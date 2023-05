Tổng giám đốc BCG đăng ký bán 6 triệu cổ phiếu

Nguyễn Thế Tài thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (mã BCG-HOSE).

Theo đó, ông ông Nguyễn Thế Tài, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BCG đăng ký bán ra 6 triệu cổ phiếu BCG với lý do thu xếp tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15/5 đến hết ngày 13/6 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu thành công, ông Tài sẽ giảm lượng cổ phiếu BCG nắm giữ xuống còn 9,2 triệu đơn vị, tương ứng với tỷ lệ 1,73% cổ phần.

Tương tự, CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios, cổ đông lớn của BCG thông báo đã bán xong 500.000 cổ phiếu BCG trong ngày 26/4, giảm tỷ lệ sở hữu về còn 31,63 triệu cổ phiếu, chiếm 5,93% vốn điều lệ.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên 10/5, BCG đang dừng ở mức 8.950 đồng/cp và tăng 2.200 đồng/cổ phiếu so với đầu tháng 4 và tạm tính theo mức giá này, ông Nguyễn Thế Tài dự kiến thu về gần 54 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh quý 1, BCG ghi nhận doanh thu hơn 726,5 tỷ đồng, giảm 42,5% so với cùng kỳ (1.263 tỷ đồng). Nguyên nhân sụt giảm trong doanh thu của chủ yếu do mảng xây dựng không có nhiều hoạt động trong thời điểm thị trường không thuận lợi - trong khi đó, cùng kỳ năm ngoái, hoạt động M&A ghi nhận lợi nhuận rất cao nhờ đóng góp lớn từ thương vụ chuyển nhượng dự án khách sạn Pegas Nha Trang. Sau khi trừ chi phí, BCG lãi sau thuế đạt 8,8 tỷ đồng, giảm đến 98% so với quý 1/2022 (522 tỷ đồng).

Năm 2023, cổ đông BCG thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 6.924 tỷ đồng, tăng 152,8% so với thực hiện năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng trưởng 120,3% so với cùng kỳ, ở mức 650,3 tỷ đồng. Như vậy, Bamboo Capital mới chỉ hoàn thành được hơn 1% mục tiêu lợi nhuận.

Đồng thời, cổ đông công ty đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu với tỷ lệ 2:1 với giá 10.000 đồng/cp nhằm tăng vốn từ 5.334 tỷ đồng lên 8.002 tỷ đồng.

Về phương án cổ tức năm 2022, do chưa hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022 nên Bamboo Capital sẽ không chia cổ tức và không trích các quỹ khen thưởng theo kế hoạch đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.