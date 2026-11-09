Toạ đàm “Giảm lãi suất: Dư địa và giải pháp hỗ trợ tăng trưởng 2 con số”

Tọa đàm diễn ra sau gần 3 tuần Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước có những chỉ đạo quyết liệt nhằm giảm mặt bằng lãi suất, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, việc hiện thực hóa mục tiêu này không dễ dàng khi (i) một lượng vốn lớn bị ứ đọng trong bất động sản, nợ xấu gia tăng; (ii) xuất khẩu của doanh nghiệp nội địa phục hồi chậm; (iii) sức mua suy yếu. Trong khi đó, nhu cầu vốn cho các dự án lớn mang tính chất kiến tạo tăng cao, nhưng thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa phát huy được vai trò huy động vốn trung và dài hạn, khiến gánh nặng cung ứng vốn tiếp tục dồn lên hệ thống ngân hàng.
Các chuyên gia tham gia Toạ đàm:
Chương trình tọa đàm được phát trên nền tảng trực tuyến VnEconomy và Fanpage VnEconomy.
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