TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách gần 309.000 tỷ đồng, đạt 63,9% dự toán

Chiều 1/8, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2024. Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cùng các Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì phiên họp.

Theo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, thời gian qua, UBND Thành phố đã có nhiều giải pháp, chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công như phê bình các đơn vị chậm trễ, chưa giải quyết dứt điểm các vướng mắc, giao trách nhiệm cụ thể cho từng sở ngành, địa phương, rút ngắn 30% thời gian giải quyết thủ tục cũng như trực tiếp kiểm tra, giám sát và giải quyết các thủ tục liên quan. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2024 có nhiều chỉ số phục hồi khá tốt.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2024, Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước của TP. Hồ Chí Minh ước thực hiện 308.724 tỷ đồng, đạt 63,9% dự toán và tăng 14% so với cùng kỳ.

Cụ thể, nguồn thu nội địa ước thực hiện 226.927 tỷ đồng, đạt 68,0% dự toán, tăng 23,9% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 20.704 tỷ đồng, đạt 69,2% dự toán, tăng 15,5%; Thu từ khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 67.546 tỷ đồng, đạt 73,7% dự toán, tăng 19,5%; Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 51.522 tỷ đồng, đạt 73,7% dự toán, tăng 14,4%.

Tổng chi ngân sách địa phương (trừ tạm ứng) 7 tháng năm 2024 ước thực hiện 40.823 tỷ đồng, đạt 27,2% dự toán và giảm 10,5% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, cũng trong 7 tháng đầu năm, Thành phố đã cấp phép thành lập mới cho 29.991 doanh nghiệp với vốn đăng ký đạt 245.096 tỷ đồng, tăng 8,4% về giấy phép. Trong đó, gần một nửa số công ty thuộc lĩnh vực thương nghiệp (buôn bán, hàng hóa dịch vụ), ước tăng 20% so với cùng kỳ 2023.

Tháng 7 năm 2024, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục duy trì đà hồi phục ở cả 3 chỉ số (sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 9,6%, chỉ số tiêu thụ ngành chế biến, chế tạo tăng 13,4% và chỉ số tồn kho giảm 17,8%). Qua đó, góp phần đưa chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 7 tháng năm 2024 tăng 6,2% so với cùng kỳ.

Nhờ chính sách đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng và du lịch, Thành phố đã thu hút người dân tham gia mua sắm. Nhờ vậy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước tính tăng 4,3% so với tháng trước và tăng 10,6% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,3% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu du lịch lữ hành tăng 65,7%.

Bên cạnh đó, dự án tuyến đường sắt Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đã hoàn thành hơn 98% khối lượng. Dự kiến, tháng 8 năm 2024 sẽ hoàn thành 5 bãi giữ xe; tháng 9 năm 2024 hoàn thành xong 9 cầu bộ hành và dự án Metro số 1 sẽ đưa vào vận hành trong năm 2024.

Dự án tuyến đường sắt Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) cơ bản đã hoàn tất thủ tục ban hành Quyết định bồi thường 584/586 trường hợp, đạt 99,6%. Các nhà thầu đang thi công những hạng mục đầu tiên về di dời - tái lập hệ thống cấp thoát nước, biển báo, chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông.

Dự án Thành phần 1 đường Vành đai 3 TP được chia làm 14 gói thầu xây lắp, trong đó có 10 gói thầu xây lắp chính đã đấu thầu xong và đang triển khai. Dự án Thành phần 2 đang được đẩy nhanh tiến độ bồi thường. Hiện mặt bằng bàn giao đạt 99%, trong đó tổng số trường 7 hợp đã bàn giao mặt bằng là 1.675/1.692 trường hợp.

Dự án mở rộng Quốc lộ 50 gồm 7 gói thầu xây lắp. Trong đó 4/7 gói xây lắp làm đường song hành Quốc lộ 50, dự kiến hoàn thành trong năm 2024; 3/7 gói thầu mở rộng Quốc lộ 50 hiện hữu dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên có 9/10 gói thầu xây lắp đang được triển khai thi công thử cọc bê tông cốt thép. Gói thầu thứ 10 đang thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân (quận 12 có 123 hộ và quận Gò Vấp có 43 hộ).