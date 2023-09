Còn lỗ luỹ kế, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai theo Quyết định số 740/QĐ-SGDHCM ngày 07/10/2022 của SGDCK TP.HCM.

Lý do mà HOSE đưa ra là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2023 là -2.959,49 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, HAG công bố báo cái tài chính bán niên 2023 đã soát xét và bên kiểm toán đã có những nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.

Cụ thể: HAG ghi nhận doanh thu giảm 2 tỷ đồng so với báo cáo tài chính tự lập còn 3.145 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của HAG giảm 20 tỷ đồng, xuống còn 385 tỷ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 382,3 tỷ đồng. Như vậy, so với cùng kỳ năm trước, HAG tăng 55% về doanh thu từ 2.030 tỷ lên 3.145 tỷ nhưng lãi ròng lại giảm 30% - tương ứng giảm gần 138 tỷ từ 522,84 tỷ xuống 385 tỷ đồng.

Theo giải trình từ HAG, lãi ròng giảm là do lợi nhuận gộp tăng hơn 163 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do doanh thu bán heo, trái cây và hàng hóa trong 6 tháng đầu năm 2023 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022.

Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính giảm gần 32 tỷ là do giảm lãi từ việc thanh lý các khoản đầu tư; chi phí tài chính giảm gần 508 tỷ đồng là do dự phòng các khoản đầu tư vào Nhóm Công ty HNG giảm. Đồng thời, lỗ chênh lệch tỷ giả hối đoái cũng giảm so với cùng kỳ năm 2022 và chi phí quản lý doanh nghiệp biến động lớn là do giảm hoãn nhập dự phòng các công nợ phải thu.

Đáng chú ý, báo cáo tài chính bán niên 2023 của HAG nhận ý kiến nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán, nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục. Cụ thể, kiểm toán nhấn mạnh đến khoản lỗ lũy kế của HAG tính tới 30/6 là 2.959 tỷ đồng và nợ ngắn hạn của công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền hơn 2.004 tỷ đồng.

Giải trình về vấn đề này, Hoàng Anh Gia Lai cho biết, tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2023 đã được soát xét, Tập đoàn đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo, gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, dòng tiền từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông, tiền đi vay các ngân hàng thương mại và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.

HAG cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay và trái phiếu có liên quan. Công ty đang trong quá trình đàm phán tái cơ cấu một số khoản nợ quá hạn, đồng thời hoạt động kinh doanh từ heo và chuối tiếp tục tạo ra nguồn tiền lớn trong năm 2023. Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai cho rằng công ty có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo.

Tại ngày 30/6, Hoàng Anh Gia Lai vay nợ ngắn hạn 4.115 tỷ đồng và vay nợ dài hạn 3.970 tỷ đồng. Tuy nhiên, HAG đang lên kế hoạch chào bán 130 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền thu về là 1.300 tỷ đồng.

Với số tiền này, HAG dùng để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do công ty phát hành ngày 18/6/2012 với mã HAG2012.300 (323 tỷ đồng); Cơ cấu lại các khoản nợ vay tại ngân hàng TCMCP Tiên Phong cho công ty con là CTCP Gia súc Lơ Pang (277 tỷ đồng); Bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (700 tỷ đồng).

Chốt phiên ngày 5/9, giá cổ phiếu này tăng nhẹ 0,22% lên 9.200 đồng/cổ phiếu.