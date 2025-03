Ước tính lợi nhuận quý 1/2025 nhiều ngân hàng tăng trưởng hai chữ số, có nhà băng tăng 50%

Chứng khoán MBS vừa đưa ra dự báo lợi nhuận toàn thị trường có thể ghi nhận mức tăng trưởng 17% so với cùng kỳ trong Q1/2025 trên mức nền đang cao dần hỗ trợ bởi môi trường lãi suất thấp và sản xuất tiêu dùng tiếp tục phục hồi.

Trong quý 1/2025, lợi nhuận ngành ngân hàng dự báo tăng trưởng 15% so với cùng kỳ nhờ tín dụng đã bắt đầu tăng tốc ngay từ đầu năm. Các ngành đạt mức tăng trưởng lợi nhuận quý 1 nổi bật gồm Bất động sản tăng 719%, khu công nghiệp tăng 61%, năng lượng tăng 41%.

Một số ngành ước tính tăng trưởng lợi nhuận giảm như hàng không giảm 46% so với cùng kỳ do cùng kỳ năm ngoái có lợi nhuận đột biến hay dầu khí giảm 27% do giá dầu suy giảm so với cùng kỳ.

Với riêng ngành ngân hàng, tín dụng bứt tốc từ đầu năm giúp bức tranh lợi nhuận ngân hàng khả quan. Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025 đạt 16% của Ngân hàng Nhà nước, hầu hết các ngân hàng đều đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng trên 15%, kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2025 cao hơn so với mức tăng trưởng năm 2024 chủ yếu ở nhóm ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc: VCB (+16,278% so với 2024), MBB (+26% so với 2024), HDB (+20-25% so với năm 2024), VPB (+20-25% so với 2024).

Đối với nhóm ngân hàng quốc doanh, kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2025 đạt mức 15-16%, với kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 5%-10%.

Đối với khối Ngân hàng Thương mại cổ phần, một số ngân hàng đặt mức tăng trưởng tín dụng cao bao gồm MBB (26% ), HDB (+25-26%), VPB (20-25%), VIB (+21.9%), TCB (+20%).

Lợi nhuận sau thuế các ngân hàng theo dõi được dự báo tăng khoảng 15% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng tín dụng toàn ngành khả quan hơn cùng kỳ, dự báo đạt khoảng 1-2% từ đầu năm (cùng kỳ 0,26%) khi đến ngày 12/3/2025, tín dụng đã tăng 1,24%;

NIM Q1/2025 dự báo sẽ đi ngang so với Q4/2024, thấp hơn so với cả năm 2024 do các ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay nhằm đạt được mức tăng trưởng tín dụng kế hoạch mới (17-18%);

Chi phí trích lập dự kiến sẽ giảm so với Q4/2024 và tương đương cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm Ngân hàng Thương mại Cổ phần dự kiến sẽ có mức tăng cao hơn do chất lượng tài sản suy giảm nhiều hơn nhóm Ngân hàng Thương mại quốc doanh. Thu nhập ngoài lãi sẽ phân hóa, với kỳ vọng nhóm NHTM quốc doanh có mức tăng khả quan hơn nhờ hoạt động thu phí từ nhóm khách hàng doanh nghiệp vẫn được duy trì.

Một số nhà bằng có lợi nhuận tăng trưởng cao trong quý 1 là VPB tăng 50%. Tăng trưởng tín dụng của VPB được dự báo đạt 4% tại cuối Q1/25 (cùng kỳ đạt 1,9%) chủ yếu vẫn sẽ được dẫn dắt bởi tín dụng doanh nghiệp. NIM giảm nhẹ xuống 6,0% (Q4/24: 6,2%), cao hơn mức 5,9% cùng kỳ 2024. Chi phí trích lập dự kiến đạt khoảng 5k tỷ, giảm 12,2% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận STB tăng 37% nhờ nền thấp năm 2024. Tăng trưởng tín dụng dự kiến đạt 4%, tương đương với năm 2024. NIM trong quý dự kiến vẫn duy trì ở mức 3,5%, tương đương với Q4/24. Chi phí trích lập dự kiến đạt 200 tỷ giảm 70,5% so với cùng kỳ

CTG được dự báo lợi nhuận tăng 28%. Tăng trưởng tín dụng kỳ vọng khả quan trong Q1/2025 nhờ đẩy mạnh hoạt động đầu tư công và sản xuất kinh doanh, đạt 4-5%. NIM trong quý kỳ vọng đi ngang so với năm 2024, đạt 2.9%. Chi phí trích lập dự phòng dự kiến đạt khoảng 5k tỷ giảm 37,5% so với cùng kỳ, gấp đôi so với quý trước.

HDB dự kiến lợi nhuận tăng 19%. Tăng trưởng tín dụng Q1/25 được kỳ vọng vẫn duy trì trên 6%, tương đương với cùng kỳ nhưng NIM sẽ giảm nhẹ xuống mức 5,0-5,2%. Chi phí trích lập dự phòng dự kiến tương đương với Q1/24, đạt khoảng 1,3 nghìn tỷ.

Hai nhà băng gồm EIB và ACB cũng được dự báo lợi nhuận tăng 18%; BID tăng 10%; LPB tăng 9%; VCB tăng 3%.

Với EIB, tăng trưởng tín dụng Q1/25 dự kiến đạt 5,2% do đẩy mạnh các gói cho vay lãi suất thấp. NIM giảm nhẹ so với cùng kỳ, dự kiến đạt 2,7% (Q1/24: 2,9%) do giảm lợi suất tài sản trong khi tăng chi phí vốn huy động so với cùng kỳ. Chi phí trích lập dự phòng dự kiến đạt 220 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ.

Với ACB, lợi nhuận sau thuế Q1/25 cải thiện chủ yếu do nền thấp của năm 2024 và được dẫn dắt nhờ kỳ vọng chi phí trích lập giảm so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng trong quý đạt khoảng 4% và NIM duy trì ở mức 3,5%. Chi phí trích lập dự kiến đạt 300 tỷ, giảm 41,4% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, OCB dự báo lợi nhuận giảm 3%; TCB giảm 4%; và VIB giảm 6%.