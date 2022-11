Ví điện tử phổ biến trên mạng xã hội: Momo gấp gần 13 lần ZaloPay

Bản tin ngành công nghệ tài chính (Fintech) được Reputa công bố thông tin biến động của thị trường diễn ra trong tháng 10/2022, nhằm giúp khách hàng đánh giá toàn cảnh thị trường để đưa ra những chiến lược đầu tư hiệu quả.

Thông tin của Reputa, cho biết tổng điểm về mức độ phổ biến đối với các ví điện tử trên mạng xã hội trong tháng 10 tiếp tục giảm 14,6% so với tháng 9, tuy nhiên MoMo vẫn tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng công ty thanh toán điện tử với tổng điểm gấp 2,9 lần so với vị trí thứ 2 là VNPay và gấp gần 13 lần so với vị trí thứ 5 là ZaloPay.

Theo thống kê của Hệ thống Giám sát và Phân tích thông tin trên môi trường mạng Reputa, những bài viết bắt trend, các sự kiện trong tháng của MoMo nhận về nhiều lượng tương tác từ cộng đồng mạng. Bài viết “Halloween bạn sợ nhất điều gì?” của MoMo nhận về hơn 17.000 lượng tương tác.

Trong khi đó, ví điện tử đứng thứ 2 là VNPay, trong tháng qua, với việc ví này tài trợ cho Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và mở rộng dịch vụ đặt vé bóng đá qua VNPay đã thu hút nhiều sự quan tâm đến từ cộng đồng mạng và báo chí.

Thị trường ví điện tử trong năm 2022 tiếp tục cạnh tranh quyết liệt. Ví điện tử được xem có số người dùng lớn nhất là MoMo với 31 triệu khách hàng hiện hữu.

Theo thống kê của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, hiện nay có khoảng trên 100 doanh nghiệp công nghệ tài chính (Fintech) đang hoạt động, chủ yếu trong lĩnh vực thanh toán, tiếp đến là tài chính cá nhân, cho vay ngang hàng,… Trong đó, có 40 ví điện tử đi vào hoạt động ở thị trường Việt Nam.