Saigon Co.op cho biết.

Theo đại diện Saigon Co.op, để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng TPHCM, hệ thống các siêu thị của Saigon Co.op đã thực hiện giảm giá đến 50% cho hàng ngàn sản phẩm dinh dưỡng, sản phẩm giải nhiệt và thực phẩm. Đây là hoạt động nổi bật nhất trong chuỗi chương trình kỷ niệm 29 năm thành lập hệ thống siêu thị Co.opmart với tên gọi “Hành trình tuổi mới - Kết nối niềm tự hào”. Trong chương trình, không chỉ sản phẩm giải nhiệt mà những sản phẩm khác như gạo, nước mắm, gia vị, sản phẩm chăm sóc nhà cửa, đồ gia dụng, quạt điện mini… cũng được giảm giá mạnh.

Tương tự, từ ngày 7/5 đến 20/5/2025, Lotte Mart triển khai chương trình khuyến mãi “Nắng chạm đỉnh, giá chạm đáy” giảm giá đến 50% các sản phẩm giải nhiệt mùa hè. Theo đó, Lotte Mart giảm giá các mặt hàng như: Kiwi vàng New Zealand, giá khuyến mại 229.000đ/kg; lốc 6 trà Olong Chanh/Xanh/Không đường/Đào Tea+ 450ml, giá khuyến mại 46.800đ/lốc, x10 điểm tích lũy; thùng đá Minice Duy Tân 2L, giảm giá 50% còn 39.000đ/cái...

Đồng thời, Lotte Mart vẫn đang triển khai chương trình ngày thành viên L-Day vào ngày 9 (áp dụng tất cả thành viên) và ngày 19 hàng tháng (áp dụng thành viên Platinum). Ngoài ra, Lotte Mart cũng giảm giá nhiều mặt hàng phục vụ mùa hè như: Sữa chống nắng; kem serum chống nắng; nước tẩy trang; sữa yến mạch; sữa tươi tiệt trùng, các loại nước ngọt...

Đầu tháng 5/2025, nhiều trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi… như MM Mega Market, Satramart, Aeon Mall… cũng tung ra hàng loạt chương trình ưu đãi cho khách hàng để tiếp tục đà tăng sức mua. Riêng tại chuỗi cửa hàng tiện lợi Bách hóa Xanh duy trì hoạt động giảm giá từ 10 - 40%, áp dụng cho một số nhóm mặt hàng thực phẩm tươi sống sau 16 giờ hàng ngày để kích cầu tiêu dùng.

Trên các sản thương mại điện tử, hành vi mua sắm của người tiêu dùng Việt Nam cũng cho thấy sự thay đổi rõ rệt khi tập trung vào các sản phẩm giải nhiệt, chống nắng và làm mát. Dữ liệu từ một nền tảng mua sắm online cho thấy nhóm sản phẩm kem chống nắng ghi nhận sự quan tâm vượt trội, khi có một sản phẩm đạt gần 1 triệu lượt tìm kiếm và lượng mua tăng gấp 4 lần chỉ trong một tháng.

Song song với đó, lượt mua máy điều hòa tăng gấp 16 lần so với tháng trước, trở thành mặt hàng có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong nhóm điện tử gia dụng. Giá trị trung bình cho một giỏ hàng chứa các sản phẩm như "điều hòa" và "máy lạnh" lên tới khoảng 1,5 triệu đồng, cho thấy người dùng sẵn sàng đầu tư để chống chọi với tình trạng nắng nóng kéo dài ở nhiều khu vực.

Không chỉ thiết bị làm mát cố định, các sản phẩm nhỏ gọn như quạt cầm tay mini và quạt tích điện cũng lọt top tìm kiếm hàng đầu. Ngoài ra, người dùng cũng tìm kiếm mạnh các sản phẩm cách nhiệt hoặc làm mát cho nhà cửa và xe hơi, gồm tấm panel, xốp cách nhiệt, phim dán cửa kính, thiết bị phun sương hay nước làm mát động cơ ô tô... Ở mảng thời trang, sản phẩm như áo chống nắng, găng tay, khẩu trang, mũ rộng vành cũng được tìm kiếm nhiều trong dịp này.