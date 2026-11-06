TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế cuối năm 2026, khơi thông nguồn lực và thu hút đầu tư

Trong bối cảnh chỉ còn hai tháng cuối năm, TP. Hồ Chí Minh đang tập trung khơi thông nguồn lực, khai thác hiệu quả dư địa tăng trưởng, thu hút đầu tư và đẩy mạnh giải ngân đầu tư công…

Chiều 5/11, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10; 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 11/2026 - Ảnh: Mai Xuân.

TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn nước rút của năm 2026 với quyết tâm cao độ nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Chiều 5/11, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10; 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 11/2026. Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Nguyễn Lộc Hà chủ trì Hội nghị.

KÍCH CẦU TIÊU DÙNG, THÚC ĐẨY SẢN XUẤT

Trong 10 tháng đầu năm 2026, TP. Hồ Chí Minh đã duy trì đà tăng trưởng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10,2% trở lên và thu ngân sách nhà nước trên 1 triệu tỷ đồng, Thành phố cần tiếp tục mở rộng thị trường, thúc đẩy sản xuất và kinh doanh.

Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh cho biết, để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách, Thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Thuế, Hải quan và Kho bạc để theo dõi sát sao tình hình thu, chi ngân sách, đồng thời khai thác hiệu quả các nguồn thu.

Giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TP.Hồ Chí Minh trong những tháng cuối năm. Với tỷ lệ giải ngân đạt 80,1% trong 10 tháng đầu năm, Thành phố đang đứng thứ 8 trên cả nước. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, các sở, ngành và chủ đầu tư cần rà soát từng dự án, gói thầu, xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Huỳnh Thanh Khiết cho biết, TP. Hồ Chí Minh dự kiến khởi công khoảng 14 công trình hạ tầng trọng điểm trong hai tháng cuối năm, bao gồm các dự án đầu tư công và đối tác công tư (PPP).

Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế của TP. Hồ Chí Minh năm 2026, với tổng vốn đạt khoảng 19,1 tỷ USD, tăng 315,9% so với cùng kỳ. Thành phố cũng đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, nút giao thông An Phú và Mỹ Thủy. Đặc biệt, TP. Hồ Chí Minh đang triển khai 6 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 187 km, nhằm nâng cao năng lực kết nối và tạo động lực phát triển đô thị.

Thành phố xác định quý 4/2026 là giai đoạn quyết định và đã triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại, dịch vụ và nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp.

Giám đốc Sở Công Thương Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết, chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán 2027 sẽ được triển khai, với các sự kiện mua sắm lớn như Tuần lễ mua sắm Vibrant HCMC - Shopping Season. Chương trình này kết hợp giữa thương mại, du lịch, văn hóa và thể thao, khuyến khích doanh nghiệp xây dựng các gói sản phẩm tích hợp và ưu đãi chéo.

PHẤN ĐẤU TĂNG TRƯỞNG GRDP QUÝ 4 LÀ 13,23%

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, hai tháng cuối năm là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Ông yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP quý 4 là 13,23%, thu ngân sách nhà nước trên 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Để đạt mức tăng trưởng GRDP quý 4 là 13,23%, Thành phố đặt yêu cầu tăng trưởng đối với ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là 14,14%; thương nghiệp 11,74%; xây dựng 17,11%; vận tải, kho bãi 19,14%; kinh doanh bất động sản 9,99%; dịch vụ lưu trú, ăn uống 10,28%...

Về giải ngân đầu tư công, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, còn khoảng 29.300 tỷ đồng cần giải ngân trong thời gian còn lại của năm, bình quân mỗi tháng phải đạt gần 15.000 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ rất lớn, đòi hỏi phải rà soát kỹ tiến độ từng dự án, xác định rõ khả năng thực hiện để có phương án điều hành vốn phù hợp.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh kiên quyết điều chuyển vốn từ những dự án giải ngân chậm, không có khả năng thực hiện sang các dự án có tiến độ tốt, còn khả năng tiếp nhận và giải ngân thêm vốn. Bên cạnh đó, Thành phố cần tập trung thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và vốn đầu tư tư nhân trong nước.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu đẩy nhanh triển khai chương trình kích cầu “5 trong 1”, tăng cường phối hợp giữa các lĩnh vực công thương, du lịch, văn hóa và thể thao. Các chương trình thương mại, du lịch, sự kiện văn hóa, thể thao phải được kết nối thành những hoạt động có sức lan tỏa, thu hút người dân và du khách, qua đó thúc đẩy tiêu dùng, tăng trưởng khu vực dịch vụ.

Về chương trình khám sức khỏe toàn dân, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu ngành y tế phối hợp chặt chẽ Công an Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố và chính quyền các địa phương xây dựng kế hoạch tăng tốc trong hai tháng cuối năm. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm tổ chức khám sức khỏe cho công nhân, người lao động; phấn đấu nâng tỷ lệ người dân được khám sức khỏe lên mức cao nhất.

Với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, TP. Hồ Chí Minh đang hướng tới một năm 2026 thành công, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai.