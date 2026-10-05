Việc phát triển mạnh mẽ công nghiệp hỗ trợ của TP. Hồ Chí Minh không chỉ giúp nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu mà còn tăng giá trị gia tăng trong nước và khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu…

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, đầu tư phát triển, mở rộng thị trường - Ảnh minh họa: Minh Hà.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố đến năm 2026. Đây là một bước đi quan trọng nhằm củng cố nền tảng cho sự phát triển bền vững của các ngành công nghiệp chủ lực như: cơ khí, điện - điện tử, dệt may, da giày, nhựa - cao su, lương thực thực phẩm và công nghiệp công nghệ cao. Việc phát triển mạnh mẽ công nghiệp hỗ trợ không chỉ giúp nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu mà còn tăng giá trị gia tăng trong nước và khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thời gian qua, TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại và công nghệ cao. Thành phố đã triển khai nhiều chính sách và chương trình hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, từ khuyến khích đổi mới công nghệ, kết nối cung – cầu, phát triển thị trường đến đào tạo nguồn nhân lực. Những nỗ lực này đã góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất và tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI và tập đoàn đa quốc gia.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tại TP. Hồ Chí Minh vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Tốc độ lan tỏa chính sách chưa đồng đều, quy mô doanh nghiệp còn nhỏ và khả năng tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ còn hạn chế. Áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ khác cả trong và ngoài nước, cùng với yêu cầu ngày càng cao từ chuỗi cung ứng toàn cầu, đòi hỏi Thành phố phải tiếp tục triển khai chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ một cách đồng bộ và hiệu quả.

Theo Kế hoạch mới, Thành phố sẽ thực hiện chương trình với 05 nội dung chính.

Thứ nhất, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay từ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố, thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố cũng sẽ xúc tiến thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, đồng thời kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước. Các hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu cũng sẽ được đẩy mạnh.

Thứ hai, Thành phố sẽ hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, tư vấn nâng cao hiệu quả kinh doanh và hướng dẫn quy trình chuyển đổi số. Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp và sản xuất. Khảo sát và đánh giá thực trạng an toàn thông tin trên nền tảng số cũng sẽ được thực hiện để cải thiện môi trường sản xuất hướng đến sản xuất thông minh và bền vững.

Thứ ba, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và phát triển giải pháp nhà máy thông minh vào quy trình sản xuất. Điều này nhằm nâng cao năng lực quản lý và sản xuất của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số, sản xuất thông minh và phát triển xanh, bền vững. Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng là một phần quan trọng trong kế hoạch này.

Thứ tư, Thành phố sẽ giải quyết nhu cầu về mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Các chỉ tiêu về quy hoạch phân khu công nghiệp hỗ trợ trong các khu công nghiệp sẽ được hoàn thiện để hình thành khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao.

Thứ năm, việc đưa vào vận hành Cổng thông tin công nghiệp hỗ trợ Thành phố sẽ giúp xây dựng cơ sở dữ liệu, thực hiện các hoạt động phổ biến thông tin và truyền thông về công nghiệp hỗ trợ. Các hoạt động điều tra, đánh giá tình hình sản xuất sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố cũng sẽ được triển khai.

UBND Thành phố yêu cầu các giải pháp và hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ phải đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế. Điều này nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước, tránh dàn trải, trùng lặp và tạo động lực để các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ban Chỉ đạo phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố sẽ chỉ đạo thực hiện chương trình này, với Sở Công Thương là cơ quan đầu mối theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện.

Với những bước đi chiến lược và đồng bộ, TP. Hồ Chí Minh đang khẳng định quyết tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của các ngành công nghiệp chủ lực, góp phần nâng cao vị thế của Thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu.