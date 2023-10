Kinh tế TP.HCM tiếp tục duy trì đà tăng trưởng

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2023 vào chiều ngày 30/10, Sở Kế hạch và Đầu tư TP.HCM đã nêu nhận định như vậy và cho biết thêm, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, thương mại và đầu tư toàn cầu sụt giảm, thị trường xuất khẩu của Thành phố tiếp tục gặp nhiều khó khăn, với lũy kế 10 tháng đầu năm giảm 13,4% so cùng kỳ.

THÀNH PHỐ TIẾP TỤC DUY TRÌ ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Bà Lê Thị Quỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, thông tin TP.HCM tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của hoạt động sản xuất công nghiệp và sức mua nội địa, ổn định cung cầu hàng hóa.

Cụ thể, trong tháng 10/2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 2,4%; kim ngạch xuất khẩu tăng 10,5% so cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 10 tháng, IIP trên toàn địa bàn Thành phố tăng 3,7%. Đối với 4 ngành công nghiệp trọng điểm (cơ khí, điện tử – công nghệ thông tin, hóa dược – cao su, nhựa và chế biến lương thực thực phẩm), IIP 10 tháng tăng 6,3% so với cùng kỳ.

Về đầu tư FDI, các dự án được cấp mới tăng 43% và tăng 8,1% vốn đầu tư. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 15%, tỷ lệ vốn đăng ký của doanh nghiệp tiếp tục chiều hướng tăng, tháng sau cao hơn tháng trước (tỷ lệ giảm 4,5%, thấp hơn so với những tháng gần đây). Số lao động được giải quyết việc làm tăng 0,25%; số chỗ việc làm mới tăng 0,29%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước đạt 108.120 tỷ đồng (tăng 2,6% so với tháng trước, tăng 15% so với cùng kỳ). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng đầu năm 2023 ước đạt 978.681 tỷ đồng, tăng 9,2% so cùng kỳ.

Chỉ số IIP và doanh thu thương mại và dịch vụ 10 tháng đầu năm 2023 của TP.HCM. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Doanh thu về du lịch đạt được kết quả rất tích cực. Tổng thu du lịch tháng 10/2023 ước đạt 14.585 tỷ đồng, tăng 10,5% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, du khách nội địa ước đạt 3,51 triệu lượt, tăng 7,4% so kỳ năm 2022; du khách quốc tế ước đạt 554.536 lượt, tăng 1,5% so cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu ước đạt 140.048 tỷ đồng, tăng 32,6% so với kỳ năm 2022 và tăng 16,7% so với kế hoạch năm 2023. Trong đó, du khách nội địa ước đạt khoảng 30,51 triệu lượt (tăng 22,6%), khách quốc tế ước đạt 4,12 triệu lượt (tăng 55,3% so cùng kỳ năm 2022).

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực và duy trì đà tăng trưởng trong suốt thời gian 10 tháng của năm 2023, nhưng trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh và phức tạp, xung đột ngày càng gay gắt, đầu tư toàn cầu sụt giảm, các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản quốc tế còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng ngày càng gặp nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế TP.HCM không tránh khỏi khó khăn chung, nổi bật là tình hình xuất khẩu đã sụt giảm đáng kể: 10 tháng năm 2023 giảm 13,4%.

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng nhưng giảm về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022 (giảm 4,5%). Thành phố có 25.086 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng 29,5% so cùng kỳ; thu hút FDI khoảng 2,31 tỷ USD, giảm 32,3% so với cùng kỳ.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt 24.199 tỷ đồng và chỉ đạt 35% kế hoạch vốn được giao, mặc dù có mức tăng so với tháng trước, nhưng chưa bảo đảm tiến độ giải ngân theo quy định.

GIẢI PHÁP CHO CÁC THÁNG CUỐI NĂM

Để “chạy nước rút” thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm trong các tháng còn lại, Ủy ban nhân dân TP.HCM đã đề ra loạt giải pháp trọng tâm. Trong đó, Thành phố tiếp tục triển khai các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2023 của Thành phố và chuẩn bị tổng kết nhiệm vụ năm 2023.

Thành phố cũng đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15; phối hợp đồng bộ, hoàn thiện nội dung trình Hội đồng nhân dân TP.HCM.

Từ nay đến cuối năm 2023, TP.HCM nỗ lực phấn đấu hoàn thành tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, chỉ tiêu ngân sách nhà nước.

TP.HCM nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố. Tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 ở mức cao nhất; đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý và bồi dưỡng nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định pháp luật.

Từ đây đến cuối năm cũng là thời điểm người tiêu dùng mua sắm cuối năm. Vì vậy, TP.HCM triển khai đồng thời các hoạt động kích cầu tiêu dùng, bình ổn thị trường, phát triển du lịch dịp cuối năm. Đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số, truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và xã hội; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chuẩn bị nội dung, hoạt động dịp tết 2024,…

Cùng với các hoạt động về kinh tế xã hội, TP.HCM đẩy mạnh cải thiện PCI (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh), PAPI (Chỉ số hệu quả quản trị và hành chánh công), PAR Index (Chỉ số cải cách hành chánh); thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính thành phố cuối năm 2023. Thành phố cũng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp; đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản; thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, lĩnh vực đô thị.