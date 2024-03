Tiếp tục lỗ luỹ kế, HoSE giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu DXV

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo về việc giữ nguyên diện cảnh báo đối với Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (mã DXV-HOSE).

Theo đó, HOSE cho biết sẽ giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 396/QĐ-SGDHCM ngày 17/06/2022 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM do lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là -8,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là -14,16 tỷ đồng (căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023), cổ phiếu chưa khắc phục được nguyên nhân bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh năm 2023, công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt 39,644 tỷ đồng, luỹ kế đạt hơn 174 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ (225 tỷ); lợi nhuận sau thuế quý 4/2023 lỗ hơn 6 tỷ; luỹ kế cả năm âm 8,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 14,16 tỷ đồng. Cổ phiếu chưa khắc phục được nguyên nhân bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định.

Công ty lý giải nguyên nhân thua lỗ do sản lượng tiêu thụ vỏ bao giảm 8%, xi măng và gạch giảm 34% so với cùng kỳ năm 2022, giá bán giảm mạnh trong lúc giá đầu vào tăng (đất sét, điện…) hoặc giảm không tương ứng, kết quả làm lợi nhuận gộp giảm 6,12 tỷ đồng so với năm 2022. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp thực hiện năm 2023 tăng chủ yếu do trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi (tăng 8,38 tỷ đồng). Các yếu tố này khiến công ty ghi nhận lợi nhuận âm hơn 8,3 tỷ đồng trong năm 2023.

Công ty cho biết nguyên nhân chưa hoàn thành khắc phục lỗ lũy kế do trong quý IV/2023 sản lượng tiêu thụ gạch, xi măng, vỏ bao vẫn còn thấp do nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng tiếp tục chậm, thị trường bất động sản còn ảm đạm, đầu tư công chưa khởi sắc. Mục tiêu trong quý I/2024, công ty khắc lỗ lũy kế tại thời điểm ngày 31/12/2023 là âm 14,171 tỷ đồng.

Về giải pháp cụ thể, Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng cho biết, tập trung tăng sản lượng tiêu thụ xi măng, gạch, vỏ bao tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh thu hồi công nợ, đặc biệt nợ quá hạn đã trích lập dự phòng để hoàn nhập nâng cao hiệu quả kinh doanh. Cân đối dòng tiền, sử dụng vốn hiệu quả nhằm tăng thu nhập tài chính.

Mới đây, công ty đã ký hợp đồng bán vỏ bao xi măng cho Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn và Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bỉm Sơn.

Công ty đã có thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội cổ đông là 25/3/2024. Đại hội cổ đông được tổ chức tại tầng 17, tòa nhà DITP, Lô A2-19 đường Nguyễn Tất Thành nối dài, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

Trên thị trường, chốt phiên ngày 19/3, giá cổ phiếu DXV tăng nhẹ 0,27% lên 3.750 đồng/cổ phiếu và giảm 3,10% trong 6 tháng qua.