TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu bàn giao mặt bằng dự án nâng cấp đường 991 trước cuối năm 2026
TThiên Ân
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Dự án nâng cấp đường 991, đoạn từ quốc lộ 51 đến Vành đai 4, đang được TP. Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất với các mốc công việc cụ thể; trong đó yêu cầu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 31/12/2026.
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch số 596/KH-UBND
ngày 28/10/2026 về triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thu hồi
đất thực hiện Dự án nâng cấp đường 991, đoạn từ quốc lộ 51 đến đường Vành đai 4
thuộc địa bàn các phường Phú Mỹ và Tân Thành.
LẬP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG
TRONG THÁNG 11
Theo kế hoạch, công tác thu hồi đất được triển khai qua nhiều
bước, từ lập kế hoạch, tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi đến
ban hành và gửi thông báo thu hồi đất. Các mốc đầu tiên được xác định từ ngày
22/10 đến ngày 3/11/2026.
Cụ thể, việc lập kế hoạch thu hồi đất dự kiến thực hiện từ
ngày 22 đến ngày 25/10; tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi từ
ngày 26 đến ngày 28/10. Thông báo thu hồi đất được ban hành trong khoảng thời
gian từ ngày 29 đến ngày 31/10 và gửi đến các đối tượng liên quan từ ngày 1 đến
ngày 3/11.
Tiếp đó, công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đất
đai và tài sản gắn liền với đất được bố trí từ ngày 1 đến ngày 9/11. Việc xác
minh, xác nhận nguồn gốc, tình trạng pháp lý đất đai, tài sản gắn liền với đất
và xác định điều kiện bồi thường dự kiến hoàn thành trong khoảng ngày 4 đến
ngày 14/11.
Trên cơ sở kết quả kiểm đếm và xác minh, dự thảo phương án bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được lập từ ngày 7 đến ngày 17/11. Phương án này
được niêm yết công khai từ ngày 18 đến ngày 28/11 để người dân theo dõi, đóng
góp ý kiến.
Thành phố bố trí thời gian lấy ý kiến về dự thảo phương án từ
ngày 29/11 đến ngày 02/12. Đối với trường hợp còn ý kiến không đồng thuận hoặc
có ý kiến khác về phương án, UBND phường nơi có đất thu hồi chủ trì, phối hợp với
đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các cơ quan liên
quan tổ chức đối thoại, giải quyết theo đúng thời hạn, trình tự, thủ tục quy định.
Sau bước lấy ý kiến, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định
cư dự kiến được thẩm định từ ngày 03 - 08/12 và phê duyệt trong khoảng ngày 09 -
11/12. Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư theo phương
án được duyệt được thực hiện từ ngày 12 - 20/12. Các quyết định thu hồi đất
theo thẩm quyền dự kiến ban hành từ ngày 21 - 26/12/2026.
BÀN GIAO MẶT BẰNG THEO TỪNG ĐỢT
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao là cơ quan đầu mối
theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai; tổng hợp, đánh giá tiến độ và tham
mưu UBND Thành phố tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Cơ quan có trách nhiệm phối hợp với UBND các phường Phú Mỹ và
Tân Thành, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nhằm rà soát, đánh giá tính khả
thi của tiến độ; xác định số trường hợp bị ảnh hưởng, khối lượng công việc, điều
kiện bố trí tái định cư, nguồn kinh phí và những trường hợp có khả năng phát
sinh vướng mắc. Tiến độ chi tiết sẽ được xây dựng theo từng nhóm công việc, khu
vực và trường hợp cụ thể.
Sở Tài chính được giao phối hợp rà soát, tham mưu bố trí nguồn
vốn phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hướng dẫn quản lý, sử dụng, thanh
toán và quyết toán kinh phí theo quy định. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tham
mưu giải quyết các nội dung liên quan đến xây dựng, nhà ở và quỹ nhà, đất phục
vụ tái định cư của dự án.
Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông
Thành phố (TCIP) - chủ đầu tư - nhiệm vụ trọng tâm là cung cấp hồ sơ pháp lý, bản
đồ ranh giới, mốc giới thu hồi đất và các tài liệu cần thiết phục vụ công tác bồi
thường. Đồng thời chịu trách nhiệm phối hợp tiếp nhận mặt bằng theo từng đợt tại
những khu vực đủ điều kiện, đồng thời xây dựng phương án tổ chức thi công phù hợp
với tiến độ bàn giao. Việc di dời, hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh
hưởng cũng thuộc trách nhiệm phối hợp của chủ đầu tư.
Chính quyền các phường Phú Mỹ và Tân Thành chịu trách nhiệm
trực tiếp tổ chức công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất trên
địa bàn. UBND Thành phố yêu cầu các địa phương chủ động đối thoại, giải quyết
kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; tổ chức vận động, thuyết phục người
có đất thu hồi phối hợp kiểm đếm, thực hiện phương án bồi thường và bàn giao mặt
bằng.
Ngoài ra, lãnh đạo Thành phố cũng yêu cầu không nhất thiết
chờ hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng mới tổ chức bàn giao. Các
cơ quan, đơn vị và địa phương phải rà soát những vị trí, khu vực đủ điều kiện để
ưu tiên hoàn thành bồi thường, thu hồi đất và bàn giao theo từng đợt, tạo điều
kiện cho chủ đầu tư triển khai thi công.
Toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất
và bàn giao mặt bằng phục vụ dự án phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026.
Dự án nâng cấp đường
991, đoạn từ quốc lộ 51 đến đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh có tổng chiều dài
khoảng 10,09 km, đi qua địa bàn các phường Phú Mỹ và Tân Thành. Tuyến được chia
thành hai đoạn: đoạn 1 dài 3,13 km, từ quốc lộ 51 đến khu vực gần nút giao cao
tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đoạn 2 dài 6,96 km, từ khu vực nút giao cao tốc đến
nút giao Vành đai 4.
Tổng mức đầu tư dự
án hơn 8.330 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, trong đó khoảng 4.929 tỷ đồng
dành cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hơn 3.400 tỷ đồng cho xây dựng.
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