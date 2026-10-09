Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu giải quyết tận gốc các nguồn gây ô nhiễm, phục hồi môi trường nước hệ thống Bắc Hưng Hải; đồng thời phát triển hệ thống thủy lợi này thành không gian kinh tế, sinh thái, cảnh quan và văn hóa theo hướng xanh, sạch, văn minh, hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải - Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, chiều 9/10, tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ khởi công Dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc phát triển tổng thể hệ thống Bắc Hưng Hải phải được đặt trong chiến lược bảo đảm an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Hồng. Bảo vệ hệ thống thủy lợi và phục hồi môi trường nước là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu rà soát, kết nối đồng bộ các quy hoạch, kế hoạch đầu tư và quản lý với quy hoạch phát triển đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông và hạ tầng môi trường; khắc phục tư duy cục bộ, chia cắt theo địa giới hành chính; tăng cường phối hợp liên tỉnh, liên ngành và quản lý thống nhất toàn hệ thống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải - Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, hạ tầng nước phải đi trước một bước, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các địa phương, các ngành và cộng đồng sử dụng nước.

Xác định khôi phục, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường nước là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu giải quyết tận gốc các nguồn gây ô nhiễm, kiểm soát chặt chẽ việc xả thải, nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý nước thải từ các khu đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề và khu dân cư.

Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của từng địa phương, cơ quan quản lý, cơ sở sản xuất và người dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh không thể để tình trạng ô nhiễm kéo dài, tái diễn, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống nhân dân; không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Cùng với kiểm soát nguồn thải, cần đẩy mạnh cải thiện chất lượng nước, phục hồi hệ sinh thái và bảo vệ cảnh quan, hướng tới môi trường nước an toàn, trong lành, phục vụ phát triển bền vững.

Về đầu tư hạ tầng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo triển khai đồng bộ các dự án thuộc Đề án phát triển tổng thể hệ thống Bắc Hưng Hải, bảo đảm kết nối, thống nhất và hiệu quả. Ưu tiên nâng cao năng lực cấp nước, tiêu thoát nước, phòng chống thiên tai, giảm ngập úng và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, vận hành; ứng dụng công nghệ quan trắc tự động, dự báo, điều hành thông minh; xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung, kết nối giữa Trung ương, địa phương và các đơn vị quản lý.

Từng bước hình thành phương thức quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, nâng cao khả năng dự báo, chủ động ứng phó với các tình huống bất thường và sử dụng hiệu quả nguồn nước.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của hệ thống Bắc Hưng Hải, gắn phát triển hạ tầng thủy lợi với đô thị, nông nghiệp sinh thái, dịch vụ, du lịch và gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bắc Hưng Hải cần được nhìn nhận không chỉ là hệ thống công trình phục vụ tưới tiêu, mà còn là không gian phát triển có giá trị về kinh tế, sinh thái, cảnh quan và văn hóa, lịch sử.

Trên cơ sở đó, cần nghiên cứu khai thác hợp lý không gian dọc các tuyến kênh trục chính, gắn với quy hoạch đô thị, giao thông, khu dân cư và các hoạt động dịch vụ, du lịch phù hợp.

Mọi hoạt động khai thác phải bảo đảm an toàn công trình, bảo vệ môi trường, không ảnh hưởng đến chức năng cấp, thoát nước và lợi ích chung của cộng đồng; phát triển không gian Bắc Hưng Hải theo hướng xanh, sạch, văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Về tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả; chủ động tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và huy động nguồn lực.

Đồng thời, quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực; tăng cường công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các điều kiện triển khai đồng bộ các dự án thành phần và công trình liên quan, gắn đầu tư xây dựng với kiểm soát nguồn thải, thu gom, xử lý nước thải và phục hồi môi trường nước.

Không để xảy ra tình trạng đầu tư manh mún, thiếu kết nối, công trình hoàn thành nhưng hiệu quả tổng thể không đạt yêu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu mở rộng mô hình đối với các dòng sông, hệ thống thủy lợi khác trên cả nước, góp phần thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng sống, sức khỏe nhân dân.