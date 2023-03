Mua bán không báo cáo, người nhà lãnh đạo DHM bị phạt tiền và đình chỉ giao dịch

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Phạm Thị Minh Hường (Thái Nguyên), là người có liên quan của bà Phạm Thanh Hương – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại và Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (mã DHM-HOSE).

Theo đó, bà Hường bị phạt 291 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể: bà Phạm Thị Minh Hường đã mua 300.000 cổ phiếu DHM (tương ứng với 3.000.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu DHM) vào ngày 03/8/2022, mua 995.000 cổ phiếu DHM (tương ứng với 9.950.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu DHM) trong tháng 09/2022 và giao dịch 1.455.000 cổ phiếu DHM (tương ứng với 14.550.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu DHM) trong tháng 10/2022 nhưng không báo cáo, công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch).

Hình thức xử phạt bổ sung là bà Hướng bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 04 tháng theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Được biết, kết thúc quý 4/2022, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế -4,2 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 32 tỷ) và cả năm chỉ lãi gần 1,2 tỷ (cùng kỳ lãi hơn 67 tỷ) là do thị trường thép thế giới sau khi tăng nóng trong quý 1/2022 thì sang đầu quý 3 và quý 4 giá các mặt hàng thép quay đâu và liên tục giảm mạnh.



Thị trường thép trong quý 4 thưòng xuyên biến động bất ngờ tiêu thự thép trong quý 4 năm 2022 tiếp tục diễn biển khó lường. Nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thiếu hụt do các ngân hàng hết room, việc giải ngân khó khăn chậm trễ ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh của công ty do vậy kết quả hoạt động sản xuât kinh doanh của Công ty cũng chịu ảnh hưởng rất lớn theo đó, lợi nhuận sau thuế TNND giảm 112,8 % là do doanh thu chỉ đạt 96,8% so với cùng kỳ năm trước cùng với đó, trong kỳ chi phí tài chính tăng 153.8% do lãi xuất ngân hàng tăng mạnh.