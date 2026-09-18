Đà Nẵng giới thiệu hàng Việt tại thị trường Thái Lan

Tham gia Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan 2026 từ ngày 16 - 20/9/2026, các doanh nghiệp Đà Nẵng mang nhiều sản phẩm OCOP, thực phẩm chế biến và thủ công mỹ nghệ đến chương trình kết nối B2B, mở ra cơ hội hợp tác với các nhà phân phối và hệ thống bán lẻ tại Thái Lan...

Doanh nghiệp Đà Nẵng gặp gỡ trực tiếp các đối tác nhà phân phối, hệ thống bán lẻ tiềm năng của Thái Lan. Ảnh Sở Công Thương Đà Nẵng

Ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng, cùng đoàn công tác của thành phố tham gia Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan 2026 tại Trung tâm thương mại Central World (Bangkok, Thái Lan) diễn ra từ ngày 16 - 20/9/2026. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng mạng lưới đối tác, phát triển kênh phân phối và thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường khu vực.

Đà Nẵng tham gia sự kiện này với khu gian hàng chung rộng 50m2 tại khu vực Eden 1, với 9 doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố, giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm có thế mạnh và năng lực cung ứng ổn định trên thị trường.

Các sản phẩm được giới thiệu khá đa dạng, từ thực phẩm chế biến, đồ uống, nông sản OCOP đến dược liệu, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm truyền thống. Các sản phẩm nổi bật được khách hàng Thái Lan quan tâm như bánh dừa nướng của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quý Thu; chè và mỳ Quảng đóng hộp của Công ty TNHH Cathifood; cà phê của Công ty TNHH Quốc tế NPI; nông sản chế biến của Angella Nguyên cùng các dòng thảo dược tự nhiên của Anherbal...

Bên cạnh đó, các sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa Việt như rượu nếp, lụa thủ công và trầm hương cũng thu hút sự quan tâm của khách tham quan và đối tác quốc tế. Đây đều là những mặt hàng hướng đến phân khúc quà tặng, tiêu dùng chất lượng cao và có tiềm năng phát triển tại thị trường Thái Lan.

Đoàn công tác TP. Đà Nẵng tham gia Chương trình kết nối B2B. Ảnh Sở Công Thương Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ chương trình B2B, các doanh nghiệp Đà Nẵng đã trực tiếp gặp gỡ các nhà phân phối, hệ thống bán lẻ và đối tác tiềm năng của Thái Lan để giới thiệu sản phẩm, trao đổi nhu cầu thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài.

Ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng, cho hay: Điểm nhấn của sự kiện là các phiên kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn bán lẻ và đơn vị nhập khẩu của Thái Lan. Hoạt động này không chỉ giúp quảng bá sản phẩm mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp chuỗi phân phối hiện đại tại nước sở tại.

Đánh giá tại chương trình, ông Paul Le, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail (Thái Lan), cho biết nhiều sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam sở hữu mẫu mã đẹp, chất lượng cao, thân thiện với môi trường và mang đậm bản sắc văn hóa. Theo ông, chính những câu chuyện về vùng đất và con người được gửi gắm trong mỗi sản phẩm OCOP đã tạo nên giá trị khác biệt, phù hợp với xu hướng tiêu dùng ngày càng đa dạng của người dân Thái Lan.

Ông Paul Le kỳ vọng các chương trình kết nối B2B sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, qua đó tạo thêm nhiều cơ hội để sản phẩm Việt Nam hiện diện sâu rộng hơn trong hệ thống bán lẻ và đến gần hơn với người tiêu dùng Thái Lan.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Huỳnh Xuân Sơn kỳ vọng thông qua Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan 2026, thành phố Đà Nẵng nâng cao sự hiện diện của thương hiệu địa phương tại thị trường Thái Lan nói riêng và ASEAN nói chung, đồng thời góp phần gia tăng giá trị cho các sản phẩm mang bản sắc Việt trên hành trình mở rộng thị trường quốc tế.