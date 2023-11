Tiền thu từ bán điện giảm mạnh, Đạt Phương vẫn cấp tập dồn nguồn lực cho Thủy điện Sơn Trà

HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương vừa thông qua việc thế chấp cổ phiếu và toàn bộ quyền lợi phát sinh từ số lượng cổ phiếu thuộc sở hữu của Công ty tại Đạt Phương Sơn Trà để đảm bảo khoản vay trung dài hạn cho dự án thủy điện Sơn Trà tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Thăng Long. Dự án do Đạt Phương Sơn Trà làm chủ đầu tư.

DPG cam kết bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang để trả nợ thay Đạt Phương Sơn Trà trong trường hợp công ty con này không trả nợ vay cho BIDV đầy đủ, đúng hạn. Tài sản bảo đẩm được DPG đưa ra để bảo lãnh cho khoản vay của Đạt Phương Sơn Trà bao gồm 32,7 triệu cổ phiếu của ông Lương Minh Tuấn và 5,6 triệu cổ phiếu của ông Đinh Gia Nội. Tổng cộng 38,38 triệu cổ phiếu, tổng giá trị thế chấp theo mệnh giá gần 384 tỷ đồng.

Trước đó, trong ngày 21/11, HĐQT DPG thông qua việc Đạt Phương cho Đạt Phương Sơn Trà vay tối đa 500 tỷ đồng trong thời hạn 1 tháng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong cùng ngày 21/11, HĐQT Đạt Phương thông qua việc Công ty sẽ thực hiện vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) - chi nhánh Thăng Long với hạn mức tín dụng tối đa 100 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm là các tài sản thuộc quyền sở hữu của DPG cũng như bên thứ ba tại SHB Thăng Long.

Về tình hình kinh doanh của Đạt Phương, báo cáo tài chính quý 3/2023 ghi nhận lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 30,7 tỷ đồng giảm mạnh 66,73% so với cùng kỳ năm ngoái. Đạt Phương lý giải, do doanh thu lợi nhuận mảng sản xuất điện và mảng bất động sản giảm so với cùng kỳ làm cho lợi nhuận giảm.

Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu hợp đồng xây dựng quý 3 vừa qua đạt 803 tỷ đồng tăng mạnh so với năm ngoái nhưng doanh thu bán điện giảm một nửa từ 104 tỷ đồng chỉ còn 58 tỷ đồng, không ghi nhận doanh thu bất động sản. Giá vốn bán điện thương phẩm gần 38 tỷ đồng, tương đương với Đạt Phương lãi vỏn vẹn 20 tỷ đồng từ bán điện.

Thuỷ điện Đạt Phương Sơn Trà, doanh nghiệp được thành lập vào ngày 24/3/2010, là công ty con do Đạt Phương nắm giữ 68,3% vốn điều lệ, tương ứng giá trị đầu tư gốc gần 384 tỷ đồng, đơn vị hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện năng.

Thủy Điện Đạt Phương Sơn Trà có 3 nhà máy thủy điện Sơn Trà đã hòa vào lưới điện quốc gia, gồm 1A, 1B và 1C, nằm trong dự án thủy điện Sơn Trà 1 của Công ty. Theo thông tin DPG công bố, dự án thủy điện Sơn Trà 1 là công trình thủy điện lớn thứ 2 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, được xây dựng trên địa bàn xã Sơn Lập (Sơn Tây) và xã Sơn Kỳ (Sơn Hà), tổng vốn đầu tư 2,494 tỷ đồng.

Trong đó, hai nhà máy 1A và 1B có tổng công suất 60MW (mỗi nhà máy 30MW), tổng sản lượng điện bình quân hàng năm gần 220 triệu kWh. Còn nhà máy 1C có quy mô 9MW, sản lượng điện bình quân hàng năm khoảng 32.46 triệu kWh.