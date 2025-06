Tranh “xuống tàu”, thị trường lao dốc, VN-Index thủng mốc 1330 điểm

Áp lực bán ra đã tăng vọt trong phiên chiều nay, đẩy giá rất nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ “chìm” sâu. Sàn HoSE buổi sáng có 107 mã giảm quá 1% thì kết phiên tới 160 mã. Mức giảm của VN-Index không phản ánh đúng thiệt hại ở cổ phiếu.

Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE chiều nay cũng tăng 18,1% so với phiên sáng đạt 11 ngàn tỷ đồng, mức cao nhất trong vòng 3 phiên trở lại đây. Độ rộng tuy không thay đổi nhiều với 74 mã tăng/231 mã giảm (phiên sáng là 71 mã tăng/215 mã giảm), nhưng mặt bằng giá thì thấp hơn đáng kể.

Trong 160 cổ phiếu giảm quá 1% giá trị lúc đóng cửa, có 77 mã giảm từ 2% trở lên. Sáng nay thị trường cũng yếu, nhưng số giảm quá 2% cũng mới là 30 mã. Rổ VN30 cũng rất tệ, buổi sáng mới có 5 mã giảm hơn 1%, cuối phiên tới 16 mã.

Diễn biến chóng mặt nhất trong nhóm blue-chips là GVR khi từ mức tham chiếu cuối giờ sáng bổ nhào giảm 2,91%. Thanh khoản mã này cũng không có gì nhiều, tổng khớp cả phiên đạt 83,6 tỷ đồng và riêng chiều nay là 51,6 tỷ. Rõ ràng áp lực bán cũng không lớn, nhưng hạ giá liên tục và việc thiếu cầu nghiêm trọng dẫn đến biên độ giá rơi rất mạnh. TCB là một khía cạnh khác, áp lực xả thực sự lớn khi xuất hiện giao dịch tới 472,6 tỷ đồng trong phiên chiều và giá giảm thêm 1,3% nữa so với phiên sáng, đóng cửa mất tới 2,57% so với tham chiếu. Thanh khoản của TCB là lớn nhất rổ VN30 trong buổi chiều.

Thống kê cho thấy có tới 24/30 cổ phiếu trong rổ blue-chips tụt giá so với phiên sáng. Thậm chí có những mã mạnh như STB cũng chịu áp lực. Cổ phiếu này chốt phiên sáng là một trong những mã khỏe nhất, tăng 2,3%, nhưng đóng cửa chỉ còn tăng 0,97%. Sức ép từ phía bán đẩy giá thoái lui liên tục khiến rất nhiều mã ghi nhận biên độ trượt giá rất rộng trong ngày.

Nhóm blue-chips một lần nữa cho thấy đang là lực cản chính ngăn VN-Index đột phá. Ba phiên quay đầu giảm cuối tuần này khá giống với hai phiên cuối tuần trước, khi VN-Index đã chớm vượt đỉnh rồi lại thất bại. Duy có điều hôm nay tình hình xấu hơn nhiều so với phiên cuối tuần trước khi số lượng cổ phiếu rơi mạnh nhiều hơn hẳn.

Áp lực bán mạnh phản ánh rõ nét ở các cổ phiếu thanh khoản hàng đầu, tất cả đều bị ép lùi giá xuống với biên độ rộng.

Áp lực cực mạnh xuất hiện ở loạt cổ phiếu tầm trung là VND, CII, VIX, GEX, VCI, HCM, PDR, VCG đều khớp trên 200 tỷ đồng thanh khoản. VND lao dốc tới 3,8%, CII giảm 4,5%, VIX giảm 2,17%, VCI giảm 2,58%, HCM giảm 2,11%, PDR giảm 2,47% đều gây thiệt hại rất lớn. Nhóm thanh khoản thấp thậm chí còn “nát” hơn như TDH, SBG, MHC, EVG, TV2, CCL, DLG, CSM giảm từ 4% trở lên. Các mã đầu cơ nhỏ vốn có lợi thế biên độ tăng mạnh chiều lên thì cũng thường đem lại hậu quả tương xứng ở chiều giảm.

Tính chung nhóm 160 giảm quá 1% trong VN-Index hôm nay chiếm 59,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Thanh khoản sàn này tăng 17,3% so với hôm qua nhưng rõ ràng là dưới ảnh hưởng của lực bán hạ giá chủ động.

Ở phía tăng, 74 cổ phiếu vẫn trụ được trên vùng giá xanh. HPG dĩ nhiên ấn tượng nhất dù chiều nay đã suy yếu một chút, giảm 0,76% so với giá chốt buổi sáng. HPG có đỉnh từ lúc 11h, tăng 2,91% so với tham chiếu nhưng đóng cửa chỉ còn +1,17%. Thanh khoản HPG dẫn đầu thị trường với 1.106,8 tỷ đồng và chiều nay giao dịch chỉ bằng 44% phiên sáng nhưng giá lại kém đi. Điều này chỉ có thể là do dòng tiền vào đỡ quá tệ.

Loạt cổ phiếu còn có dòng tiền hỗ trợ duy trì giá khá tốt là DIG tăng 1,12% thanh khoản 441,2 tỷ đồng; DBC tăng 1,36% với 382,9 tỷ; HAH tăng 3,26% với 235,1 tỷ; HAG tăng 1,15% với 175,7 tỷ; HHS tăng 3,06% với 120,8 tỷ; NLG tăng 1,22% với 105,1 tỷ. DSX, KHG, DPG, VSC là các mã khác cũng khá sôi động.

Về tổng thể áp lực bán dâng cao trong phiên cuối tuần vẫn là phản ánh tâm lý chốt lời của hoạt động đầu cơ lướt sóng. Nếu thị trường không đủ sức bùng nổ thì rủi ro quay đầu là cao, khi đó lợi nhuận đang có ở các mã vừa và nhỏ cũng sẽ bị ảnh hưởng.