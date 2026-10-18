Thúc đẩy thực thi FTA Việt Nam - EFTA, mở rộng hợp tác đầu tư với Liechtenstein

Tiếp Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên sớm hoàn tất thủ tục đưa Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA vào thực thi; tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở cửa thị trường và thúc đẩy đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính xanh, cơ khí chính xác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Liechtenstein - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Ngày 18/10, tại Trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 - 19/10/2026.

Hoan nghênh chuyến thăm cấp cao chính thức đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá việc ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein cùng Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam - Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) là những dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ song phương phát triển sâu rộng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông tin với Thủ tướng Brigitte Haas về định hướng phát triển của Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đánh giá cao những thành tựu phát triển của Liechtenstein, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh thế mạnh của quốc gia này trong công nghiệp chế tạo công nghệ cao, tài chính, ngân hàng và đổi mới sáng tạo; đồng thời hoan nghênh vai trò tích cực của Liechtenstein trong thúc đẩy thương mại tự do và hợp tác đa phương.

Thông tin về định hướng phát triển của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đang nỗ lực thực hiện hai mục tiêu 100 năm, phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân được xác định là những động lực quan trọng trong giai đoạn phát triển mới.

Về hợp tác song phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên phối hợp sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết để Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA đi vào thực thi; tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khuyến khích doanh nghiệp Liechtenstein mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực tài chính xanh, công nghệ cao, cơ khí chính xác, tự động hóa và thiết bị y tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên phối hợp sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết để Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA đi vào thực thi - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Brigitte Haas bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế, công nghiệp và vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực; khẳng định Liechtenstein coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại Đông Nam Á.

Theo Thủ tướng Brigitte Haas, tăng cường quan hệ chính trị sẽ tạo động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, mở ra cơ hội để doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh trao đổi thương mại và đầu tư. Liechtenstein mong muốn phát triển quan hệ hợp tác lâu dài với Việt Nam, đồng thời tin tưởng hai hiệp định được ký kết nhân dịp này sẽ tạo nền tảng mở rộng hợp tác song phương.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, củng cố tin cậy chính trị, phát huy thế mạnh và tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Hai bên cũng nhất trí trao đổi về khả năng hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, khoa học, công nghệ, công nghiệp chế tạo chính xác và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là những lĩnh vực Liechtenstein có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu hợp tác.

Thủ tướng Brigitte Haas khẳng định Liechtenstein sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, mô hình phát triển nhằm nâng cao năng suất, tối ưu hóa năng lực sản xuất và hiệu quả hoạt động của nền kinh tế.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, hai nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước; tiếp tục phối hợp trong khuôn khổ Liên hợp quốc, đóng góp vào hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Thủ tướng Brigitte Haas chuyển lời mời Hoàng thân Hans-Adam II thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp