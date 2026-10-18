Chủ Nhật, 18/10/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Thúc đẩy thực thi FTA Việt Nam - EFTA, mở rộng hợp tác đầu tư với Liechtenstein

H Hà Lê

Tiếp Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên sớm hoàn tất thủ tục đưa Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA vào thực thi; tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở cửa thị trường và thúc đẩy đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính xanh, cơ khí chính xác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Liechtenstein - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Liechtenstein - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Ngày 18/10, tại Trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 - 19/10/2026.

Hoan nghênh chuyến thăm cấp cao chính thức đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá việc ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein cùng Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam - Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) là những dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ song phương phát triển sâu rộng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông tin với Thủ tướng Brigitte Haas về định hướng phát triển của Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông tin với Thủ tướng Brigitte Haas về định hướng phát triển của Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đánh giá cao những thành tựu phát triển của Liechtenstein, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh thế mạnh của quốc gia này trong công nghiệp chế tạo công nghệ cao, tài chính, ngân hàng và đổi mới sáng tạo; đồng thời hoan nghênh vai trò tích cực của Liechtenstein trong thúc đẩy thương mại tự do và hợp tác đa phương.

Thông tin về định hướng phát triển của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đang nỗ lực thực hiện hai mục tiêu 100 năm, phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân được xác định là những động lực quan trọng trong giai đoạn phát triển mới.

Về hợp tác song phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên phối hợp sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết để Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA đi vào thực thi; tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khuyến khích doanh nghiệp Liechtenstein mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực tài chính xanh, công nghệ cao, cơ khí chính xác, tự động hóa và thiết bị y tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên phối hợp sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết để Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA đi vào thực thi - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên phối hợp sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết để Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA đi vào thực thi - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Brigitte Haas bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế, công nghiệp và vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực; khẳng định Liechtenstein coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại Đông Nam Á.

Theo Thủ tướng Brigitte Haas, tăng cường quan hệ chính trị sẽ tạo động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, mở ra cơ hội để doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh trao đổi thương mại và đầu tư. Liechtenstein mong muốn phát triển quan hệ hợp tác lâu dài với Việt Nam, đồng thời tin tưởng hai hiệp định được ký kết nhân dịp này sẽ tạo nền tảng mở rộng hợp tác song phương.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, củng cố tin cậy chính trị, phát huy thế mạnh và tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Hai bên cũng nhất trí trao đổi về khả năng hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, khoa học, công nghệ, công nghiệp chế tạo chính xác và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là những lĩnh vực Liechtenstein có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu hợp tác.

Thủ tướng Brigitte Haas khẳng định Liechtenstein sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, mô hình phát triển nhằm nâng cao năng suất, tối ưu hóa năng lực sản xuất và hiệu quả hoạt động của nền kinh tế.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, hai nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước; tiếp tục phối hợp trong khuôn khổ Liên hợp quốc, đóng góp vào hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Thủ tướng Brigitte Haas chuyển lời mời Hoàng thân Hans-Adam II thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EFTA VnEconomy quan hệ Việt Nam - Liechtenstein VnEconomy Thủ tướng Brigitte Haas VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Việt Nam và EFTA chính thức ký kết Hiệp định VEFTA

Việt Nam và EFTA chính thức ký kết Hiệp định VEFTA

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội mới cho Việt Nam trong việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ ký Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ ký Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu

Sáng 18/10, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam và các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) đã ký Hiệp định thương mại tự do (VEFTA), mở ra cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư chất lượng cao và tăng cường kết nối chuỗi giá trị toàn cầu.

Hoàn thiện quy định về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

Hoàn thiện quy định về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

Sáng 18/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

VnEconomy Xem thêm

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Đón

VnEconomy Đón "đại bàng" có chọn lọc

Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.

AI Điểm tin

VnE TV
Bác sĩ đang tiến hành thăm khám mắt cho bệnh nhân tại Bệnh viện Mắt Kỹ Thuật Cao Hà Nội (tại 53 Trần Nhân Tông, TP Hà Nội). Ảnh: Hạnh Vân

VnEconomy Cảnh báo từ bác sĩ về biến chứng do cận thị bệnh lý

Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy