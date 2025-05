Vi phạm hàng loạt quy định, BVG bị phạt nặng

Ngày 29/5/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 227/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Group Bắc Việt (mã BVG-UPCoM) bị phạt tổng cộng 365 triệu đồng.

Trong đó, công ty bị phạt tiền 55 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11.01/2024/NQ/HĐQT-BVG ngày 06/11/2024 về việc đầu tư mua cổ phần chào bán riêng lẻ của Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt và chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Phạt 60 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Công ty công bố thông tin không đầy đủ các nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 và năm 2024, cụ thể:

+ Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 không trình bày các giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần Công nghiệp Bắc Việt và Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt (ông Vũ Hoàng Chương là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Bắc Việt và Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt). Tuy nhiên, tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Công ty có giao dịch bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ với Công ty cổ phần Công nghiệp Bắc Việt và Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt với số tiền lần lượt là 3.155.310.000 đồng và 48.000.000 đồng.

+ Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 không trình bày các giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần Công nghiệp Bắc Việt và Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt (ông Vũ Hoàng Chương là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Bắc Việt và Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt). Tuy nhiên, tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, Công ty có các giao dịch với Công ty cổ phần Công nghiệp Bắc Việt: Cung cấp dịch vụ (giá trị 48 triệu đồng), thu gốc cho vay (giá trị 25.382.203.158 đồng), lãi cho vay nhập gốc (giá trị 547.923.571 đồng). Công ty có các giao dịch với Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt: Cung cấp dịch vụ (giá trị 48 triệu đồng), mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ (giá trị 12,5 tỷ đồng), nhận ủy thác đầu tư (giá trị 10 tỷ đồng), nhận chuyển nhượng thỏa thuận tiền gửi (giá trị 7,72 tỷ đồng), nhận chuyển nhượng trái phiếu (giá trị 15,55 tỷ đồng), chuyển nhượng trái phiếu (giá trị 31.401.356.301 đồng).

- Phạt 112,5 triệu đồng đối với hành vi không mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) (Ý kiến kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2023 là từ chối đưa ra ý kiến. Tuy nhiên, theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty đã không mời đại diện tổ chức kiểm toán dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên).

- Phạt 125 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/NĐ-CP (Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và năm 2024, Công ty có các giao dịch với Công ty cổ phần Công nghiệp Bắc Việt và Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt (ông Vũ Hoàng Chương là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Bắc Việt và Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt) chưa được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua theo quy định, cụ thể:

+ Trong năm 2023, Công ty có giao dịch bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ với Công ty cổ phần Công nghiệp Bắc Việt và Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt với số tiền lần lượt là 3.155.310.000 đồng và 48.000.000 đồng.

+ Trong năm 2024, Công ty có các giao dịch với Công ty cổ phần Công nghiệp Bắc Việt: Cung cấp dịch vụ (giá trị 48 triệu đồng), thu gốc cho vay (giá trị 25.382.203.158 đồng), lãi cho vay nhập gốc (giá trị 547.923.571 đồng). Công ty có các giao dịch với Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt: Cung cấp dịch vụ (giá trị 48 triệu đồng), mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ (giá trị 12,5 tỷ đồng), nhận ủy thác đầu tư (giá trị 10 tỷ đồng), nhận chuyển nhượng thỏa thuận tiền gửi (giá trị 7,72 tỷ đồng).

Ngày 26/3/2024, Công ty đã thực hiện mua 150.000 trái phiếu với Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt với giá trị là 15,55 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 38,58% tổng tài sản. Ngày 14/8/2024, Công ty chuyển nhượng lại số trái phiếu trên cho Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt với giá trị là 15.856.356.301 đồng, chiếm tỷ lệ 39,34% tổng tài sản.

Ngày 14/8/2024, Công ty mua 150.000 trái phiếu được phát hành bởi Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam với giá trị 15 tỷ đồng. Ngày 25/11/2024, Công ty chuyển nhượng lại số trái phiếu trên cho Công ty cổ phần Công nghệ Bắc Việt với giá trị 15,545 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 38,57% tổng tài sản).

- Cuối cùng là, phạt 12,5 triệu đồng đối với hành vi không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/NĐ-CP.

Mới đây, UBCKNN đã ban hành quyết định đì chỉ tư cách kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán NVA ký BCKT BCTC năm 2024 của công ty gồm: ông Bùi Ngọc Vương và ông Phạm Đức Bảo do BCTC năm 2024 kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán: Chấp nhận toàn phần có vấn đề nhấn mạnh mà chưa đề cập tới việc khắc phục của doanh nghiệp đối với ý kiến từ chối của năm trước đó.

Được biết, BVG lên sàn UPCoM vào ngày 9/8/2010 với số lượng đang lưu hành là 9.750.948 cổ phần. Theo báo cáo thường niên 2024, BVG ghi nhận doanh thu bán hàng hóa dịch vụ và doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 4,643 tỷ đồng vượt kế hoạch đã đề ra, lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2024 trên báo cáo kiểm toán của công ty lãi 4.275 triệu đồng vượt 190% kế hoạch đề ra, nguyên nhân chính do trong năm 2024 do khó khăn chung từ thị trường nên Hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ không đạt kế hoạch, doanh thu hàng hóa dịch vụ đã thực hiện được trong năm chỉ đạt 96 triệu đồng tuy nhiên doanh thu hoạt động đầu tư tài chính lại vượt kế hoạch đề ra đạt 4.547 triệu đồng tương đương 181,88% so với kế hoạch;

Thu nhập tài chính đạt 4.547 triệu đồng đem lại từ việc nhận cổ tức năm 2024 từ Công ty cổ phần công nghiệp Bắc Việt với số tiền là 2,208 tỷ đồng, lãi từ chuyển nhượng trái phiếu là 851 triệu và lãi gửi tiết kiệm, tiền cho vay là 1.488 triệu đồng.

Mặt khác, giá vốn hàng bán và chi phí trong năm là 368 triệu đồng trong đó giá vốn hàng bán là 96 triệu đồng, số còn lại 272 triệu đồng là chi phí lương và các chi phí quản lý khác phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hiện, HNX đã đưa cổ phiếu BVG và diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 10/4/2024 do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với BCTC năm 2023 theo quy định.