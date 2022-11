Tiền không chịu vào, VN-Index “xanh” nhờ kéo trụ

Đến giây cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục, áp lực bán đã đè VN-Index thủng ngưỡng hỗ trợ. Tuy nhiên chỉ số vẫn thoát được một phiên giảm nhờ một vài mã vốn hóa lớn đột ngột được kéo mạnh trong đợt ATC. Tuy vậy diễn biến thị trường chiều nay chủ đạo vẫn là lao dốc.

Kết phiên VN-Index tăng 3,94 điểm, tương đương 0,4%, ghi nhận phiên phục hồi trọn vẹn thứ 2 liên tiếp. Tuy vậy VN30 vẫn giảm 0,04%, Midcap giảm 0,89% và Smallcap tăng 0,35%.

Mức tăng của VN-Index dựa trên yếu tố kéo trụ rất rõ. VIC cuối đợt khớp lệnh liên tục đang giảm 0,94% so với tham chiếu. Đợt ATC xuất hiện lực mua khá lớn với 415.800 cổ khớp lệnh, đẩy giá đảo ngược thành tăng 0,75% so với tham chiếu. Như vậy chỉ trong một lần giao dịch, VIC tăng 1,7%, là mức tăng rất mạnh. MSN cũng nhảy dựng ngược, từ giá đỏ 85.300 đồng lên 87.000 đồng, tức là tăng 1,99% trong một lần khớp, chốt trên tham chiếu 1,16%. VRE, VPB, VNM, MWG cũng có biến động giá theo hướng tích cực.

Mặc dù VN-Index cuối phiên xanh hay đỏ phụ thuộc rất nhiều vào trụ, nhưng hiện tượng đẩy giá như vậy cũng không quá tiêu cực. Độ rộng sàn HoSE kết ngày là 245 mã tăng/178 mã giảm, tức là cũng không rơi vào trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”. Rổ VN30 cũng có 18 mã tăng/11 mã giảm, là tích cực, dù chỉ số đại diện giảm 0,04%.

Tuy nhiên do sức ép tụt giá là quá rõ chiều nay, thị trường cho thấy có áp lực cắt lỗ xuất hiện. Không có nhiều cổ phiếu có lãi T+2 cho tới chiều nay, nên nếu lực bán ra thì chủ yếu là cắt lỗ. Nhịp trượt dốc mạnh nhất là khoảng 20 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index bị đẩy tụt xuống dưới tham chiếu 3 điểm. Nhiều cổ phiếu lớn biến động khá manh thời điểm này như CTG tụt tới hơn 3% trong thời gian ngắn, VIC tụt gần 2%, GAS tụt hơn 1%, HPG rơi 2,2%...

Nhóm blue-chips VN30 ở nhịp này giảm tại đáy tới 1,11% so với tham chiếu, Midcap giảm 1,37%, Smallcap giảm 0,28%. Độ rộng của HoSE tại đáy chỉ còn 195 mã tăng/224 mã giảm, trong khi thời điểm 2h là 276 mã tăng/151 mã giảm. Nói cách khác, quả thực có một nhịp xả hàng khiến giá cổ phiếu giảm trên diện rộng, nhiều mã bị đánh tụt xuống dưới tham chiếu, số khác thu hẹp đà tăng đáng kể.

Nhóm vốn hóa lớn hôm nay vẫn tăng là chủ đạo.

Nguyên nhân quan trọng khiến thị trường dễ chao đảo là dòng tiền quá mỏng. Chiều nay hai sàn khớp lệnh còn giảm 2% so với phiên sáng, chỉ đạt gần 4.173 tỷ đồng. HoSE giảm giao dịch 3%, đạt 3.807 tỷ đồng. Do giao dịch cả sáng lẫn chiều đều kém, tổng mức khớp lệnh HoSE và HNX cả ngày giảm 5% so với hôm qua, còn gần 8.407 tỷ đồng. Như vậy bất kể thị trường xanh hay đỏ, lượng tiền sẵn sàng mua vẫn duy trì ngưỡng rất kém.

Nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn cầm cự khá tốt đến hết phiên, dù rất nhiều mã phải hạ độ cao. Riêng NVL và PDR vẫn sàn “cứng” suốt cả buổi, dư bán sàn hàng chục triệu cổ. Riêng phiên chiều thêm KBC và DIG gia nhập nhóm giảm sàn. KBC cuối phiên sáng giảm 4,26%, chiều nay bị xả thêm 86 tỷ đồng giá trị cổ phiếu nữa và đẩy xuống giá sàn mất thanh khoản. DIG ngay lúc 2h chiều còn tăng nhẹ 0,35% so với tham chiếu, đột nhiên lực bán tăng vọt và đến 4 phút cuối đợt liên tục giá đã chạm sàn. Kết phiên DIG tiếp tục bị ép chặt xuống giá sàn với 1,67 triệu cổ. Tính chung buổi chiều DIG bị xả tới 193,2 tỷ đồng giá trị cổ phiếu và tổng thanh khoản cả ngày là 788,7 tỷ đồng với 57,3 triệu cổ, xác lập kỷ lục thanh khoản kể từ 2018.

Nhóm cổ phiếu tài chính vẫn giao dịch tích cực và các trụ có mức tăng tốt. Ngân hàng ghi nhận BID tăng 3,58%, CTG tăng 2,52%, VCB tăng 1,93%, VPB tăng 1,74%. Chứng khoán kém hơn, chỉ có HCM trong nhóm blue-chips tăng 0,99%, còn lại là các mã nhỏ như DSC, VIG, APG, SBS tăng từ 2% tới 9%. VCI giảm 2,89%, VND giảm 1,88%, SSI giảm 0,67%.

Khối ngoại một lần nữa chọn thời điểm mua mạnh buổi chiều. Tổng giải ngân trên HoSE chiều nay lên tới 1.007 tỷ đồng và bán ra 722,9 tỷ đồng. Chênh lệch giao dịch được mở rộng, giúp vị thế ròng cả ngày là +566,9 tỷ đồng, tiếp tục là một phiên mua vào tích cực. Khối này xả STB bất ngờ tới 272,9 tỷ, tức là bán riêng buổi chiều khoảng 178 tỷ đồng ròng. STB giảm giá 1,22% lúc đóng cửa nhưng phiên chiều có thời điểm giảm tới 3,95%. KBC cũng bị bán ròng 41 tỷ, HPG -33 tỷ. Phía mua ngoài chứng chỉ quỹ FUESVFL +245 tỷ là VHM +152 tỷ, BID +74,4 tỷ, MSN +50 tỷ, POW +45,6 tỷ...