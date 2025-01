Tổ chức giao thông một chiều trên đường gom Đại lộ Thăng Long từ ngày 15/1

Ngày 14/1, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ra thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông một chiều trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long, áp dụng từ ngày 15/1/2025.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức giao thông cho phương tiện lưu thông một chiều trên đường gom Đại lộ Thăng Long hướng Vành đai 3 đi Hòa Lạc từ nút giao Đại lộ Thăng Long - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến đến nút giao Hòa Lạc.

Hướng trái tuyến cũng có chiều dài tương tự, phương tiện lưu thông một chiều trên đường gom Đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc đi Vành đai 3 từ nút giao Hòa Lạc đến nút giao Đại lộ Thăng Long - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến.

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải đã giao nhiệm vụ cho Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội thực hiện hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông như sơn vạch đường, lắp đặt biển báo, đèn tín hiệu, đảm bảo tuân thủ đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đơn vị này cũng phải duy tu, bảo trì các khu vực nút giao và hầm chui để đảm bảo an toàn giao thông theo phương án tổ chức đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn phương tiện di chuyển theo phương án mới, đồng thời theo dõi sát sao tình hình giao thông trên tuyến để kịp thời đề xuất điều chỉnh nếu cần thiết.

Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an thành phố Hà Nội cùng công an các địa phương như quận Nam Từ Liêm, huyện Hoài Đức, Quốc Oai và Thạch Thất sẽ bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế ùn tắc và xử lý các vi phạm giao thông một cách nghiêm túc.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện liên quan được yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân sinh sống hai bên đường gom Đại lộ Thăng Long, các khu công nghiệp, doanh nghiệp vận tải và các tổ chức liên quan nắm rõ và thực hiện nghiêm túc phương án điều chỉnh giao thông.

Trước đây, đường gom Đại lộ Thăng Long là đường đi 2 chiều của xe máy và một chiều ô tô (hướng đi từ khu vực giáp đường Phạm Hùng đến hết địa phận huyện Thạch Thất, đoạn tiếp giáp Quốc lộ 21A và ngược lại). Nhiều ý kiến cho rằng việc tổ chức giao thông nói trên đang tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao, nhất là vào buổi tối khi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này trở nên đông đúc.

Vì vậy, việc thay đổi này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả lưu thông và đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến trong bối cảnh lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng.