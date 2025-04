Thúc tiến độ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố gồm An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Văn bản nêu rõ, để bảo đảm tiến độ công trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Ủy ban nhân dân các địa phương liên quan chỉ đạo chủ đầu tư các dự án thành phần phối hợp chặt chẽ với tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công, qua đó đánh giá toàn diện tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết từng hạng mục, nhất là xử lý nền đất yếu.

Các địa phương dự án cần tiến hành rà soát, điều chỉnh tiến độ thi công, huy động thêm nhân lực, thiết bị, vật liệu và đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các dự án thành phần trong tháng 7/2026 sao cho bảo đảm chất lượng, an toàn và ổn định công trình. Báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 25/4/2025.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị, trong trường hợp gặp khó khăn về nhân lực, thiết bị, các địa phương chủ động phối hợp với Quân khu 9, lực lượng công an và các đơn vị liên quan để được hỗ trợ kịp thời, bảo đảm tiến độ thi công theo đúng yêu cầu. Các địa phương cần triển khai đầu tư hệ thống giám sát, điều hành giao thông và trạm dừng nghỉ để đáp ứng yêu cầu khai thác đồng bộ sau khi dự án hoàn thành; cũng như rà soát tổng thể và triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng đúng quy định.

Về vật liệu san lấp, đắp nền vẫn còn thiếu do nguồn cung không đủ và công suất khai thác chưa đáp ứng yêu cầu, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân hai tỉnh An Giang và Hậu Giang chỉ đạo chủ đầu tư các dự án thành phần 1 và 3 khẩn trương hoàn tất hồ sơ cấp phép khai thác cát, gửi các cơ quan chức năng tỉnh An Giang và Bến Tre thực hiện thủ tục cấp phép.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ phối hợp với tỉnh Tiền Giang đẩy nhanh việc cấp phép khai thác các mỏ phục vụ dự án thành phần 2; Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm hoàn tất thủ tục giao khu vực biển để khai thác cát cho dự án thành phần 4…

Trước đó, ngày 09/4/2025, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 09/4/2025 truyền đạt kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tình hình triển khai dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Việc đầu tư xây dựng các dự án giao thông trọng điểm, trong đó có các dự án tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, giúp cho hoạt động giao thông và logictics tốt hơn, tạo động lực lớn cho phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các tỉnh phía Nam và cả nước. Đây là trách nhiệm chung của tất cả các bộ, ngành, địa phương, trong đó có các tỉnh, thành phố có dự án đi qua.

Thông báo cho biết: Việc triển khai các dự án tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng nói riêng còn chậm chạp; mặc dù đã nỗ lực để từng bước giải quyết khó khăn về vật liệu san lấp nhưng việc giải quyết chưa quyết liệt, chưa triệt để, làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án, đặc biệt là đối với các dự án thành phần 2, 3, 4 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đang chậm tiến độ, cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm để quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án trong thời gian tới.

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có tổng chiều dài 188,2 km, đi qua địa phận 4 tỉnh, thành phố gồm An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng; quy mô đầu tư phân kỳ 4 làn xe, sơ bộ tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng. Công trình chia làm 4 dự án thành phần: An Giang chịu trách nhiệm dự án thành phần 1, chiều dài khoảng 57 km, sơ bộ tổng mức đầu tư 13.799 tỷ đồng; Cần Thơ đảm trách dự án thành phần 2, chiều dài 37,4 km, sơ bộ tổng mức đầu tư 9.845 tỷ đồng; tỉnh Hậu Giang chị trách nhiệm dự án thành phần 3, chiều dài 6,7 km, sơ bộ tổng mức đầu tư 9.927 tỷ đồng; và tỉnh Sóc Trăng đảm nhận dự án thành phần 4, chiều dài 58,4 km, sơ bộ tổng mức đầu tư 11.120 tỷ đồng.

Dự án được khởi công đồng loạt vào ngày 17/6/2023, dự kiến cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đồng bộ, đưa vào sử dụng vào năm 2027.