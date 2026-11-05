Từng là số 1 thế giới về xuất khẩu LNG, Qatar sắp trở thành nước mua nhiều khí đốt Mỹ nhất

Sự thay đổi này cho thấy mức độ ảnh hưởng của cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng của Qatar...

Ảnh minh họa - Ảnh: CNBC.

Công ty năng lượng quốc doanh của Qatar nhiều khả năng sẽ trở thành khách mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất của Mỹ sau vài năm nữa, do cuộc xung đột ở Vùng Vịnh gây hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu LNG của nước này, buộc họ phải tìm kiếm các nguồn cung mới.

Theo tờ báo Financial Times, vào cuối tháng 10 vừa qua, QatarEnergy đã ký kết hai thỏa thuận giúp tăng thêm 7 triệu tấn LNG mỗi năm từ Mỹ vào danh mục sản phẩm mà công ty có thể cung ứng cho khách hàng quốc tế.

Công ty nghiên cứu Wood Mackenzie ước tính nếu bao gồm cả sản lượng từ dự án Golden Pass tại Texas, nơi QatarEnergy nắm giữ 70% cổ phần, thì đến năm 2033, QatarEnergy sẽ kiểm soát 23,7 triệu tấn LNG mỗi năm từ Mỹ, qua đó trở thành khách mua LNG lớn nhất của Mỹ.

Số LNG này sẽ không được đưa về Qatar, nơi chi phí sản xuất khí đốt đã thuộc hàng thấp nhất thế giới. Thay vào đó, nguồn cung này sẽ được bán lại và vận chuyển đến các quốc gia cần nhập khẩu khí hóa lỏng để sản xuất điện và phục vụ công nghiệp, đồng thời giúp tránh được điểm nghẽn tại eo biển Hormuz.

Sự thay đổi này cho thấy mức độ ảnh hưởng của cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đối với hoạt động xuất khẩu của Qatar, quốc gia từng là nhà cung cấp LNG lớn nhất thế giới.

Ông Jason Feer, Giám đốc toàn cầu phụ trách thông tin kinh doanh tại công ty môi giới năng lượng và vận tải biển Poten & Partners, nhận định: “Việc mở rộng danh mục đầu tư toàn cầu là nỗ lực nhằm giải quyết lo ngại về sự phụ thuộc quá mức vào hệ thống sản xuất tại Qatar, thông qua việc xây dựng một danh mục nguồn cung lớn bên ngoài khu vực Trung Đông”.

Ông cho biết thêm, hướng đi này sẽ giúp Qatar Energy khôi phục uy tín là một nhà cung cấp đáng tin cậy, vì công ty này chưa từng chậm trễ trong bất kỳ đợt giao hàng nào trước khi xung đột nổ ra. Nhiều khả năng QatarEnergy sẽ có thêm hai hoặc ba thương vụ nữa tại Mỹ, cũng như có thể mở rộng sang các khu vực khác.

Trong năm nay, xuất khẩu LNG của Qatar đã giảm xuống còn chưa đầy 1/3 mức thông thường, do các cuộc tấn công của Iran nhằm vào hoạt động vận tải biển làm sụt giảm mạnh số lượng tàu đi qua eo biển Hormuz vốn là tuyến đường duy nhất để Qatar tiếp cận các khách hàng bên ngoài vùng Vịnh.

Các lô hàng LNG từ Trung Đông chịu ảnh hưởng nặng nề hơn so với dầu mỏ, bởi không có đường ống nào kết nối các cơ sở xuất khẩu tại đây với các khu vực bên ngoài Vùng Vịnh. Ngoài ra, việc chuyển tải LNG giữa các tàu cũng khó khăn hơn so với dầu mỏ, dẫn tới hạn chế khối lượng khí hóa lỏng có thể vận chuyển qua eo biển Hormuz.

QatarEnergy đã tạm dừng sản xuất LNG và tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với các khách hàng bị ảnh hưởng, chỉ vài ngày sau khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2. Các khách hàng chính của công ty, chủ yếu ở châu Á, buộc phải tìm kiếm những nguồn cung thay thế.

Tại lễ ký kết diễn ra vào ngày 29/10, CEO Saad al-Kaabi của QatarEnergy cho biết các thỏa thuận cung ứng mới nhất này “giúp củng cố năng lực phục vụ khách hàng trên toàn cầu của chúng tôi”.

Các hợp đồng mới ký kết sẽ cho phép QatarEnergy tiếp cận nguồn LNG từ Mỹ bắt đầu từ năm 2030 và 2031, nên không giúp ích nhiều cho các khách hàng đang đối mặt với tình trạng gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông hiện nay. Tuy nhiên, các hợp đồng này có thể tạo ra một lớp đệm trước những gián đoạn tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu LNG của Qatar trong tương lai.

Theo công ty nghiên cứu Wood Mackenzie, “việc QatarEnergy có thể kinh doanh một danh mục nguồn cung đa dạng về mặt địa lý, bên cạnh sản lượng tự sản xuất, sẽ mang lại sự an tâm cho các khách hàng của công ty”.

Năm 2023, nhờ đầu tư mạnh mẽ vào năng lực xuất khẩu LNG, Mỹ đã vượt qua Qatar để trở thành nhà cung cấp LNG lớn nhất thế giới. Kể từ đó, Qatar phải đối mặt với thách thức trong việc duy trì tầm ảnh hưởng tại những thị trường mà trước đây nước này từng thống trị.

Một trong những cách mà QatarEnergy thực hiện để đạt được mục tiêu này là mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại. Theo Wood Mackenzie, QatarEnergy đã thành lập bộ phận kinh doanh thương mại vào năm 2020, và trong năm ngoái, khối lượng giao dịch của bộ phận này đạt hơn 20 triệu tấn LNG.

Còn theo ông Feer, việc mua LNG từ đối thủ đã “soán ngôi” mình để cung cấp cho khách hàng cũng giúp Qatar đạt được mục tiêu chính thứ hai của nước này là xây dựng một doanh nghiệp kinh doanh khí đốt toàn cầu.