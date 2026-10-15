Đài Loan cam kết đầu tư tối đa 4,4 tỷ USD vào dự án LNG Alaska của Mỹ

Ngày thứ Tư (14/10), cơ quan kinh tế của Đài Loan xác nhận tập đoàn năng lượng CPC sẽ đầu tư tối đa 4,4 tỷ USD và mua 6 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mỗi năm từ dự án LNG Alaska của Mỹ...

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Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính quyền của vùng lãnh thổ này đã đồng ý mua 30% sản lượng khí đốt của dự án.

“Đài Loan vừa đồng ý mua 30% lượng khí đốt từ đường ống trong 20 năm tới. Điều đó bảo đảm dự án sẽ thành công”, ông Trump tại một cuộc mít tinh ở thành phố Wasilla, bang Alaska, tối thứ Ba (13/10).

Theo hãng tin CNBC, ngay sau phát biểu của ông Trump, các điều khoản cụ thể của thỏa thuận với Đài Loan vẫn chưa được làm rõ.

Cũng tại cuộc mít tinh, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết Đài Loan đã cam kết đầu tư 4,4 tỷ USD để xây dựng đường ống.

Theo ông Trump, khoản tiền này sẽ bổ sung vào 50 tỷ USD mà Hàn Quốc đã cam kết đầu tư vào dự án. Tuy nhiên, Seoul nhiều lần khẳng định chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc tham gia dự án.

ĐÀI LOAN XÁC NHẬN KẾ HOẠCH MUA KHÍ ĐỐT

Trong thông cáo ngày 14/10, cơ quan kinh tế của chính quyền Đài Loan đã xác nhận CPC sẽ mua 6 triệu tấn LNG mỗi năm khi dự án đi vào hoạt động. Nếu được triển khai đúng tiến độ, dự án có thể bắt đầu cung cấp LNG từ Alaska cho Đài Loan sớm nhất vào năm 2032.

Thông cáo không nêu rõ thời hạn cam kết mua khí đốt. Nhà chức trách Đài Loan cho biết cách thức đầu tư, tỷ lệ sở hữu và các điều khoản liên quan sẽ được xác định trong các cuộc đàm phán tiếp theo giữa hai bên, theo quy trình ký kết hợp đồng thương mại.

Cũng theo phía Đài Loan, vị trí địa lý của Alaska cho phép LNG được vận chuyển trực tiếp qua Thái Bình Dương tới Đài Loan. Tuyến vận tải này sẽ tạo thêm lựa chọn, giúp Đài Loan giảm rủi ro địa chính trị và đa dạng hóa nguồn cung khí đốt.

Trước đó, vào tháng 3/2025, CPC đã ký thư bày tỏ ý định với Tổng công ty Phát triển Đường ống Khí đốt Alaska (AGDC) về việc mua LNG và đầu tư vào dự án đường ống. Văn bản này không có tính ràng buộc. Hồi tháng 2 năm nay, ông Fang Jeng-zen, Chủ tịch CPC, cho biết tập đoàn có kế hoạch nâng tỷ trọng khí đốt nhập khẩu từ Mỹ từ khoảng 10% lên khoảng 1/3 tổng lượng nhập khẩu.

Đài Loan là nơi đặt trụ sở của tập đoàn bán dẫn TSMC, doanh nghiệp giữ vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng chip toàn cầu. Nhu cầu năng lượng tại đây đang tăng mạnh cùng với sự phát triển của các lĩnh vực liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, hơn 90% nguồn cung năng lượng của Đài Loan đến từ nhập khẩu. Hồi mùa hè năm nay, cơ quan kinh tế của Đài Loan dự báo nhu cầu điện sẽ tăng khoảng 2,5% mỗi năm đến năm 2035, cao hơn tốc độ tăng tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là mức dự báo tăng cao thứ hai từ trước đến nay.

HÀN QUỐC CHƯA CHỐT VIỆC THAM GIA DỰ ÁN

Tuyên bố về cam kết của Đài Loan được đưa ra trong bối cảnh Washington và Seoul chưa thống nhất về việc Hàn Quốc tham gia dự án LNG Alaska. Ngày 30/9, chính quyền ông Trump công bố Hàn Quốc sẽ đầu tư hơn 50 tỷ USD vào dự án, trong khuôn khổ gói đầu tư 200 tỷ USD vào Mỹ.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc Kim Jung-kwan cho rằng thông báo của Mỹ vượt xa nội dung hai bên đã nhất trí. Theo bản thông tin tóm tắt chung, hai nước chỉ đồng ý bắt đầu triển khai dự án với điều kiện bảo đảm hiệu quả thương mại và đáp ứng các yêu cầu pháp lý trong nước.

Ông Trump sau đó gia tăng sức ép lên Seoul. Vào thứ Sáu (2/10), ông khẳng định thông báo của Mỹ không được đưa ra quá sớm, đồng thời cảnh báo sẽ thu thêm tiền từ Hàn Quốc, thậm chí tăng gấp đôi nếu Seoul không sớm ký kết. Tuy nhiên, ông không nói rõ khoản thu nào sẽ tăng. Phát biểu này khiến truyền thông Hàn Quốc đồn đoán rằng ông Trump đang nói về việc tăng thuế quan.

Seoul vẫn giữ lập trường thận trọng. Trong phiên chất vấn tại Quốc hội ngày 6/10, ông Kim thừa nhận dự án trước đây không thể triển khai do hiệu quả thương mại thấp, nhưng cho rằng chiến tranh ở Trung Đông đã làm tăng giá trị chiến lược của dự án. Dù vậy, ông nhấn mạnh hiệu quả thương mại vẫn là điều kiện tiên quyết để Hàn Quốc tham gia.

Về phía Mỹ, Phó Tổng thống JD Vance gần đây khẳng định Washington sẽ hoàn thành dự án, dù hợp tác với chính phủ hiện tại hay chính phủ tiếp theo của Hàn Quốc, hoặc phải tìm đến Nhật Bản và các quốc gia khác.

Dự án LNG Alaska do tập đoàn năng lượng Glenfarne làm chủ đầu tư chính, với 75% cổ phần. Bang Alaska nắm 25% còn lại thông qua AGDC. Theo báo cáo Glenfarne gửi Chính phủ Mỹ trong tháng này, dự án đặt mục tiêu cung cấp lượng khí đốt đầu tiên vào năm 2029.

Mốc này áp dụng cho giai đoạn 1, gồm việc xây dựng đường ống dài 739 dặm (khoảng 1.190 km) để cung cấp khí đốt cho thị trường nội địa Alaska. Phần xây dựng và lắp đặt dự kiến hoàn tất vào năm 2028. Sang giai đoạn 2, dự án sẽ bổ sung các cơ sở hóa lỏng, cho phép xuất khẩu tối đa 20 triệu tấn LNG mỗi năm.

Theo kế hoạch, Glenfarne sẽ huy động vốn dựa trên các hợp đồng mua LNG có thời hạn 20 năm, với tổng lượng mua tương đương khoảng 80% công suất dự án, tức khoảng 16 triệu tấn mỗi năm. Cam kết mua 6 triệu tấn LNG mỗi năm của Đài Loan tương đương 30% công suất xuất khẩu tối đa của dự án.