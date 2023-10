Tiền chờ giá rất sâu, thanh khoản thấp nhất 5 tháng

Bên mua chiều nay hoàn toàn nhường thị trường cho người bán, lượng cầu chủ yếu chờ mua giá rất thấp và mức độ nâng giá mua hạn chế. Tuy nhiên nhà đầu tư cũng không tháo chạy nhiều nữa, kéo thanh khoản hôm nay xuống thấp nhất kể từ đầu tháng 6, nhưng giá cổ phiếu lẫn chỉ số không giảm thêm.

VN-Index đóng cửa giảm 14,5 điểm tương đương -1,31%. Mức giảm này nhẹ hơn buổi sáng (-17,5 điểm) dù độ rộng lại kém hơn, với 91 mã tăng/398 mã giảm (kết phiên sáng là 95 mã tăng/367 mã giảm).

Nguyên nhân điểm số tích cực hơn là sự khởi sắc ở nhóm blue-chips. VN30-Index đóng cửa giảm 1,5% với 2 mã tăng/27 mã giảm. Tuy nhiên điều quan trọng là chiều nay có 17/30 cổ phiếu của rổ đóng cửa giá cao hơn mức chốt phiên sáng, chỉ 7 mã tụt giá thêm. Một số trụ lớn hồi mạnh kéo chỉ số lên: VCB thu hẹp mức giảm còn 0,35% so với tham chiếu lúc đóng cửa, trong khi cuối phiên sáng giảm 2,48%. Thanh khoản của VCB rất nhỏ, chỉ khớp gần 45,3 tỷ đồng trong phiên chiều cho thấy áp lực bán cũng khá nhẹ. VIC thậm chí đảo chiều thành công, tăng 0,12% lúc đóng cửa tương đương phục hồi 1,4% so với giá chốt buổi sáng. VJC, HDB, CTG là các blue-chips phục hồi hơn 1% so với buổi sáng, dù vẫn chưa vượt được tham chiếu. Việc các blue-chips hồi giá bất kể mức độ, đều có khả năng nâng đỡ chỉ số.

Thống kê cũng cho thấy rổ VN30 chỉ có 2 cổ phiếu đóng cửa ở giá thấp nhất phiên là SAB giảm 3,14% và VIB giảm 1,63%. 28 cổ phiếu còn lại đều thoát đáy với biên độ khác nhau, trong đó 14 mã phục hồi trên 1% so với giá thấp nhất phiên.

Nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hầu hết vẫn giảm giá mạnh.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, khoảng 49% cổ phiếu có phát sinh giao dịch cũng phục hồi tối thiểu 1% so với giá đáy. Khoảng 40 cổ phiếu phục hồi với biên độ đủ mạnh để vượt qua tham chiếu. Như vậy, quan điểm mua của dòng tiền bắt đáy hôm nay vẫn chỉ quanh vùng giá đỏ.

Chiều nay thanh khoản khá thấp, hai sàn khớp thêm khoảng 6.406 tỷ đồng, mức thấp nhất trong số các phiên chiều kể từ đầu tháng 7/2023. Điểm tích cực là giao dịch thấp như vậy nhưng cổ phiếu không giảm giá sâu hơn mà còn phục hồi nhẹ thoát đáy về cuối phiên. Với việc nhà đầu tư chỉ canh mua ở vùng giá rất thấp, thanh khoản hoàn toàn do bên bán làm chủ, nên thanh khoản thấp cũng đồng nghĩa với áp lực không lớn từ phía bán.

VN-Index thấp nhất phiên này xuống mức 1.086,54 điểm, trong khi mức thấp nhất phiên ngày 19/10 là 1.085,5 điểm và mức thấp nhất hôm qua là 1.073,87 điểm. Như vậy thị trường hôm nay tuy điều chỉnh nhưng biên độ vẫn không sâu thêm. Việc cổ phiếu được bắt đáy và hồi nhẹ trên nền thanh khoản thấp là tín hiệu tích cực vì lực cản ở vùng giá sâu không có nhiều. Giá chưa phục hồi tốt hơn là do bên mua vẫn còn chờ đợi. Cổ phiếu càng có thanh khoản nhỏ, biên độ phục hồi càng rộng càng thể hiện sức mạnh tích cực. Khi giá giảm mạnh áp lực bán vẫn nhẹ thì cơ hội để dòng tiền phản công cũng ít gặp lực cản.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay mua ròng 720,6 tỷ đồng nhưng chủ yếu là nhờ giao dịch của VHM. Cổ phiếu này xuất hiện thỏa thuận mua gần 1.138 tỷ đồng, mức ròng tính chung là 1.046 tỷ đồng. Tuy nhiên tính chung cả ngày, vị thế mua ròng của khối ngoại trên HoSE chỉ là +85 tỷ, nghĩa là nếu trừ VHM thì khối này bán ròng rất lớn.

Các mã bị xả đáng chú ý là MWG -160,3 tỷ, VNM -71,2 tỷ, MSN -69,3 tỷ, SSI -59 tỷ, VND -52,2 tỷ, VPB -50,9 tỷ, VIX -40,9 tỷ, EIB -38,7 tỷ, HDB -33,8 tỷ, VNE -32,3 tỷ, HPG -30,8 tỷ. Phía mua ngoài VHM chỉ thêm KBC +26,4 tỷ và FPT +21,2 tỷ.