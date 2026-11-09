Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản tham gia phát triển công nghệ chiến lược

Theo TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều 8/11 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ đại diện chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản hoạt động trong các lĩnh vực chiến lược.
Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới chuyển đổi sâu rộng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, vai trò của cộng đồng trí thức Việt Nam ở nước ngoài ngày càng quan trọng, đặc biệt tại quốc gia có nền khoa học, công nghệ tiên tiến như Nhật Bản.
Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp, thực chất và hiệu quả, với sự tin cậy chính trị cao. Trong đó, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành một trong những trụ cột hợp tác mới giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thu hút, phát huy nguồn lực trí thức và chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài. Đặc biệt, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV vừa qua đã ban hành kết luận về thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản đóng góp khuyến nghị chính sách, thúc đẩy kết nối ba nhà: Nhà nước – doanh nghiệp – nhà trường; qua đó thu hút thêm các dự án có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao của doanh nghiệp Nhật Bản, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam.
Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị mở rộng mạng lưới kết nối chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản, tập trung vào những lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ vũ trụ, khoa học biển, kỹ thuật số, khai thác và phát triển đất hiếm, công nghệ y sinh và nông nghiệp công nghệ cao.
Cùng với việc chia sẻ các kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng nhằm nâng cao năng suất lao động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các chuyên gia đóng góp ý kiến tháo gỡ những điểm nghẽn của Việt Nam về thể chế, môi trường đầu tư, hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực công nghệ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng mạng lưới chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục lớn mạnh, trở thành cầu nối quan trọng, góp phần đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển dựa trên tri thức và công nghệ.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, cộng đồng chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản đang phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hiện có hơn 260 nhà khoa học Việt Nam giữ các vị trí giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ; gần 1.000 chuyên gia được Nhật Bản xếp vào nhóm nhân lực khoa học trình độ cao trong các lĩnh vực chuyên môn, kỹ thuật và quản lý.
Nhiều người đã trở thành những nhà nghiên cứu, chuyên gia tại các trường đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn hàng đầu Nhật Bản, có kinh nghiệm tổ chức nghiên cứu, phát triển công nghệ và đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất.
Đại diện các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn, AI, công nghệ lượng tử, robot và y sinh đã chia sẻ những định hướng phát triển công nghệ chiến lược, giới thiệu các sản phẩm, dự án cụ thể có thể đóng góp trực tiếp cho Việt Nam.
Các chuyên gia khẳng định sẵn sàng tham gia phát triển khoa học, công nghệ đất nước theo tinh thần Nghị quyết 57, thông qua những hoạt động thiết thực như phối hợp đào tạo đội ngũ nghiên cứu, xây dựng phòng thí nghiệm, kết nối chương trình hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp, cùng nghiên cứu và phát triển các công nghệ, sản phẩm mà Việt Nam đang cần.
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