TP. Hồ Chí Minh đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, TP. Thủ Đức, Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Thành phố và các chủ đầu tư dự án cần quán triệt, nghiêm túc chấp hành thực hiện đợt cao điểm về giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 từ ngày 15/10/2024 đến hết niên độ kế hoạch năm 2024. Đồng thời, đề nghị kiên trì, bám sát mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố đã đề ra.

Ngoài ra, các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND Thành phố trong việc thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đến ngày 30/1/2025 đúng theo số liệu giải ngân vốn đã được các cơ quan đơn vị cập nhật, điều chỉnh và báo cáo UBND TP. Hồ Chí Minh.

Đối với các dự án trọng điểm, dự án lớn như mở rộng nâng cấp đường Dương Quảng Hàm đoạn từ quận Bình Thạnh đến Công viên Văn hóa; xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh; Tỉnh lộ 8; nút giao Mỹ Thủy, xây dựng bến xe buýt Củ Chi; đường Hoàng Hoa Thám;… các chủ đầu tư báo cáo chi tiết từng bước thủ tục, tiến độ mở thầu, thi công và giải ngân dự án theo các mốc thời gian cụ thể trong đó xác định rõ thẩm quyền, vai trò, trách nhiệm của sở, ngành và đặc biệt là vai trò của chủ đầu tư trong từng nhiệm vụ được đề ra.

Đối với các đơn vị có kết quả giải ngân từng tháng thấp hơn số liệu đã báo cáo theo kế hoạch đã đề ra và thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung của Thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải tổ chức chấn chỉnh, làm rõ trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, có giải pháp khắc phục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian còn lại.

Đối với các cơ quan, đơn vị dự kiến giải ngân cả năm 2024 đạt tỷ lệ giải ngân dưới mức dự kiến giải ngân chung của TP. Hồ Chí Minh (gồm: huyện Nhà Bè, Quận 1, Quận 5, Quận 11, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Ban Quản lý khu Nông nghiệp công nghệ cao…), cần rà soát, xây dựng lại kế hoạch giải ngân, thực hiện ngay các giải pháp để tăng giải ngân hằng tuần từ nay đến ngày 30/1/2025, tập trung, quyết tâm hơn nữa nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân của Thành phố.

Đối với các đơn vị dự kiến giải ngân cả năm 2024 đạt tỷ lệ giải ngân dưới 95%, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai ngay những giải pháp để đẩy nhanh việc thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi giải ngân số vốn này trong năm 2025 và đảm bảo giải ngân toàn bộ số vốn trung hạn đã được giao cho dự án.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2025, các cơ quan, đơn vị phải đề xuất bố trí đủ vốn để hoàn thành dự án trong kỳ trung hạn 2021 - 2025; chịu trách nhiệm trong việc không đăng ký đủ vốn để hoàn thành dự án theo quyết định duyệt dự án của cấp có thẩm quyền và việc không rà soát đăng ký đủ vốn quyết toán dự án hoàn thành theo quyết định phê duyệt quyết toán của cấp có thẩm quyền làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; chịu trách nhiệm trong việc không sử dụng hết số vốn trung hạn đã bố trí cho dự án làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Thành phố.

Đối với nhóm các dự án đã đủ điều kiện để giao vốn năm 2025 giao các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư, các Sở, ngành liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan (thủ tục phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán, thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện, thủ tục di dời hạ tầng kỹ thuật, thủ tục lựa chọn kế hoạch lựa chọn nhà thầu,…) theo quy định để đảm bảo có thể tổ chức thi công và giải ngân vốn ngay từ đầu năm 2025.

Được biết, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của TP. Hồ Chí Minh sau 10 tháng năm 2024 là 29% trong tổng số 79.000 tỷ đồng vốn đầu tư công được giao. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố, tỷ lệ đạt 21,8% là thấp hơn nhiều so với mục tiêu đã đề ra. Trong số 63.000 tỷ đồng còn lại, có 32.000 tỷ đồng dùng cho nhóm các dự án cần giải phóng mặt bằng.

Các nhóm dự án khác cũng đang bị chậm giải ngân gồm nhóm ngập và triều (Thành phố đang kiến nghị Trung ương) với tổng giá trị 10.000 tỷ đồng; nhóm điều chỉnh quy hoạch 4.000 tỷ đồng; nhóm bồi thường giải phóng mặt bằng là 30.000 tỷ đồng gồm rạch Xuyên Tâm, bờ bắc kênh Đôi. Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố cũng cho biết đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chia tách các nhóm dự án để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Theo báo cáo của Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố 10 tháng đầu năm 2024 đạt xấp xỉ 22%, chẳng những thấp mà còn giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trong tháng 10/2024 ước đạt hơn 4.700 tỷ đồng và giảm 14,4% so cùng kỳ.