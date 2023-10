Hóa chất Đức Giang báo lãi giảm còn một nửa, thu về gần 500 tỷ từ gửi tiền ngân hàng

Sau thời kỳ kinh doanh hoàng kim, Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vừa báo cáo chu kỳ kinh doanh sụt giảm trong quý 3 vừa qua. Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3 năm nay đạt 2.464 tỷ đồng giảm 1.200 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp còn 1.623 tỷ đồng giảm 400 tỷ. Công ty ghi nhận lỗ đột biến ở mục lợi nhuận khác dẫn tới lãi trước thuế còn 863 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp còn 802 tỷ đồng giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Hóa Chất Đức Giang báo lãi 2.504 tỷ đồng giảm mạnh so với con số cùng kỳ năm 2022 là 4.916 tỷ đồng.

Như vậy, đây là quý thứ 3 liên tiếp Hóa Chất Đức Giang ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ. Trong báo cáo giải trình lợi nhuận quý 2/2023 giảm trước đó, ban lãnh đạo DGC cho rằng doanh thu lợi nhuận giảm do sản lượng tiêu thụ và giá bán một số mặt hàng giảm. Cụ thể, sản lượng tiêu thụ Phốt pho vàng giảm 44%, doanh thu giảm 57%; Sản lượng WPA tăng 43% nhưng doanh thu giảm 8%; Phân bón các loại giảm sản lượng 2,26% doanh thu giảm 0,28%. Lý do sản lượng tiêu thụ giảm và giá bán giảm là do sức mua trên thị trường trong nước và thế giới đều giảm.

Tổng cộng tài sản tăng lên 14.693 tỷ đồng trong đó tăng chủ yếu ở khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng từ 7.471 tỷ đồng lên 9.593 tỷ đồng. Đây là khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc trên 3 tháng đến 12 tháng. Nhờ khoản tiền gửi tăng mạnh, trong kỳ DGC ghi nhận tiền lãi ngân hàng tăng từ 195 tỷ đồng lên 464 tỷ đồng. Trong khi tiền mặt giảm từ 1.535 tỷ đồng xuống còn 73 tỷ đồng.

Trong báo cáo cập nhật triển vọng DGC, Chứng khoán ABS dự phóng mức doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2023 của DGC lần lượt là 10.544 tỷ đồng giảm 27% so với cùng kỳ và 3.325 tỷ đồng giảm 40,3% so với cùng kỳ. EPS và BVPS 2023F lần lượt là 8.274 đồng/cổ phiếu và 32.793 đồng/cổ phiếu dựa trên một số giả định sau: Doanh thu mảng phốt pho vàng giảm -26,5% so với cùng kỳ; Doanh thu mảng axit photphoric giảm -20,9% so với cùng kỳ; Doanh thu mảng phân bón giảm -24,9% so với cùng kỳ. Định giá cổ phiếu DGC ở mức 95.000 đồng/cổ phiếu.