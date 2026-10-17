Thương hiệu doanh nghiệp góp phần khẳng định uy tín và vị thế quốc gia
VVũ Khuê
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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh: "Sự trưởng thành vượt bậc của các Thương hiệu quốc gia không chỉ thể hiện qua những con số tăng trưởng kinh tế ấn tượng, mà còn khẳng định sức mạnh cạnh tranh, uy tín và vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới"…
Tối 16/10/2026, tại Hà Nội, Hội đồng Thương hiệu quốc
gia Việt Nam và Bộ Công Thương tổ chức Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc
gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 với chủ đề "Dòng chảy Thương hiệu Việt".
HÀNH TRÌNH 23 NĂM CHUẨN HÓA VÀ LAN TỎA GIÁ
TRỊ VIỆT
Phát biểu khai mạc sự kiện, Bộ trưởng Bộ
Công Thương Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam, cho biết
sau 23 năm triển khai và tròn 10 kỳ xét chọn, số doanh nghiệp có sản phẩm đạt
Thương hiệu quốc gia đã tăng hơn 7 lần, từ 30 doanh nghiệp năm 2008 lên 227
doanh nghiệp hôm nay (ngày 16/10/2026). Đặc biệt, 14 doanh nghiệp giữ vững danh hiệu liên tục qua
cả 10 kỳ, cùng 84 doanh nghiệp được công nhận từ 5 kỳ trở lên.
Nhìn lại hơn hai thập kỷ, Bộ trưởng nhấn mạnh đóng góp lớn nhất của Chương trình là đã đưa việc xây dựng thương
hiệu từ nỗ lực đơn lẻ của từng doanh nghiệp trở thành một quá trình có chuẩn mực,
có định hướng và có sự kết nối ở tầm quốc gia giữa Nhà nước, doanh nghiệp, địa
phương, hiệp hội và các tổ chức hỗ trợ thị trường.
Chuẩn mực ấy đã chuyển hóa thành đầu tư thật:
227 doanh nghiệp được công nhận năm nay sở hữu gần 5.700 nhãn hiệu, sáng chế,
giải pháp hữu ích và hơn 2.400 chứng chỉ, tiêu chuẩn quốc tế. Quan trọng hơn,
các doanh nghiệp này đang lan tỏa chuẩn mực quản trị, công nghệ, chất lượng và
văn hóa kinh doanh tới hàng chục nghìn nhà cung ứng trong chuỗi giá trị theo
đúng tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng đội ngũ
doanh nghiệp dân tộc lớn mạnh, dẫn dắt và nâng đỡ nhau cùng phát triển.
Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng
Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới 227 doanh nghiệp có 499
sản phẩm xuất sắc được vinh danh năm 2026. Thủ tướng khẳng định
đây là sự ghi nhận xứng đáng cho bản lĩnh kiên cường, trí tuệ, tư duy sáng tạo
và nỗ lực cống hiến bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cùng người
lao động Việt Nam.
Dẫn chứng từ tổ chức Brand Finance, Thủ tướng
nhấn mạnh giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 đã cán mốc hơn 462 tỷ
USD (tăng 45,14% so với năm 2020), vươn lên vị trí thứ 32/193 quốc gia; tổng
giá trị của 100 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam đạt 43 tỷ USD (tăng 11% so với năm
trước).
Theo Thủ tướng, những chỉ số ấn tượng đó không chỉ phản
ánh sự bứt phá mạnh mẽ của nền kinh tế, mà còn chứng minh niềm tin ngày càng sâu
sắc của người tiêu dùng đối với sản phẩm Việt. Thương hiệu không đơn thuần là
tài sản riêng của doanh nghiệp, mà là sức mạnh cạnh tranh, là uy tín và vị thế của
một quốc gia.
Dù vậy, Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận
thực tế: Nhiều sản phẩm Việt có chất lượng rất tốt nhưng vẫn thiếu thương hiệu
đủ mạnh; giá trị gia tăng và khả năng làm chủ thị trường còn hạn chế. Doanh thu
xuất khẩu của nhóm doanh nghiệp Thương hiệu quốc gia mới dừng lại ở mức 11% tổng
doanh thu nội tại của chính họ, tương đương khoảng 2,3% tổng kim ngạch xuất khẩu
cả nước. Bên cạnh đó, việc đầu tư cho nghiên cứu, công nghệ lõi, bảo hộ sở hữu
trí tuệ cũng như công tác phòng chống hàng giả, hàng nhái vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng.
