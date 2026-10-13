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TP. Hồ Chí Minh ban hành Danh mục quản lý 6 nhóm dữ liệu dùng chung

H Hồng Quang

Việc ban hành Danh mục 6 nhóm cơ sở dữ liệu dùng chung không chỉ giúp TP. Hồ Chí Minh minh bạch hóa thông tin mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận, khai thác dữ liệu; hướng tới một mô hình quản lý hiện đại, hiệu quả và minh bạch hơn…

TP. Hồ Chí Minh ban hành Danh mục quản lý 6 nhóm dữ liệu dùng chung - Ảnh minh họa: Minh Hà.
TP. Hồ Chí Minh ban hành Danh mục quản lý 6 nhóm dữ liệu dùng chung - Ảnh minh họa: Minh Hà.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 6750/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của Thành phố, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc quản lý và chia sẻ dữ liệu. Quyết định này không chỉ cụ thể hóa Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 mà còn tạo nền tảng cho việc kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

Theo đó, Thành phố xác định 6 nhóm dữ liệu lớn dùng chung với tổng cộng 106 cơ sở dữ liệu từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Các nhóm dữ liệu này bao gồm: con người, tổ chức, tài sản, đất đai – không gian địa lý, điều hành đô thị, và quản lý hành chính. Đây là những lĩnh vực có tầm quan trọng chiến lược, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bền vững của Thành phố.

Dữ liệu dùng chung tại Cổng dữ liệu Thành phố https://data.hochiminhcity.gov.vn - Ảnh giao diện.
Dữ liệu dùng chung tại Cổng dữ liệu Thành phố https://data.hochiminhcity.gov.vn - Ảnh giao diện.

Cụ thể, nhóm dữ liệu về con người bao gồm 17 cơ sở dữ liệu, từ hộ tịch điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử đến thông tin về thị trường lao động; Nhóm dữ liệu về tổ chức có 18 cơ sở dữ liệu, quản lý thông tin từ các cơ quan nhà nước đến các tổ chức nước ngoài tại Thành phố; Nhóm dữ liệu về tài sản, với 26 cơ sở dữ liệu, bao gồm quản lý đấu giá, thị trường bất động sản và các dự án đầu tư;

Đặc biệt, nhóm dữ liệu về đất đai và không gian địa lý có 18 cơ sở dữ liệu, giúp quản lý thông tin quan trắc khí tượng thủy văn và đánh giá khí hậu quốc gia; Nhóm dữ liệu về điều hành đô thị và nhóm dữ liệu về hành chính – quản trị nội bộ cũng được chú trọng với tổng cộng 27 cơ sở dữ liệu, hỗ trợ quản lý giao thông thông minh và văn bản quy phạm pháp luật.

Để đảm bảo việc triển khai đồng bộ, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc và giám sát quá trình xây dựng, kết nối các cơ sở dữ liệu. Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố sẽ chủ trì tích hợp các nguồn dữ liệu này về Kho dữ liệu dùng chung, đồng thời công bố tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chia sẻ dữ liệu trên Cổng dữ liệu Thành phố tại địa chỉ https://data.hochiminhcity.gov.vn

Các đơn vị chủ trì quản lý cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung Thành phố có trách nhiệm xây dựng, cập nhật và quản lý các cơ sở dữ liệu này. Đồng thời, các đơn vị cũng phải phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số để kết nối, chia sẻ dữ liệu về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố.

Quyết định này thay thế các quyết định trước đó, cụ thể là Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 và Quyết định số 2537/QĐ-UBND ngày 10/7/2024, nhằm cập nhật và điều chỉnh danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của TP. Hồ Chí Minh. Việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung không chỉ giúp minh bạch hóa thông tin mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận và khai thác dữ liệu. Đây là một phần trong chiến lược xây dựng chính quyền số, hướng tới một mô hình quản lý hiện đại, hiệu quả và minh bạch hơn.

Với quyết định này, TP. Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định vai trò tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý đô thị mà còn mở ra cơ hội lớn cho sự phát triển bền vững và toàn diện của Thành phố trong tương lai.

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