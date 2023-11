Văn Phú Invest bị phạt hàng trăm triệu đồng tiền thuế

Cụ thể, theo Văn Phú Invest, trên cơ sở nội dung xác nhận tại Biên bản làm việc với Đoàn Thanh tra thuế ngày 16/6, Cục thuế Tp Hà Nội đã hiệu chỉnh lại nội dung tại Quyết định số 3333 ngày 16/5/2023, theo đó đã bỏ căn cứ xử phạt tại gạch đầu dòng thứ 2 điểm 1 Mục 5 Điều 1 của Quyết định.

Do vậy, Văn Phú khẳng định công ty không trốn thuế và không bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế.

Tuy nhiên, Văn Phú vẫn bị xử phạt vì vi phạm về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể, công ty kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng của hóa đơn mua vào của doanh nghiệp có thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh không đủ hồ sơ theo quy định. Công ty thực hiện chưa đúng quy định tại Thông tư số 219 của Bộ Tài chính.

Văn Phú Invest hạch toán chi phí không phục vụ sản xuất kinh doanh, hạch toán chi phí của hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp có thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh không đủ hồ sơ theo quy định. Chưa đúng thông tư 78 của Bộ Tài chính.

Do đó, Văn Phú Invest bị phạt 38,7 triệu đồng do có hành vi kê khai dẫn tới thiếu số tiền thuế phải nộp. Bị phạt 13 triệu đồng do kê khai sai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 nhưng không dẫn đến thiếu số tiền phải nộp.

Biện pháp khắc phục là nộp đủ 194 triệu đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu vào Ngân sách Nhà nước. Nộp tiền chậm nộp tiền thuế 65 triệu đồng vào ngân sách nhà nước.

Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (mã chứng khoán VPI - sàn HoSE) công bố đạt lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 32,4 tỷ đồng giảm mạnh 60,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân do tỷ suất lợi nhuận gộp của các sản phẩm bàn giao trong quý 3 thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời chi phí tài chính trong quý 3 tăng mạnh do ảnh hưởng của việc dừng vốn hóa chi phí lãi vay của các dự án đã hoàn thành và ghi nhận doanh thu trong kỳ cũng như việc điều chỉnh tăng lãi suất của các khoản vay.

9 tháng đầu năm 2023, Đầu tư Văn Phú ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.742,4 tỷ đồng, tăng 21% so với thực hiện năm trước. Ngược chiều, doanh thu hoạt động tài chính giảm nhẹ 3% còn 94,3 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Đầu tư Văn Phú báo lãi 619 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2022. Sau thuế, Đầu tư Văn Phú thu về 438,3 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước. So với mục tiêu đạt 550 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Đầu tư Văn Phú đã thực hiện 80% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Đầu tư Văn Phú ở mức 10.821,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cuối năm ngoái. Trữ tiền ghi nhận 185,4 tỷ đồng, giảm 65% so với cuối năm 2022. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 14% so với cuối quý IV/2022, ở mức 2.164 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng nhẹ lên 2.040,9 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2023, Đầu tư Văn Phú ghi nhận tổng nợ phải trả ở mức 6.867,3 tỷ đồng, giảm 6% so với cuối năm 2022. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính là 4.110,6 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm, chiếm 60% tổng cơ cấu nợ.

Các khoản vay dài hạn tại thuyết minh ghi nhận khoản vay dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (820,9 tỷ đồng), vay Ngân hàng TNHH Indovina (504,5 tỷ đồng), vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (730,9 tỷ đồng), …

Mới đây, Văn Phú Invest đã chấm dứt hoạt động văn phòng tại Quảng Ninh.