Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Campuchia

Trưa ngày 10/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, với nhiều kết quả quan trọng trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tăng cường quan hệ song phương...

Thủ tướng Lê Minh Hưng rời thủ đô Phnom Penh về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Ảnh: TTXVN

Chuyên cơ chở Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay quốc tế Techo, kết thúc chuyến thăm chính thức Campuchia từ ngày 9-10/10, theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Hun Manet; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen; chào Quốc vương Norodom Sihamoni và thăm Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk.

Thủ tướng cũng đồng chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026; tiếp lãnh đạo và thanh niên tiêu biểu của Liên hiệp Thanh niên Campuchia; thăm Công ty Angkormilk và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng chứng kiến lễ trao 6 văn kiện hợp tác về an ninh, phòng chống ma túy, thương mại, văn hóa, giáo dục và đào tạo.

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026, các cơ quan và doanh nghiệp hai nước tiếp tục trao 5 văn kiện hợp tác, trong đó có 2 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài điều chỉnh đối với các dự án của Thaco Agri, với tổng vốn đầu tư 648 triệu USD.

Chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy liên kết kinh tế, đầu tư và giao lưu nhân dân, hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (1967-2027).