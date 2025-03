Ước tính lợi nhuận 26 doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng chậm lại so với quý 4/2024

SSI Research vừa đưa ra ước tính kết quả kinh doanh quý 1/2025 của 39 công ty trong phạm vi nghiên cứu. Nhìn chung, lợi nhuận các công ty ước tính tăng 12% so với cùng kỳ trong quý 1, chậm lại so với quý 4/2024 tăng 19,8%, nhưng cải thiện so với Q1/2024 tăng 10%. Trong đó, nhóm Ngân hàng, Bất động sản, Tiện ích và Bán lẻ là động lực tăng trưởng chính.

Các công ty có kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận dương không bao gồm các ngân hàng như: KBC, NLG, NT2, POW, FPT, KDH, FRT, DPR, SZC, GVR, MWG, PVT, PNJ, DGW, SAB, CTR, HPG, DRC, VNM.

Ở nhóm bất động sản, SSI Research kỳ vọng KBC sẽ bàn giao 30 ha đất công nghiệp tại khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh trong Q1/2025. Điều này sẽ giúp KBC mạnh so với quý trước, đảo ngược từ khoản lỗ trong Q1/2024. Lợi nhuận ước tính tăng 711% so với quý liền kề trước đó.

NLG dự kiến sẽ tiếp tục bàn giao các căn thấp tầng tại dự án Cần Thơ 2, giúp ghi nhận 50 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, thấp hơn đáng kể so với trong Q4/2024 khi công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh nhờ dự án Akari City. Tuy nhiên, mức lợi nhuận này vẫn tích cực hơn so với khoản lỗ ròng trong Q1/2024.

Trong khi đó, dự báo KDH sẽ ghi nhận lợi nhuận ở mức 270 tỷ đồng, tăng 323% so với cùng kỳ, được thúc đẩy nhờ việc bàn giao và ghi nhận khoảng 450 căn hộ tại dự án The Privia.

Với SZC, trong Q1/2025, kỳ vọng giá cho thuê sẽ tăng 12%, với 18 ha diện tích hợp đồng mới tăng 58% so với cùng kỳ từ khách hàng Tripod. Theo đó, tổng doanh thu ước tính tăng mạnh lên mức 444 tỷ đồng tăng 108% so với cùng kỳ và lợi nhuận ròng cũng tăng mạnh lên 101 tỷ đồng tăng 55% so với cùng kỳ. Kỳ vọng việc dự án BOT đường 768 quay lại hoạt động có thể mang lại doanh thu và lợi nhuận gộp lần lượt là 14 tỷ đồng và 6,7 tỷ đồng.

Nhóm năng lượng, NT2 được dự báo sản lượng tiêu thụ đạt từ 650 đến 700 triệu kWh tăng 328% - 360% so với cùng kỳ chủ yếu nhờ sản lượng điện hợp đồng (Qc) cao hơn so với cùng kỳ. Do đó, doanh thu được kỳ vọng sẽ đạt khoảng 1,4 -1,6 nghìn tỷ đồng tăng 450% - 500% so với cùng kỳ, đủ để NT2 đạt điểm hòa vốn hay có lãi trong quý so với khoản lỗ trong Q1/2024.

Với POW, ước tính doanh thu đạt khoảng 7,9 nghìn tỷ đồng tăng 27% so với cùng kỳ, với tăng trưởng sản lượng đạt 15% - 21%, chủ yếu được thúc đẩy bởi Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2 (NT2: HOSE), Hủa Na (HNA: HOSE) và nhà máy Đakđrinh. Do đó, ước tính lợi nhuận sau thuế sẽ phục hồi từ mức thấp trong Q1/2024. Lợi nhuận sau thuế ước tính đạt 297 tỷ đồng tăng 26% so với quý trước và tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự báo PVT ghi nhận 350 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 1/2025 do đầu tư tăng công suất trong năm 2024.

Ở nhóm công nghệ và bán lẻ, ước tính lợi nhuận trước thuế Q1/2025 của FPT đạt khoảng 3 nghìn tỷ đồng tăng 20% so với cùng kỳ, với mảng công nghệ là động lực chính. Đối với mảng Công nghệ thông tin tại thị trường nước ngoài, Nhật Bản sẽ tiếp tục là một trong những thị trường mang lại động lực tăng trưởng chính của FPT.

FRT cũng có thể đạt được mức lợi nhuận ròng ẩn tượng trong Q1/2025 ở mức 130 tỷ đồng tăng 113% so với cùng kỳ, nhờ biên lợi nhà thuốc Long Châu tiếp tục cải thiện, và FPT Shop ghi nhận lãi thay vì khoản lỗ cùng kỳ năm ngoái.

SSI cũng ước tính lợi nhuận ròng quý 1/2025 của MWG đạt 1,05 nghìn tỷ đồng tăng 16% so với cùng kỳ nhờ biên lợi nhuận mảng bách hóa xanh tiếp tục cải thiện.

Trong khi đó, DGW ước tính lợi nhuận ròng tăng nhẹ lên 100 tỷ đồng tăng 7% so với cùng kỳ trong bối cảnh nhu cầu sản phẩm điện thoại di động và máy tính phục hồi chậm. HPG ước tính lợi nhuận 3.000 tỷ đồng tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ.

PNJ được ước tính lợi nhuận ròng đạt 810 tỷ đồng tăng 10% so với cùng kỳ nhờ thị phần tăng trong bối cảnh tiêu dùng phục hồi chậm.

VNM được kỳ vọng tăng doanh thu nhờ thị trường nội địa hồi phục và tăng trưởng xuất khẩu ổn định trong đó biên lợi nhuận gộp có thể giảm nhẹ do chi phí nguyên vật liệu tăng.

Với nhóm cao su, SSI Research ước tính giá cao su sẽ tăng 25% so với cùng kỳ, giúp lợi nhuận gộp hoạt động sản xuất cao su tự nhiên trong Q1/2025 của DPR đạt mức 37 tỷ đồng tăng 26% so với cùng kỳ, ngoai ra lợi nhuận gộp mảng thanh lý gỗ dự kiến đạt 73 tỷ đồng tăng 73% với diện tích thanh lý 360 ha.

Tương tự, lợi nhuận trước thuế hoạt động sản xuất cao su của GVR trong Q1/2025 được dự báo tăng lên mức 497 tỷ đồng tăng 26% so với cùng kỳ do giá cao su có thể tăng 25% so với cùng kỳ trong bối cảnh thiếu nguồn cung tại Thái Lan và Malaysia khi điều kiện thời tiết kém thuận lợi. Ngoài ra, việc chuyển đổi đất trồng cao su sang đất khu công nghiệp đang được đẩy nhanh tại các tinh Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương Bình Phước, Tây Ninh....

Cao su DRC ước đạt 55 tỷ đồng tăng 12% so với cùng kỳ. Dù sản lượng tiêu thụ tăng trưởng ôn định, lợi nhuận có thể không tăng nhiều do giá cao su tự nhiên duy trì ở mức cao.

Ở chiều ngược lại, các công ty có ước tính tăng trưởng lợi nhuận âm bao gồm: GMD, HDG, BSR, PLX, HSG. Trong đó, ước tính lợi nhuận sau thuế của HSG trong quý 2 niên độ tài chính 2025 sẽ đạt khoảng 100 tỷ đồng, giảm mạnh so với năm ngoái và so với quý trước do sản lượng xuất khẩu giảm.