5 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐƯA THƯƠNG HIỆU VIỆT
VƯƠN TẦM THẾ GIỚI
Trong bối cảnh các nghị quyết chiến lược của
Đảng mở ra không gian phát triển mới – tiêu biểu là Nghị quyết 68 đặt mục tiêu
đến năm 2030 có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
(khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng 10–12%/năm, đóng góp 55–58% GDP) và Nghị quyết số 79-NQ/TW hướng tới mốc 50 doanh nghiệp nhà nước nằm trong Top 500 lớn nhất Đông
Nam Á, cùng 1–3 doanh nghiệp lọt Top 500 thế giới, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu
chuyển dịch mạnh mẽ: Từ lợi thế chi phí sang lợi thế giá trị; từ gia công, lắp
ráp sang sáng tạo, thiết kế; từ việc tham gia thị trường sang khẳng định vị thế
dẫn dắt.
Để thương hiệu Việt thực sự vươn xa, lớn mạnh,
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp
có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia, tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm:
Thứ nhất: Phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện các
nghị quyết chiến lược của Đảng về đổi mới mô hình phát triển. Chủ động nâng cao
năng suất, gia tăng tỷ lệ giá trị nội địa, mở rộng thị phần và tham gia sâu hơn
vào chuỗi giá trị toàn cầu, coi thương hiệu là tài sản chiến lược mang tính dài
hạn.
Thứ hai: Tập trung đầu tư thực chất cho năng lực cốt lõi,
khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đẩy mạnh R&D, làm chủ
công nghệ, thiết kế và sở hữu trí tuệ; chuyển dịch tư duy từ “làm ra tại Việt
Nam” sang “sáng tạo bởi Việt Nam”, thay vì cạnh tranh bằng giá hãy chinh phục
khách hàng bằng chất lượng, công nghệ và uy tín.
Thứ ba: Chủ động vươn ra thị trường quốc tế, xây dựng
thương hiệu phát triển bền vững. Thành công không chỉ đo đếm bằng kim ngạch xuất
khẩu mà phải bằng niềm tin của người tiêu dùng và giá trị thương hiệu. Thương
hiệu Việt không chỉ hiện diện mà phải khẳng định được vị thế vững chắc, được thị
trường thế giới biết đến và ưu tiên lựa chọn.
Thứ tư: Chuyển từ phương thức phát triển riêng lẻ sang
liên kết hệ sinh thái, cùng nâng tầm chuỗi giá trị Việt. Các doanh nghiệp lớn cần
đóng vai trò hạt nhân dẫn dắt, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao
trình độ công nghệ, chuẩn hóa chất lượng và năng lực quản trị.
Thứ năm: Kiên trì đắp xây văn hóa kinh doanh liêm chính,
minh bạch và có trách nhiệm xã hội. Thương hiệu có thể được gây dựng nhờ chất
lượng và sự sáng tạo, nhưng chỉ có thể trường tồn bằng “chữ Tín”. Giữ gìn uy
tín của doanh nghiệp cũng chính là giữ gìn danh dự cho Thương hiệu quốc gia.
Tại buổi lễ, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công
Thương khẩn trương trình Chiến lược phát triển Thương hiệu quốc gia Việt Nam đến
năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; đổi mới Chương trình theo hướng lấy doanh nghiệp
làm trung tâm, lấy thị trường làm định hướng và lấy hiệu quả thực chất làm thước
đo, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp đưa Thương hiệu Việt Nam vươn tầm thế giới.
Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng gửi gắm niềm
tin và kỳ vọng lớn lao về một tương lai nơi Việt Nam sẽ ngày càng có thêm nhiều
thương hiệu mà khi xướng tên, người tiêu dùng ở bất kỳ đâu trên thế giới cũng lập
tức nhận diện được đó là sản phẩm Việt Nam – hiện thân của chất lượng, trí tuệ,
bản lĩnh và uy tín Việt.
Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2003, do Bộ Công Thương chủ trì triển
khai. Qua hơn hai thập kỷ, chương trình hướng tới xây dựng thương hiệu dựa trên
ba giá trị cốt lõi: Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong, góp
phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của sản phẩm, doanh nghiệp Việt
Nam. Tại kỳ xét chọn năm 2026, có 499 sản phẩm, dịch vụ của 227 doanh nghiệp được
vinh danh.
Tại lễ công bố, nhiều doanh nghiệp uy tín giữ vững danh hiệu liên tục trong nhiều năm như: Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK), Tổng Công ty May 10, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan, Tập đoàn BRG, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)…
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