Thủ tướng đề nghị Thụy Sĩ hỗ trợ phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Trong cuộc hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai nước thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, tài chính và công nghệ cao; sớm đưa Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EFTA vào thực thi, đồng thời tăng cường hợp tác phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Chiều 17/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống và Phu nhân.

Chào mừng Tổng thống Thụy Sĩ thăm Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi Thụy Sĩ là người bạn đồng hành tin cậy, đối tác quan trọng tại châu Âu.

THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC TÀI CHÍNH

Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, trao đổi đoàn cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và sớm thiết lập cơ chế hợp tác liên Chính phủ về kinh tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Đánh giá chuyến thăm mở ra chương mới trong quan hệ hai nước, đặc biệt với việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EFTA (VEFTA), Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp để Hiệp định sớm có hiệu lực, tạo đột phá trong hợp tác thương mại, đầu tư, phấn đấu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương.

Thủ tướng khuyến khích doanh nghiệp và các quỹ đầu tư Thụy Sĩ mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, công nghiệp chế tạo, công nghệ sinh học, dược phẩm và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Nhấn mạnh tài chính là thế mạnh vượt trội của Thụy Sĩ, đồng thời là định hướng phát triển chiến lược của Việt Nam, Thủ tướng đề nghị Thụy Sĩ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, thúc đẩy kết nối với các trung tâm tài chính lớn trên thế giới.

Hai bên cần tăng cường hợp tác về tài chính xanh, quỹ đầu tư, quản lý tài sản, tài sản mã hóa, tín chỉ carbon, trái phiếu quốc tế và công nghệ tài chính.

Tổng thống Guy Parmelin khẳng định Thụy Sĩ coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả. Việc đoàn thăm có sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp và nhà khoa học Thụy Sĩ thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng lớn vào tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu tại cuộc hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Bày tỏ vui mừng về việc ký kết VEFTA, Tổng thống Thụy Sĩ cho rằng Hiệp định mở ra cơ hội thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tổng thống khẳng định Thụy Sĩ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm, tái bảo hiểm, công nghiệp chế tạo, máy móc chính xác và công nghệ cao; đồng thời tạo thuận lợi hơn về thị thực cho công dân Việt Nam.

MỞ RỘNG HỢP TÁC CÔNG NGHỆ CAO VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Tại cuộc hội kiến, Tổng thống Guy Parmelin đề xuất kết nối Trung tâm Crypto Valley của Thụy Sĩ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam; thúc đẩy hợp tác về blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử và đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Hai bên nhất trí đưa giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trọng tâm hợp tác; tăng cường kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo, cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.

Các lĩnh vực ưu tiên gồm AI, công nghệ lượng tử, năng lượng xanh, kinh tế số, giáo dục đại học và đào tạo nghề.

Về kinh tế, hai bên thống nhất tận dụng hiệu quả VEFTA, tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác đầu tư, trong đó có hạ tầng cảng biển; phối hợp củng cố hệ thống thương mại đa phương, đa dạng hóa thị trường và nâng cao khả năng chống chịu trước biến động kinh tế toàn cầu.

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu tại cuộc hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Trước những thách thức về biến đổi khí hậu, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác giảm phát thải, chuyển đổi xanh, nghiên cứu nông học, quản lý và tái sử dụng nguồn nước, phát triển nông nghiệp bền vững, bảo hiểm và tái bảo hiểm.

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Thụy Sĩ trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân; tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, lao động và phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Qua đó, góp phần củng cố quan hệ hai nước, duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.