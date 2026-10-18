Trung tâm thương mại lớn nhất Thanh Hóa chính thức khai trương

Được khởi công tháng 12/2024, AEON MALL Thanh Hóa có diện tích đất khoảng 105.000m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 120.000m2, gồm 5 tầng nổi và 1 tầng hầm. Đây là công trình thương mại, dịch vụ có quy mô lớn nhất tỉnh Thanh Hóa, đồng thời là trung tâm thương mại có diện tích xây dựng lớn nhất trong hệ thống AEON MALL tại Việt Nam.
Trung tâm quy tụ siêu thị AEON cùng hơn 130 cửa hàng thuộc các lĩnh vực thời trang, thể thao, gia dụng, ẩm thực và giải trí. Đáng chú ý, khoảng 60% gian hàng lần đầu tiên có mặt tại Thanh Hóa. Bên cạnh các thương hiệu quốc tế như Uniqlo, Adidas, Puma, trung tâm còn có hơn 40 thương hiệu ẩm thực, rạp chiếu phim CGV, khu vui chơi trẻ em và 5 sân pickleball trong nhà.
Theo chủ đầu tư, AEON MALL Thanh Hóa hiện có quy mô nhân sự khoảng 3.500 người, góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và nâng cao chất lượng hệ thống bán lẻ hiện đại.
Phát biểu tại lễ khai trương, ông Ohno Keiji, Giám đốc điều hành mảng Phát triển Trung tâm thương mại của Tập đoàn AEON, cho biết doanh nghiệp mong muốn xây dựng AEON MALL Thanh Hóa thành điểm đến dành cho gia đình và cộng đồng. Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác địa phương trong lĩnh vực giáo dục, thể thao, du lịch và y tế.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng đánh giá việc đưa trung tâm vào hoạt động là dấu mốc mới trong hợp tác giữa Thanh Hóa và Nhật Bản, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư.
Hiện Nhật Bản là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Thanh Hóa với 21 dự án, tổng vốn đăng ký gần 5,85 tỷ USD. Toàn tỉnh có 207 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 16,2 tỷ USD; tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2026 đạt 8,54%.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đề nghị Tập đoàn AEON vận hành trung tâm an toàn, hiệu quả; ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và tăng cường đưa nông sản, thủy sản, sản phẩm OCOP của tỉnh vào hệ thống phân phối. Qua đó, góp phần mở rộng đầu ra cho hàng hóa địa phương và nâng cao giá trị sản phẩm.
Thanh Hóa cam kết đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để trung tâm hoạt động ổn định, lâu dài. Tỉnh kỳ vọng AEON MALL Thanh Hóa sẽ trở thành cầu nối thu hút thêm doanh nghiệp Nhật Bản, mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế địa phương.
Từ những hương vị quen thuộc được làm mới, rau củ trong đồ uống nóng đến kombucha và xu hướng “nhãn sạch”, thị trường đồ uống toàn cầu đang chứng kiến sự dịch chuyển đáng chú ý trong cách người tiêu dùng lựa chọn và trải nghiệm sản phẩm...
Các nhà hàng từ lâu vẫn cân nhắc cân bằng giữa chi phí tại địa phương và điều kiện thị trường khi định giá thực đơn. Nhưng việc chuỗi đồ ăn nhanh McDonald's dùng AI để đề xuất mức giá riêng cho từng chi nhánh đã vấp phải sự giám sát mới...
Từ điều hòa tự điều chỉnh luồng gió, tủ lạnh hỗ trợ quản lý thực phẩm đến thiết bị giặt sấy công nghiệp kết nối thông minh, Samsung đang mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các sản phẩm gia dụng, hướng tới nâng cao trải nghiệm sinh hoạt và hiệu quả vận hành cho gia đình, doanh nghiệp.
Thế hệ thương hiệu ẩm thực Trung Quốc mới đang mở rộng ra thị trường quốc tế, từ trà sữa, lẩu đến các món ăn đặc trưng vùng miền, với tham vọng vượt ra ngoài cộng đồng người Hoa để chinh phục thực khách bản địa…
Vượt qua hàng loạt tiêu chí đánh giá khắt khe, SH Premium Lounge Tân Sơn Nhất vừa chính thức được xướng tên tại hạng mục "Phòng chờ nội địa hàng đầu châu Á 2026" của giải thưởng danh giá World Travel Awards. Thành tựu này không chỉ khẳng định vị thế tiên phong của hệ thống SH Airport Lounge mà còn tái định nghĩa chuẩn mực trải nghiệm dịch vụ trước mỗi chuyến bay tại Việt Nam.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...