Tỷ giá ngân hàng tiến sát mốc 26.000 VND mỗi USD

Ngày 24/3, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 24.831 VND/USD, tăng 18 đồng so với ngày 21/3.

Với biên độ +/-5%, tỷ giá trần hôm nay là 26.073 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.589 VND/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 23.623-26.003 VND/USD (mua vào-bán ra).

Trong phiên sáng, các ngân hàng thương mại lớn như Vietcombank, ViettinBank, BIDV đã có 3 lần điều chỉnh tỷ giá.

Kết phiên sáng 24/3, Vietcombank tăng giá USD mua vào 55 đồng so với chốt phiên 21/3, giá bán ra tăng 65 đồng, giao dịch tại 25.435 – 25.825 VND/USD.

Trong tuần trước (17-21/3), tỷ giá liên ngân hàng tăng ở hầu hết các phiên, kết phiên 21/3, đóng cửa tại 25.620 VND/USD, tăng 110 đồng so với phiên cuối tuần trước đó. Tỷ giá trên thị trường tự do tuần qua cũng theo xu hướng tăng, chốt ngày 21/3, tăng mạnh 130 đồng ở cả hai chiều mua vào/bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 25.870 VND/USD và 25.970 VND/USD.

Tương tự, giá USD tại BIDV cũng tăng 65 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước, lên mức 25.465 – 25.825 (mua vào-bán ra).

VietinBank cũng tăng 97 đồng mỗi USD ở cả hai chiều mua và bán, giao dịch ở mức 25.467 – 25.827 VND/USD.

Techcombank, VPBank, Eximbank điều chỉnh giá USD mua vào và bán ra thêm trung bình từ 80 đồng đến 90 đồng mỗi USD. Giá USD mua vào dao động quanh ngưỡng 25.470 - 25.452 VND/USD còn giá bán ra ở mức 25.800 - 25.826 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD đang giao dịch ở mức 25.810 - 25.910 VND/USD, giảm 60 đồng so với phiên giao dịch trước.

Lúc 12h (giờ Việt Nam), chỉ số USD Index (DXY) giảm nhẹ 0,01% so với hôm qua nhưng vẫn neo ở mức cao 104,131 điểm. DXY phục hồi sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết sẽ không vội vàng cắt giảm thêm lãi suất.

Dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây cho thấy sự khác biệt lớn. Các cuộc khảo sát về tâm lý tiêu dùng của các hộ gia đình và doanh nghiệp Mỹ đang cảnh báo về sự suy thoái rõ rệt khi Chính phủ tiếp tục thúc đẩy chính sách thuế quan và cắt giảm mạnh chi tiêu liên bang. Nhưng các số liệu thống kê của Chính phủ, như việc làm và sản xuất, cho thấy những lo ngại đình lạm hoặc thậm chí là suy thoái đang bị thổi phồng quá mức.

Tuần trước, các nhà hoạch định chính sách của Fed hạ dự báo tăng trưởng năm 2025 của Mỹ xuống mức thấp nhất kể từ năm 2022, trong khi tổ chức OECD cho biết chính sách thương mại của Mỹ sẽ làm hoạt động kinh tế trên toàn thế giới chậm lại. Dữ liệu PMI lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của Mỹ công bố vào thứ Hai và dữ liệu lạm phát PCE vào thứ Sáu sẽ được thị trường theo dõi trong tuần này để dự báo bước đi tiếp theo của Fed.

Giới phân tích cho rằng DXY hồi phục, nhu cầu ngoại tệ tăng mạnh trên thị trường giai đoạn nửa cuối tháng 3 là những nguyên nhân chính tạo áp lực cho tỷ giá trong giai đoạn này.

Trước đó, số liệu do Cục Thống kê công bố ngày 6/3 cho thấy cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 2/2025 nhập siêu 1,55 tỷ USD - ghi nhận mức thâm hụt lần đầu tiên kể từ tháng 5/2024. Mức thặng dư thương mại trong hai tháng đầu năm 2025 do đó bị kéo giảm xuống mức 1,47 tỷ USD, giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2024 với mức xuất siêu 5,13 tỷ USD.

Sự suy giảm này diễn ra trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu suy giảm, trong khi hoạt động nhập khẩu vẫn trên đà tăng khi các doanh nghiệp có xu hướng tích trữ nguyên liệu trước những bất ổn về nguồn cung và chuỗi cung ứng đang gia tăng mạnh mẽ thời gian gần đây.

Áp lực tỷ giá được dự báo vẫn sẽ hiện hữu trong năm 2025 khi đồng USD vẫn dao động quanh mức cao trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tục đưa ra những chính sách thuế quan làm tăng rủi ro lạm phát và khiến Fed thận trọng hơn trong việc giảm lãi suất.

Chênh lệch lãi suất VND-USD kỳ hạn qua đêm.

Tuy nhiên, giới phân tích kỳ vọng đồng VND sẽ được hỗ trợ từ mức chênh lệch lãi suất VND – USD đang thu hẹp dần. Nếu như trong hai tháng đầu năm 2024, lãi suất qua đêm USD cao hơn VND từ 1,6 - 5,2%/năm, thì trong hai tháng 2025 mức chênh lệch này chỉ còn 0,2 - 0,8%/năm và thậm chí có những thời điểm lãi suất VND còn cao hơn USD.