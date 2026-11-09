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Toạ đàm “Giảm lãi suất: Dư địa và giải pháp hỗ trợ tăng trưởng 2 con số”

Toạ đàm “Giảm lãi suất: Dư địa và giải pháp hỗ trợ tăng trưởng 2 con số”

T Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy

Tọa đàm diễn ra sau gần 3 tuần Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước có những chỉ đạo quyết liệt nhằm giảm mặt bằng lãi suất, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, việc hiện thực hóa mục tiêu này không dễ dàng khi (i) một lượng vốn lớn bị ứ đọng trong bất động sản, nợ xấu gia tăng; (ii) xuất khẩu của doanh nghiệp nội địa phục hồi chậm; (iii) sức mua suy yếu. Trong khi đó, nhu cầu vốn cho các dự án lớn mang tính chất kiến tạo tăng cao, nhưng thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa phát huy được vai trò huy động vốn trung và dài hạn, khiến gánh nặng cung ứng vốn tiếp tục dồn lên hệ thống ngân hàng.

Các chuyên gia tham gia Toạ đàm:

  • Ông Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA);
  • Ông Phạm Phú Khôi, Tổng Thư ký Hiệp hội Thị trường Trái  phiếu Việt Nam (VBMA);
  • Ông Trần Trung Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) kiêm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Xử lý nợ, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam;
  • Tiến sĩ Nguyễn Tú Anh, Giám đốc Nghiên cứu Chính sách vĩ mô, Trường Đại học VinUni;
  • Nhà báo Ngô Xuân Vũ, Phó Tổng Thư ký Toà soạn, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, điều hành Toạ đàm.

Chương trình tọa đàm được phát trên nền tảng trực tuyến VnEconomy và  Fanpage VnEconomy.

Trân trọng kính mời Quý độc giả quan tâm theo dõi!

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