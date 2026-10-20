Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI

Thay mặt Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các nữ đại biểu, nữ cán bộ; đồng thời chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định phụ nữ Việt Nam luôn có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong quá trình hình thành, phát triển của Quốc hội.
Đặc biệt, Quốc hội khóa XVI có 150 nữ đại biểu, chiếm khoảng 30% tổng số đại biểu Quốc hội, thể hiện sự quan tâm và cam kết của Việt Nam đối với mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.
Đề cập yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đặt ra những yêu cầu rất cao, trong bối cảnh Quốc hội đang chuyển mạnh tư duy xây dựng pháp luật từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, khơi thông nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực phát triển đất nước.
Quá trình này đòi hỏi mỗi đại biểu Quốc hội phát huy cao độ trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các nữ đại biểu tiếp tục nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật, phát huy góc nhìn sâu sắc, nhân văn để phân tích, phản biện các dự án luật, nhất là những chính sách liên quan trực tiếp đến an sinh xã hội, giáo dục, y tế, lao động, việc làm và bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, trẻ em.
Cùng với đó, các nữ đại biểu cần tiếp tục là cầu nối vững chắc giữa cử tri và nghị trường; phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của người dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần đưa những vấn đề thực tiễn vào các quyết sách của Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu các nữ đại biểu, nữ cán bộ không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực thẩm định, phản biện chính sách; phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đóng góp vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Đồng thời, quán triệt thực hiện các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm về phong trào phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2025–2035, tầm nhìn đến năm 2045 theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để nữ đại biểu Quốc hội và đội ngũ cán bộ nữ phát huy năng lực, trí tuệ, sức sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đại diện các nữ đại biểu Quốc hội khẳng định sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng hoạt động; gần dân, sát dân, lắng nghe tiếng nói của cử tri, tích cực tham gia xây dựng những chính sách thiết thực, nhân văn, góp phần thúc đẩy công bằng và tiến bộ xã hội.
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Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi Đan Mạch là đối tác đồng hành quan trọng, mong muốn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương.
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