Vi phạm 3 lỗi, DRH bị phạt 145 triệu đồng

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP DRH Holdings (mã DRH-HOSE) với tổng mức phạt tiền đối với 03 hành vi vi phạm là 145.000.000 đồng.

Theo đó, phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty chậm công bố thông tin đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu, hạn công bố thông tin ngày 31/3/2023) theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP);

Tiếp theo phạt 25 triệu đồng do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

Cụ thể: công ty không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khách thành mục riêng trong báo cáo tài chính năm 2021) theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Cuối cùng là phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, 06 tháng đầu năm 2022, năm 2022 không đầy đủ nội dung theo định pháp luật: thiếu các thông tin về các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty trong năm 2021, năm 2022, cụ thể: mượn tiền, dịch vụ quản lý dự án với các Công ty con: CTCP Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản Bình Đông, CTCP Địa ốc An Phú Long) theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định 156/2020/NĐ-CP.

Về kết quả kinh doanh, DRH báo lỗ hợp nhất quý 3/2023 là 16,8 tỷ (cùng kỳ lãi hơn 5 tỷ đồng), tương ứng giảm 428,83% là do doanh thu thuần giảm 75,70% so với cùng kỳ và phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết giảm 54,63% so với cùng kỳ. 9 tháng, công ty báo lỗ gần 56 tỷ (cùng kỳ lãi hơn 10 tỷ). Qua đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ 227,55 tỷ hồi đầu năm xuống còn 171,36 tỷ đồng.