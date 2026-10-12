Thủ tướng đề nghị Luxembourg tăng cường kết nối dòng vốn châu Âu vào Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Luxembourg thúc đẩy các quỹ đầu tư, định chế tài chính và doanh nghiệp tăng phân bổ vốn dài hạn vào Việt Nam, ưu tiên hạ tầng chiến lược, năng lượng tái tạo, công nghệ, logistics, tài chính xanh và hỗ trợ phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế của Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Tài chính Luxembourg Gilles Roth - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sáng 12/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Tài chính Luxembourg Gilles Roth đang có chuyến thăm Việt Nam.

Thủ tướng hoan nghênh chuyến thăm, đánh giá đây là hoạt động tiếp nối các cuộc tiếp xúc cấp cao và giữa các thành viên Chính phủ hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Luxembourg.

THÚC ĐẨY DÒNG VỐN DÀI HẠN VÀ HỢP TÁC TÀI CHÍNH XANH

Thủ tướng đánh giá cao việc Bộ Tài chính hai nước hoàn tất đàm phán và chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - tài chính, qua đó tiếp tục làm sâu sắc khuôn khổ Đối tác chiến lược về tài chính xanh được thiết lập năm 2023.

Đánh giá cao vai trò và thế mạnh của Luxembourg trong các lĩnh vực tài chính xanh, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, Thủ tướng cho rằng đây đều là những lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên phát triển và có nhu cầu mở rộng hợp tác.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Tài chính Luxembourg Gilles Roth - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng ghi nhận hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Luxembourg tại Việt Nam. Mặc dù số lượng dự án còn khiêm tốn, quy mô đầu tư tương đối lớn, tập trung vào những lĩnh vực Việt Nam đang quan tâm thúc đẩy như thông tin truyền thông, công nghiệp chế biến, chế tạo.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trên nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc. Với nhu cầu vốn lớn, Việt Nam đang đẩy mạnh huy động các nguồn lực phục vụ phát triển, dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp luật theo thông lệ quốc tế, bảo đảm công khai, minh bạch, có khả năng dự báo nhằm củng cố niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Luxembourg.

Để đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu, Thủ tướng đề nghị hai bên triển khai thực chất khuôn khổ Đối tác chiến lược về tài chính xanh năm 2023, Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ Tài chính vừa ký kết và Nghị định thư hợp tác tài chính - ngân hàng năm 2020.

Các thỏa thuận cần được cụ thể hóa bằng chương trình hành động, ưu tiên tài chính bền vững, thị trường vốn, quản lý quỹ, công nghệ tài chính (fintech), đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực quản lý, giám sát khu vực tài chính - ngân hàng.

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị tăng cường kết nối dòng vốn từ Luxembourg và châu Âu vào Việt Nam; khuyến khích các quỹ đầu tư, định chế tài chính và doanh nghiệp tăng phân bổ nguồn vốn dài hạn, nhất là trong các lĩnh vực hạ tầng chiến lược thiết yếu, năng lượng tái tạo, công nghệ, logistics, fintech, tài sản mã hóa, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và đô thị xanh.

Thủ tướng cũng đề nghị Chính phủ Luxembourg hỗ trợ Việt Nam phát triển các công cụ tài chính xanh, huy động nguồn vốn cho chuyển đổi xanh và tài chính bền vững thông qua Cơ quan Chuyển giao công nghệ tài chính Luxembourg.

Bộ trưởng Tài chính Luxembourg Gilles Roth khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước trong những nội dung, lĩnh vực mà Thủ tướng đã đề cập - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Một nội dung hợp tác quan trọng khác được Thủ tướng nhấn mạnh là hỗ trợ Việt Nam xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế.

Theo đó, Luxembourg có thể chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng thể chế, quản lý quỹ, quản lý tài sản, tài chính xanh, giám sát tài chính; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và kết nối các định chế tài chính Luxembourg với hệ sinh thái Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, khuyến khích các tổ chức tham gia ngay từ giai đoạn đầu vận hành.

LUXEMBOURG SẴN SÀNG THÚC ĐẨY HỢP TÁC TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ

Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư; Luxembourg ủng hộ, thúc đẩy các thành viên EU còn lại sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), đồng thời cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - EU.

Hai bên cũng cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, khoáng sản và với Ngân hàng Đầu tư châu Âu; phối hợp tại các diễn đàn đa phương, trong khuôn khổ ASEAN - EU, nhất là về tăng trưởng xanh, tài chính bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Tài chính Luxembourg Gilles Roth - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ Luxembourg với ASEAN, đồng thời mong muốn Luxembourg tiếp tục ủng hộ tăng cường quan hệ Việt Nam - EU và EU - ASEAN.

Bộ trưởng Tài chính Luxembourg Gilles Roth cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước.

Bộ trưởng cho biết Luxembourg là trung tâm tài chính lớn của châu Âu, có mạng lưới hợp tác tài chính - ngân hàng toàn cầu và các quỹ quản lý khối lượng tài sản lớn. Đây là những lợi thế có thể hỗ trợ Việt Nam trong phát triển trung tâm tài chính, huy động vốn đầu tư, thúc đẩy tài chính xanh và tăng cường kết nối với thị trường EU.

Đánh giá cao tốc độ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam, Bộ trưởng Gilles Roth cho rằng hai nước còn nhiều dư địa hợp tác, nhất là trong lĩnh vực lập pháp, đào tạo nhân lực, tài chính - ngân hàng và huy động nguồn vốn tư nhân.

Bộ trưởng khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các nội dung hợp tác mà Thủ tướng đề cập, đặc biệt trong lĩnh vực chứng khoán, phát hành trái phiếu, hạ tầng giao thông, tài chính số và công nghệ blockchain, gắn với những kế hoạch hành động cụ thể.

Theo số liệu đến tháng 9/2026, Luxembourg có 68 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký khoảng 2,79 tỷ USD, đứng thứ 19 trong số 154 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam và đứng thứ tư trong EU.

Quy mô vốn bình quân đạt khoảng 41 triệu USD/dự án, gấp khoảng 3,5 lần mức bình quân chung.