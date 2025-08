Tổng thống Trump có thể áp thuế quan lên dược phẩm và con chip vào tuần sau

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/8 cho biết thuế quan mới của Mỹ đối với dược phẩm và chất bán dẫn, con chip nhập khẩu sẽ dược công bố trong vòng một tuần tới. Động thái này sẽ nhắm mục tiêu vào các lĩnh vực kinh tế quan trọng trong nỗ lực của chính quyền Trump 2.0 nhằm định hình lại thương mại toàn cầu.

“Ban đầu chúng tôi sẽ áp thêm một chút thuế quan với dược phẩm, nhưng trong vòng một năm - tối đa là một năm rưỡi - mức thuế quan này sẽ tăng lên 150% và sau đó là 250% bởi chúng tôi muốn dược phẩm được sản xuất trên đất Mỹ”, ông Trump cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC ngày 5/8. “Chúng tôi cũng sẽ công bố thuế quan với con chip và chất bán dẫn, đây là danh mục hàng hóa chịu thuế quan riêng”.

Từ tháng 4 đến nay, Bộ Thương mại Mỹ đã thực hiện một cuộc điều tra đối với thị trường bán dẫn để chuẩn bị cho việc áp thuế quan đối với mặt hàng này nhập khẩu vào Mỹ. Trên toàn cầu, doanh thu ngành bán dẫn đạt quy mô khoảng 700 tỷ USD mỗi năm.

Trước đó, chính quyền ông Trump đã tăng thuế nhập khẩu với ô tô và phụ tùng ô tô, cũng như nhôm và thép nhằm thúc đẩy hồi sinh phát triển các ngành sản xuất này ở trong nước.

Theo các nhà phân tích, thuế quan với con chip có thể làm tăng mạnh chi phí của các công ty vận hành trung tâm dữ liệu lớn như Microsoft Corp., OpenAI, Meta Platforms Inc. và Amazon.com Inc.. Những công ty này đang có kế hoạch đầu tư hàng tỷ USD để mua các chất bán dẫn và con chip tiên tiến cần thiết cho chiến lược phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo của mình.

Thời gian qua, ông Trump nhiều lần nhấn mạnh rằng sẽ dùng thuế quan để thúc đẩy đầu tư và sản xuất nội địa, bao gồm sản xuất con chip. Trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 5/8, ông chủ Nhà Trắng một lần nữa hoan nghênh kế hoạch mở rộng của công ty sản xuất chip Đài Loan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) tại Mỹ.

“Chúng ta sẽ đón công ty chip lớn nhất thế giới từ Đài Loan đến Mỹ và đầu tư 300 tỷ USD vào bang Arizona để xây dựng nhà máy chip và bán dẫn lớn nhất thế giới”, ông Trump nói.

Hiện chưa rõ ông Trump dẫn số liệu trên từ đâu. Nhưng theo các thông báo trước đó của TSMC, công ty này dự kiến sẽ đầu tư tổng cộng 165 tỷ USD để xây dựng 6 nhà máy sản xuất bán dẫn tiên tiến, 2 cơ sở đóng gói và 1 trung tâm nghiên cứu ở Arizona trong vài năm tới.

Với ngành dược phẩm, ông Trump cũng muốn tăng thuế quan với hàng nhập khẩu để buộc các doanh nghiệp đưa sản xuất trở lại Mỹ. Gần đây, ông đã gây sức ép buộc các hãng dược lớn phải giảm giá thuốc kê đơn tại Mỹ xuống ngang bằng với các nước khác, trong bối cảnh người dân Mỹ đang phải trả chi phí thuốc cao nhất thế giới.

Các nhà sản xuất thuốc lớn nhất thế giới, bao gồm Merck & Co. và Eli Lilly & Co., hiện có hàng chục nhà máy sản xuất trên toàn cầu. Theo Tổ chức Đổi mới Công nghệ Sinh học (BIO), gần 90% công ty công nghệ sinh học Mỹ phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu cho việc sản xuất ít nhất 50% số thuốc được cấp phép của mình.

Thông thường, thuế quan theo ngành với dược phẩm, kim loại và các mặt hàng công nghiệp khác được đưa ra dựa trên cơ sở các cuộc điều tra thương mại và được áp dụng vì lý do an ninh quốc gia theo Mục 232 của Luật Mở rộng Thương mại Mỹ. Đây là cơ sở pháp lý vững chắc hơn so với quyền khẩn cấp của Tổng thống mà ông Trump dùng để áp thuế với từng quốc gia cụ thể.

Từ ngày thứ Năm (7/8), thuế quan đối ứng ở các mức cao của chính quyền ông Trump sẽ có hiệu lực trở lại sau thời gian tạm hoãn. Mức thuế quan được điều chỉnh cho hầu hết các quốc gia dao động từ 10-41%.