Tiền gửi ngân hàng sớm quay lại chứng khoán, VN-Index sẽ có bước nhảy vọt trong năm 2024?

SSI Research trong báo cáo cập nhật triển vọng thị trường nhận định thị trường chứng khoán thường chịu ảnh hưởng bởi cả dòng tiền và các yếu tố cơ bản. Vận động giữa dòng tiền và yếu tố cơ bản có thể dẫn tới những phản ứng khác nhau của thị trường trong năm 2024.

TÂM ĐIỂM PHỤC HỒI NHÓM BẤT ĐỘNG SẢN

Về các yếu tố cơ bản có thể ảnh hưởng tới thị trường, do năm 2023 là một năm có nhiều biện pháp giúp “trì hoãn thời gian” chờ thị trường bất động sản và tài chính trở lại trạng thái bình thường, một sự hồi phục đang được kỳ vọng để giúp hệ thống tài chính có thể tránh được những thách thức lớn trong năm 2024.

SSI tin rằng nhiều khả năng phục hồi kinh tế sẽ diễn ra rõ nét hơn vào nửa cuối năm 2024, với xuất khẩu tăng nhờ lãi suất toàn cầu giảm và niềm tin người tiêu dùng dần quay lại. Trong nước, tâm điểm chính vẫn sẽ là sự phục hồi của ngành bất động sản trong bối cảnh các doanh nghiệp bất động sản đang cần phải nhanh chóng giải quyết các vấn đề pháp lý của dự án và tỷ lệ cho vay bất động sản hiện vẫn ở mức cao.

Nếu như thanh khoản tại thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp không phục hồi nhanh, niềm tin người tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng.

Những điểm nhấn chính của ngành bất động sản trong năm 2023 có thể kể tới: Việc giải quyết các vấn đề pháp lý của các dự án bất động sản hiện hữu còn tương đối chậm và Một số quy định mới quan trọng (Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Tài sản) vừa được Quốc Hội thông qua nhằm mục đích tăng cường bảo vệ quyền lợi người mua nhà và lành mạnh hóa thị trường.

Năm 2024, nếu như vấn đề pháp lý của các dự án hiện hữu không được giải quyết sớm, dự báo hoạt động M&A sẽ tăng mạnh và tập trung vào các dự án đã đủ tính pháp lý. Nguồn cung ước tính do vậy sẽ có thể cải thiện tích cực từ mức nền thấp trong 2023.

Thanh khoản thị trường tiếp tục cải thiện đối với phân khúc tầm trung tại các thành phố lớn, nơi đang gặp tình trạng thiếu cung lớn mặc dù tốc độ cải thiện có thể chậm do giá bán vẫn ở mức cao. Mặt khác, dòng bất động sản nghỉ dưỡng có thể tiếp tục gặp nhiều thách thức. Về cơ bản, nguồn vốn huy động từ bán dự án đủ tính pháp lý có thể giúp các công ty bất động sản có thêm thời gian cho đến khi giải quyết xong vấn đề pháp lý cho các dự án còn vướng mắc.

Dự báo sự phục hồi của thị trường bất động sản sẽ phân hóa giữa các phân khúc và cần thêm thời gian để có thể tiến đến phục hồi hoàn toàn. Các công ty BĐS có sức khỏe tài chính tốt mới có thể vượt qua thách thức trong 2024.

Tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng có thể đạt mức cao nhất trong Q3/2024 sau đó giảm trở lại.

Triển vọng ngành bất động sản và ngân hàng như vậy có thể chưa thuận lợi ngay trong năm 2024. Quá trình phục hồi kỳ vọng diễn ra từ từ, chưa kể một số yếu tố cần theo dõi chặt chẽ bao gồm dự thảo thuế đất hiện đang được Bộ Tài chính xây dựng sẽ có tác động lớn đến nhu cầu bất động sản. Những yếu tố cần theo dõi chặt chẽ khác bao gồm tình hình địa chính trị trên thế giới và các chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế trong nước.

VN-INDEX CÓ BƯỚC NHẢY VỌT VỀ ĐIỂM SỐ NHỜ DÒNG VỐN CÁ NHÂN

Về mặt dòng tiền, lãi suất thấp kỷ lục sẽ là động lực tăng trưởng chính, đặc biệt đối với nhà đầu tư cá nhân. Tiền gửi tại ngân hàng vẫn đang tiếp tục tăng do các kênh đầu tư khác khá hạn chế (giá vàng đã tăng đáng kể, trong khi ngành bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp cần nhiều thời gian để hồi phục).

Dòng vốn này có thể quay lại thị trường chứng khoán trong các giai đoạn của năm 2024. Do nhà đầu tư cá nhân chiếm tới 92,2% khối lượng giao dịch trung bình ngày toàn thị trường năm 2023, dự đoán VN-Index sẽ có một số bước nhảy vọt trong năm 2024 nhờ dòng vốn này.

Mặc dù nhà đầu tư nước ngoài đã có một năm rút ròng trong năm 2023, xu hướng này sẽ đảo chiều trong năm 2024 theo sau động thái hạ dần lãi suất của Fed và cơ hội thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng trong 2024-2025. Việc nâng hạng lên Thị trường mới nổi là sự kiện nhà đầu tư đã mong chờ từ lâu. Mặc dù dòng vốn vào của nhà đầu tư nước ngoài có thể chưa hồi phục ngay lập tức nhưng ít nhất kỳ vọng áp lực bán của khối ngoại sẽ không còn mạnh mẽ như năm trước.

Tăng trưởng lợi nhuận năm 2024 của 83 cổ phiếu trong phạm vi nghiên cứu của SSI Research ước tính đạt 15,3% so với mức giảm 5,6% của năm trước. Mặc dù tăng trưởng 2024 không phải quá mạnh mẽ, SSI kỳ vọng một số ngành sẽ phục hồi đáng kể tăng trưởng lợi nhuận sau thuế ở mức lớn hơn 30% so với cùng kỳ, bao gồm Thép, Bán lẻ và Chứng khoán nổi bật so với các ngành khác.

Bên cạnh đó, SSI cũng có quan điểm tích cực về ngành Công nghệ Thông tin và Bất động sản KCN dựa trên tiềm năng tăng trưởng dài hạn. PE 2024 của thị trường ở mức 10,6 lần tại ngày 6/2/2024.

Tóm lại, SSI cho rằng cả dòng vốn nhà đầu tư cá nhân và nước ngoài đều thuận lợi cho thị trường chứng khoán trong năm nay, trong khi nền tảng cơ bản vẫn còn quan ngại về một số yếu tố cần theo dõi nói trên. Năm 2024 dự kiến là một năm biến động mạnh, với sự phục hồi mạnh có thể nối tiếp ngay sau điều chỉnh sâu. Khuyến nghị mua khi thị trường điều chỉnh mạnh.

SSI Research cho rằng giá trị hợp lý cho VNIndex cuối năm 2024 là 1.300 điểm mặc dù trong năm có thể có những thời điểm thị trường vượt được ngưỡng này. Về các chủ điểm đầu tư của năm, tăng trưởng lợi nhuận sẽ là động lực chính giúp cổ phiếu tăng vượt trội trong năm nay. Bên cạnh đó, trong bối cảnh lãi suất thấp kỷ lục, tỷ suất cổ tức cao đang trở thành một yếu tố hấp dẫn.