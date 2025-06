Đồng Nai xuất siêu hơn 3,2 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2025

Chi cục Thống kê Đồng Nai vừa công bố báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2025; trong đó nhấn mạnh địa phương này tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp và thương mại lớn của khu vực phía Nam. Sự phục hồi rõ nét của sản xuất, tiêu dùng, dịch vụ và đầu tư cho thấy nền kinh tế địa phương đang vận hành ổn định, thích ứng tốt với bối cảnh mới.

CÔNG NGHIỆP THỂ HIỆN VAI TRÒ “ĐẦU TÀU”

Một trong những “điểm sáng” của kinh tế Đồng Nai trong 5 tháng đầu năm 2025 là sản xuất công nghiệp: Tỉnh Đồng Nai tiếp tục thể hiện vai trò đầu tàu tăng trưởng.

Cụ thể, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5/2025 tăng xấp xỉ 14% so cùng kỳ năm ngoái và tăng hơn 5% so với tháng trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2025, IIP tăng 9,32% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ngành khai khoáng tăng 6,46%, ngành chế biến chế tạo tăng 9,68%, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng 1,77%, cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 6,91%... Mức tăng cao này cho thấy nền công nghiệp của địa phương đang phục hồi rõ rệt sau thời gian bị ảnh hưởng bởi suy giảm toàn cầu.

Chi cục Thống kế Đồng Nai cũng ghi nhận mức tăng gần 10% so cùng kỳ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Trong đó, các nhóm ngành chủ lực như chế biến thực phẩm, dệt may, da giày, hóa dược, kim loại, thiết bị máy móc, đồ nội thất… đều tăng trưởng tốt nhờ đơn hàng xuất khẩu dồi dào và nhu cầu thị trường trong nước phục hồi.

Chỉ số sản phẩm công nghiệp cũng cho thấy xu hướng đi lên rõ rệt khi có 22/24 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng sản lượng so với cùng kỳ. Nổi bật là cà phê các loại đạt 188.500 tấn (tăng 7,35%), thuốc lá sợi đạt 7.805 tấn (tăng 14,09%), quần áo các loại đạt 115.500.000 cái (tăng 9,07%), giày dép đạt 200.300.000 đôi (tăng 12,4%), thuốc trừ sâu đạt 5.885 tấn (tăng 16,73%), sơn các loại đạt 55.700 tấn (tăng 7,95%), máy giặt tăng 20%…

Tháng 5/2025 cũng ghi nhận chỉ số tồn kho ngành chế biến chế tạo tăng hơn 21% và phần lớn là tồn kho chủ động chuẩn bị cho các đơn hàng lớn. Một số ngành có mức tăng tồn kho cao như dệt tăng 75%, kim loại tăng 70%, chế biến thực phẩm tăng hơn 22%, sản xuất da tăng hơn 20%...

Chỉ số sử dụng lao động toàn ngành công nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2025 tăng gần 5% so cùng kỳ 2024; trong đó, doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng hơn 7%, khu vực FDI tăng khoảng 5%, cho thấy nhu cầu tuyển dụng lao động đang phục hồi mạnh, đặc biệt ở các ngành thâm dụng lao động.

TIẾP TỤC DẪN ĐẦU VỀ XUẤT SIÊU

Theo nhận định của Chi cục Thống kê Đồng Nai, do doanh nghiệp ký được nhiều đơn hàng xuất khẩu mới, và đơn giá một số mặt hàng xuất khẩu tăng, đã góp phần làm kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ.

May mặc là mặt hàng xuất siêu lớn của Đồng Nai. Ảnh minh họa

Tính đến hết tháng 5/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Đồng Nai ước đạt 18,39 tỷ USD; trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 10,81 tỷ USD, tăng 16,37% so cùng kỳ, và kim ngạch nhập khẩu ước đạt 7,58 tỷ USD, tăng 14,24% so cùng kỳ. Với kết quả này, Đồng Nai xuất siêu 3,23 tỷ USD.

Thị trường xuất khẩu hàng hoá trong 5 tháng đầu năm nay của Đồng Nai vẫn tập trung chủ yếu ở các thị trường như Hoa Kỳ đạt 3,78 tỷ USD, chiếm 34,98%; Nhật Bản ước đạt 1,04 tỷ USD, chiếm 9,6%; Trung Quốc đạt 804,4 triệu USD, chiếm 7,44%; Hàn Quốc ước đạt 530,3 triệu USD, chiếm 4,9%...

Tính đến nay, nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai đã nhận được đơn hàng xuất khẩu đến hết quý 2/2025. Tỉnh này cũng đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2025 phấn đấu đạt mức tăng trưởng 8% với thị trường xuất khẩu tập trung chủ yếu lần lượt là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Đồng Nai là địa phương trong nhóm 10 dẫn đầu cả nước về xuất khẩu, gồm TP.HCM, Bắc Ninh, Bình Dương, Thái Nguyên, Hải Phòng, Bắc Giang, Đồng Nai, Hà Nội, Phú Thọ và Vĩnh Phúc; trong đó Đồng Nai là tỉnh xuất siêu lớn nhất cả nước liên tục 10 năm liền, 2014 - 2024.

Các số liệu gần đây cho thấy xuất siêu của Đồng Nai luôn chiếm từ trên 30 - 70% xuất siêu của cả nước. Chẳng hạn, số liệu của 5 năm gần nhất như sau: Năm 2024, xuất siêu đạt 6,7 tỷ USD (cả nước 24,77 tỷ USD); năm 2023, xuất siêu 5,93 tỷ USD (cả nước 28 tỷ USD); năm 2022, xuất siêu 5,8 tỷ USD (cả nước 12,4 tỷ USD); năm 2021 (năm dịch Covid-19), xuất siêu hơn 1,3 tỷ USD (cả nước 4 tỷ USD); năm 2020, xuất siêu 4,3 tỷ USD (cả nước 19 tỷ USD)…