TP.HCM: Dự báo cắt giảm lao động sẽ tăng vào cuối năm 2023

Tại kỳ họp kinh tế - xã hội tháng 10 và nhiệm vụ, giải pháp cuối năm vào chiều 30/10, bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, cho biết chỉ số việc làm tháng 10 giảm 3,2% so với cùng kỳ, dự báo tình hình cắt giảm lao động ở các doanh nghiệp sẽ tăng trong quý 4/20223.

Về nguyên nhân, bà Mai cho rằng tình hình kinh tế, các cuộc xung đột của thế giới phức tạp, khó đoán định đã có những tác động đến TP.HCM. Cùng với đó, thị trường tiền tệ, tài chính, bất động sản tiếp tục có nhiều rủi ro.

"Cắt giảm lao động tăng sẽ tạo áp lực lên công tác an sinh và việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố cũng sẽ bị ảnh hưởng", bà Mai cho biết thêm.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023 của Cục Thống kê TP.HCM, trong tháng 10, các thành phần kinh tế đã giải quyết việc làm cho gần 26.000 lượt người, nâng tổng số giải quyết việc làm trong 10 tháng là hơn 268.000 lượt người.

Đồng thời, trong tháng có hơn 12.000 chỗ việc làm mới được tạo ra, nâng tổng số việc làm mới 10 tháng là hơn 119.000 chỗ.

Chỉ số lao động làm việc tại các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tháng 10 tăng 0,5% so với tháng trước, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 10 tháng năm 2023, chỉ số lao động giảm 2,5% so với cùng kỳ.

Một số ngành có chỉ số lao động tăng như: Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (tăng 32,4%); sản xuất xe có động cơ (tăng 28,4%); công nghiệp chế biến, chế tạo khác (tăng 24,1%).

Tuy nhiên, một số ngành có chỉ số lao động giảm, cụ thể: Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (giảm 17%); sản xuất sản phẩm từ khoáng kim loại khác (giảm 12%); thoát nước và xử lý nước thải (giảm 10%).

Trong tháng 10, thành phố đã tiếp nhận hơn 12.000 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn 13.600 người lao động.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, thành phố đã tiếp nhận hơn 128.000 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho gần 126.000 người lao động đủ điều kiện.

So với tháng 10/2022, số hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng hơn 600 trường hợp. Lũy kế 10 tháng năm 2023 tăng 5.200 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp so với 10 tháng năm 2022.

Thực tế cho thấy, từ đầu năm đến nay, TP.HCM ghi nhận nhiều trường hợp các doanh nghiệp may mặc, giày da phải cắt giảm số lượng lớn lao động.

Trong báo cáo tài chính gần đây của công ty cổ phần Garmex Sài Gòn cho thấy, công ty có 3.780 lao động vào cuối năm 2021. Trong năm 2022, công ty cắt giảm 1.679 lao động, đến cuối năm chỉ còn 2.101 người. Trong năm 2023, công ty tiếp tục cắt giảm hơn 2.000 lao động, đến ngày 27/9 chỉ còn 35 nhân sự.

Bên cạnh đó, công ty Trách nhệm hữu hạn Pouyuen Việt Nam cũng đã tiến hành 3 lần cắt giảm lao động. Lần thứ nhất, công ty cắt giảm hơn 2.300 người trong tháng 2. Lần thứ 2, doanh nghiệp giảm thêm hơn 5.700 người, chia thành 2 đợt thực hiện vào tháng 6 và tháng 7. Tháng 9, công ty tiếp tục cắt giảm hơn 1.200 người.

Hiện, để giúp người mất việc sớm quay lại thị trường lao động, Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM đã tổ chức nhiều sàn giao dịch, kết nối lao động và doanh nghiệp. Trung tâm cũng lập tổ phản ứng nhanh đến doanh nghiệp cắt giảm lao động số lượng nhiều tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho công nhân.