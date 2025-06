Triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện một đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, điều hành, với sự tham gia của hàng trăm đối tượng người Việt Nam.

Nhóm tội phạm này tổ chức hai "chi nhánh" hoạt động tại Myanmar và Philippines, với quy mô như công ty, có phân công công việc cụ thể, chế độ lương bổng theo cấp bậc và quy trình vận hành tinh vi.

Các đối tượng người Việt đảm nhiệm vai trò quản lý từng chi nhánh, điều hành hàng trăm nhân viên dưới quyền. Theo điều tra ban đầu, tổng số đối tượng tham gia vào tổ chức này lên tới hơn 300 người.

LỪA ĐẢO TÌNH CẢM, “NHIỆM VỤ NHẬN HOA HỒNG” QUA SÀN GIẢ MẠO

Phương thức hoạt động của các đối tượng được tổ chức bài bản, đào tạo kỹ lưỡng trước khi thực hiện hành vi lừa đảo. Một trong những kịch bản phổ biến là mạo danh phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, tạo tài khoản mạng xã hội giả (chủ yếu Facebook) để tiếp cận các nạn nhân là nam giới trung niên, có công việc ổn định và tiềm lực tài chính.

Cơ quan chức năng lấy lời khai các đối tượng trong đường dây tội phạm lừa đảo xuyên Quốc gia

Sau khi xây dựng mối quan hệ tình cảm qua mạng, các đối tượng mời gọi bị hại chuyển sang ứng dụng Viber để "tiện tâm sự", rồi từng bước lôi kéo tham gia vào các "nhiệm vụ nhận thưởng" trên sàn thương mại điện tử giả mạo do chính nhóm tội phạm lập ra.

Ban đầu, các nhiệm vụ có giá trị nhỏ và nạn nhân thường nhận được “hoa hồng” đầy đủ để tạo niềm tin. Khi nạn nhân bắt đầu tin tưởng, các nhiệm vụ sau được nâng giá trị hàng hóa lên rất cao, với lời hứa nhận lại cả gốc lẫn lời.

Tuy nhiên, sau mỗi lần chuyển tiền, nạn nhân đều được thông báo “lỗi hệ thống” hoặc “sai cú pháp”, buộc phải tiếp tục nạp thêm tiền để “giải quyết sự cố”. Đến khi không còn khả năng chi trả, nạn nhân mới phát hiện bị lừa.

Cơ quan Công an xác định Phan Đình Thịnh và Lê Thị Trà là hai trong số những đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia

Một số trường hợp đã bị chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Cụ thể, một người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bị lừa 41 tỷ đồng chỉ sau vài ngày, còn một trường hợp ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An bị chiếm đoạt tới 15,4 tỷ đồng. Với thủ đoạn trên, ước tính tổ chức tội phạm này đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 2.000 tỷ đồng từ người dân Việt Nam trên khắp cả nước.

Để thực hiện hoạt động, các đối tượng thường được đưa sang Myanmar hoặc Philippines qua đường hàng không hoặc đường tiểu ngạch. Từ Việt Nam, chúng đi máy bay đến Thái Lan rồi vượt biên trái phép sang Myanmar, hoặc bay thẳng đến Philippines để gia nhập mạng lưới tội phạm này.

ĐỒNG LOẠT PHÁ ÁN, BẮT NHIỀU ĐỐI TƯỢNG CẦM ĐẦU

Trước quy mô lớn và tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các địa phương và lực lượng tại cửa khẩu trên cả nước.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23/6/2025, Ban chuyên án đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ triển khai nhiều tổ công tác đồng loạt tấn công, bắt giữ gần 100 đối tượng tại Nghệ An và nhiều tỉnh thành khác. Nhiều nghi phạm bị bắt giữ ngay sau khi vừa nhập cảnh về Việt Nam.

Tang vật chuyên án lực lượng chức năng thu giữ

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hai đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây là Phan Đình Thịnh (sinh năm 1995) và Lê Thị Trà (sinh năm 1999), cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Các bị can đã thừa nhận tham gia tổ chức, điều hành các nhóm lừa đảo hàng trăm người, thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Căn nhà của một trong những đối tượng cầm đầu băng nhóm lừa đảo tại tỉnh Bắc Ninh

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam các đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự. Đồng thời, công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan trong và ngoài nước.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự chủ động, quyết liệt, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Công an Nghệ An và Bộ Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao. Chiến công này đã được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Cơ quan thường trực Ban chuyên án họp bàn phương án triển khai nhiệm vụ chuyên án triệt xóa băng nhóm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng

Trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, lực lượng công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào những lời mời đầu tư tài chính "siêu lợi nhuận" trên không gian mạng. Không tham gia các nhóm chat không rõ nguồn gốc, không chuyển tiền hay cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ. Trong trường hợp nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.