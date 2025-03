Tự mời chào nhà đầu tư mua cổ phiếu, Telcom bị phạt 125 triệu đồng

Ngày 18/03/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 47/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Phát triển Công trình Viễn Thông - Telecom (mã TEL-UPCoM).

Theo đó, công ty này bị phạt 125 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do công bố thông tin chứa đựng nội dung có tính chất quảng cáo, mời chào mua chứng khoán được chào bán hoặc phát hành riêng lẻ; quảng cáo việc chào bán hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ trên phương tiện thông tin đại chúng.

Cụ thể: công ty đã đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty về việc chào mời nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ do Công ty phát hành (Thông báo số 08-TB/HĐQT ngày 09/5/2023 của Công ty) và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty thông báo về việc tăng vốn điều lệ ngày 10/5/2023);

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bỏ thông tin, quy định tại điểm d khoản 9 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.