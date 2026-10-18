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Trung tâm thương mại lớn nhất Thanh Hóa chính thức khai trương

N Nguyễn Thuấn

Sáng 18/10, Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam tổ chức lễ khai trương Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa tại phường Quảng Phú. Sau 3 ngày mở cửa, trung tâm đã đón hơn 200.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm, trở thành điểm đến mới thu hút người dân địa phương và khu vực lân cận.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa. Ảnh: BTC
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa. Ảnh: BTC

Được khởi công tháng 12/2024, AEON MALL Thanh Hóa có diện tích đất khoảng 105.000m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 120.000m2, gồm 5 tầng nổi và 1 tầng hầm. Đây là công trình thương mại, dịch vụ có quy mô lớn nhất tỉnh Thanh Hóa, đồng thời là trung tâm thương mại có diện tích xây dựng lớn nhất trong hệ thống AEON MALL tại Việt Nam.

Trung tâm quy tụ siêu thị AEON cùng hơn 130 cửa hàng thuộc các lĩnh vực thời trang, thể thao, gia dụng, ẩm thực và giải trí. Đáng chú ý, khoảng 60% gian hàng lần đầu tiên có mặt tại Thanh Hóa. Bên cạnh các thương hiệu quốc tế như Uniqlo, Adidas, Puma, trung tâm còn có hơn 40 thương hiệu ẩm thực, rạp chiếu phim CGV, khu vui chơi trẻ em và 5 sân pickleball trong nhà.

Theo chủ đầu tư, AEON MALL Thanh Hóa hiện có quy mô nhân sự khoảng 3.500 người, góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và nâng cao chất lượng hệ thống bán lẻ hiện đại.

Ông Ohno Keiji, Giám đốc điều hành mảng Phát triển Trung tâm thương mại của Tập đoàn AEON, kiêm Chủ tịch và Giám đốc điều hành Công ty TNHH AEON MALL phát biểu tại lễ khai trương. Ảnh: BTC
Ông Ohno Keiji, Giám đốc điều hành mảng Phát triển Trung tâm thương mại của Tập đoàn AEON, kiêm Chủ tịch và Giám đốc điều hành Công ty TNHH AEON MALL phát biểu tại lễ khai trương. Ảnh: BTC

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Ohno Keiji, Giám đốc điều hành mảng Phát triển Trung tâm thương mại của Tập đoàn AEON, cho biết doanh nghiệp mong muốn xây dựng AEON MALL Thanh Hóa thành điểm đến dành cho gia đình và cộng đồng. Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác địa phương trong lĩnh vực giáo dục, thể thao, du lịch và y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng đánh giá việc đưa trung tâm vào hoạt động là dấu mốc mới trong hợp tác giữa Thanh Hóa và Nhật Bản, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng phát biểu tại lễ khai trương. Ảnh: BTC
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng phát biểu tại lễ khai trương. Ảnh: BTC

Hiện Nhật Bản là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Thanh Hóa với 21 dự án, tổng vốn đăng ký gần 5,85 tỷ USD. Toàn tỉnh có 207 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 16,2 tỷ USD; tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2026 đạt 8,54%.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đề nghị Tập đoàn AEON vận hành trung tâm an toàn, hiệu quả; ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và tăng cường đưa nông sản, thủy sản, sản phẩm OCOP của tỉnh vào hệ thống phân phối. Qua đó, góp phần mở rộng đầu ra cho hàng hóa địa phương và nâng cao giá trị sản phẩm.

Đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm tại AEON MALL Thanh Hóa sau những ngày đầu mở cửa.
Đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm tại AEON MALL Thanh Hóa sau những ngày đầu mở cửa.

Thanh Hóa cam kết đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để trung tâm hoạt động ổn định, lâu dài. Tỉnh kỳ vọng AEON MALL Thanh Hóa sẽ trở thành cầu nối thu hút thêm doanh nghiệp Nhật Bản, mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

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