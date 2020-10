Tuần này, tỷ phú giàu nhất châu Âu “kiếm” 8,3 tỷ USD

"Ông trùm" ngành đồ hiệu Pháp Bernard Arnault đang phục hồi ngoạn mục trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới.

Khối tài sản ròng của ông Arnault tăng 8,3 tỷ USD trong tuần này, sau khi tập đoàn hàng xa xỉ LVMH do ông nắm quyền kiểm soát công bố kết quả kinh doanh quý 3 tốt hơn dự kiến. Doanh thu và lợi nhuận của LVMH trong quý là một tín hiệu cho thấy giới nhà giàu vẫn sẵn sàng chi tiêu cho những sản phẩm đắt đỏ, bất chấp ảnh hưởng tiêu cực mà đại dịch Covid-19 gây ra cho kinh tế toàn cầu.

Doanh thu từ thời trang và đồ da - mảng kinh doanh chủ lực của LVMH - tăng 12% trong quý 3/2020 so với cùng kỳ năm ngoái, trái ngược hoàn toàn với mức giảm 0,9% mà giới phân tích đưa ra trước đó. Tổng doanh thu giảm 7%, còn 11,96 tỷ Euro, tương đương 14 tỷ USD, so với mức dự báo giảm 12%, theo báo cáo tài chính công bố ngày 15/10.

Giá cổ phiếu LVMH, tập đoàn nắm những thương hiệu đình đám như Louis Vuitton, Dior, Givenchy…, có lúc tăng 7,3% trong phiên giao dịch ngày 16/10 tại Paris, đạt mức cao nhất kể từ tháng 1.

Trung Quốc là thị trường đồ hiệu dẫn đầu sự phục hồi toàn cầu. Dường như mua sắm là một "liệu pháp" mà người giàu ở nước này sử dụng để tìm kiếm sự thoải mái trong thời gian không thể đi du lịch nước ngoài.

Các hãng kinh doanh đồ xa xỉ như LVMH, Kering, hay Estee Lauder đều công bố tăng trưởng doanh thu 2 con số ở Trung Quốc trong quý 2. Chuỗi cửa hiệu hàng miễn thuế Hainan của Trung Quốc công bố mức tăng doanh thu kỷ lục 167% trong tuần nghỉ lễ quốc khánh vào đầu tháng 10.

Khối tài sản của ông Arnault, 71 tuổi, hiện đạt 96,6 tỷ USD - theo số liệu từ xếp hạng 500 người giàu nhất hành tinh Bloomberg Billionaires Index. Chỉ cần có thêm 0,4 tỷ USD nữa là ông sẽ trở thành tỷ phú thứ 5 của thế giới có tài sản từ 100 tỷ USD trở lên.

Đầu năm nay, tài sản của ông Arnault đạt kỷ lục ở mức 109,4 tỷ USD. Nhưng đại dịch Covid-19 nổ ra và sự sụt giảm của kinh tế toàn cầu đã "thổi bay" khoảng 50% khối tài sản ròng của ông chỉ trong vòng 2 tháng sau đó.

Hiện ông Arnault đang giàu thứ 5 thế giới, theo Bloomberg, sau Jeff Bezos của Amazon, Bill Gates của Microsoft, Elon Musk của Tesla, và Mark Zuckerberg của Facebook. Cả 4 tỷ phú Mỹ này đều có tài sản trên 100 tỷ USD.

Tài sản của ông Arnault phục hồi liên tục trong khoảng 1 tháng trở lại đây, nhờ những tín hiệu bớt xấu hơn về kinh tế toàn cầu, đặc biệt là sự khởi sắc rõ rệt của kinh tế Trung Quốc. Giới đầu tư mua mạnh cổ phiếu LVMH dù sửng sốt khi vào tháng trước tập đoàn này bất ngờ hủy thương vụ mua lại hãng nữ trang cao cấp của Mỹ Tiffany với giá 16 tỷ USD.

Lý do mà LVMH đưa ra cho việc hủy mua Tiffany là Chính phủ Pháp yêu cầu trì hoãn thương vụ do các vấn đề thương mại giữa nước này với Mỹ. LVMH và Tiffany hiện đang kiện tụng và đổ tội lẫn nhau. Tiffany nói rằng lý do mà LVMH đưa ra là vô căn cứ và gây hiểu lầm, còn LVMH nói họ phải làm vậy vì yêu cầu của Chính phủ Pháp và cũng do những sai lầm quản lý của chính Tiffany.

Nếu so với thời điểm đầu năm, giá trị tài sản ròng của ông Arnault hiện vẫn giảm 8,7 tỷ USD, khiến ông trở thành người mất tiền nhiều thứ năm trong xếp hạng 500 người giàu nhất thế giới của Bloomberg.

Nói chung, năm nay vẫn là một năm ăn nên làm ra đối với nhóm tỷ phú này. Tổng tài sản của 500 vị đã tăng thêm 986 tỷ USD, tương đương tăng 16,8%, từ đầu năm đến nay.