VCBS nhận giải thưởng quốc tế vinh danh bởi tạp chí FinanceAsia

Ngày 14/2/2023 vừa qua, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đã được Tạp chí Finance Asia vinh danh tại hạng mục giải thưởng Best of the frontier markets (Giao dịch tốt nhất của các thị trường cận biên) thuộc hạng mục Giải thưởng giao dịch Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (Regional Deal Awards| Asia Pacific Awards) trong thương vụ hỗ trợ phát hành trái phiếu xanh của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance).

Giao dịch phát hành 1.725 tỷ đồng Trái phiếu xanh của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) là giao dịch phát hành trái phiếu đầu tiên bằng đồng nội tệ được bảo lãnh một phần tại Việt Nam, đồng thời EVNFinance là tổ chức đầu tiên phát hành Trái phiếu xanh tại thị trường Việt Nam dựa trên Nguyên tắc Trái phiếu xanh do Hiệp hội Thị trường vốn Quốc tế (ICMA) công bố.

Với sự bảo lãnh thanh toán một phần dài hạn từ GuarantCo, sự hỗ trợ đắc lực từ Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCBS) với tư cách là đơn vị tư vấn phát hành và Allen&Overy đơn vị cố vấn pháp lý cho bên bảo lãnh đã tạo nên thành công cho thương vụ phát hành trái phiếu và được đánh giá là một trong những giao dịch tiêu biểu nhất năm 2022.

Chuyên gia Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp VCBS thực hiện hoạt động tư vấn cho Khách hàng.

VCBS đã và đang tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc và tiềm lực mạnh mẽ của một trong những tổ chức tài chính uy tín thuộc top đầu thị trường Việt Nam. Giải thưởng quốc tế này là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực và mục tiêu của VCBS đã và đang hướng đến, góp phần hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp và các tổ chức tài chính trong khu vực thực hiện các dự án mang lại nhiều giá trị to lớn cho cộng động.

Finance Asia là một trong những tạp chí uy tín hàng đầu Châu Á về lĩnh vực ngân hàng đầu tư, thị trường vốn và tài chính doanh nghiệp tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Finance Asia Achievement Award được Finance Asia tổ chức hàng năm để vinh danh những giao dịch tài chính và các tổ chức tài chính tiêu biểu trong lĩnh vực tài chính của khu vực Châu Á.

* Nội dung chi tiết về thương vụ được đăng trên tạp chí Finance Asia: https://www.financeasia.com/article/regional-deal-awards-winners-financeasias-achievement-awards-2022/483273